Hoje nos jornais

Jornal de Notícias:

- "SMS para emergências demoram 10 horas"

- "Ninguém fiscaliza piscinas turísticas"

- "Engenheiro da Brisa responsável por expropriações recebeu luvas em dinheiro e fez obras em moradia"

- "Habitação: Juros negativos dão desconto a mais de 27 mil créditos"

- "Porto: Segurança Social exige nove milhões por asilo"

- "Professores: Pedidos de mobilidade por doença sobem 86%

"- "1923-2018: Morreu a fadista que viveu quase toda a vida na sombra da irmã Amália"

- "Volta: Rafael Reis veste de amarelo e festeja à porta de casa"

- "Benfica: Garras do Lyon arranham as águias"

- "F.C Porto: Herrera sem euforias rumo à Supertaça"

- "Sporting: Rafael Leão pede dois milhões para ficar"

Negócios:

- "Lei da Euribor negativa só abrange 2% dos créditos"

- "Superpolícia vai gerir dados dos passageiros aéreos"

- "Fidelidade retira Santo António dos Cavaleiros da venda à Apollo"

- "Mota-Engil entra na Argentina com contrato de concessão"-

"Indústria: Têxtil de piloto de rali com dívida de 20 milhões"

- "Justiça: Oi sem plano de recuperação reconhecido"

- "Guerra Comercial: Trump lança mais achas para a fogueira das tarifas"

- "# Os mais poderosos de 2018"

- "Studio 54: A história da discoteca mais famosa de sempre"

Jornal i:

- "Partidos devem mais de 47,5 milhões de euros"

- "SIRESP: Altice fica com 52% Estado falha maioria e fica com 33%"

- "Governo vai dar 43 milhões a jovens agricultores"

- "Inquilinos: Marcelo veta a lei que o BE usou como bandeira política"

- "Caçadores vão ajudar a prevenir incêndios este verão"

- "Celeste Rodrigues: A fadista que cantou até ao fim"

- "Futebol: Ver todos os jogos na televisão vai custar 44 euros por mês"

Público:

- "Celeste Rodrigues (1923-2018): A fadista que foi muito mais do que a irmã de Amália"

- "Há 21 mil crianças dos seis aos dez anos que estão fora do 1.º ciclo"

- "O regresso de Missão: Impossível: Tom Cruise fez o melhor filme de ação de sempre?"

- "Marcelo veta lei que dava preferência a inquilinos na compra da casa"

- "Doentes em fim de vida podem pedir sedação e recusar comida"

- "Altice ultrapassa Estado e mantém SIRESP na mão de privados"

- "Empresa falida recebeu subsídios durante um ano"

- "Ricardo Paes Mamede: 'Sou economista social-democrata radical"

Correio da Manhã

- "Taxas sobre clientes engordam lucros da banca"

- "Maiores bancos ganham 974 milhões no primeiro semestre do ano"

- "Águia chumba no teste"

- "Parecer ignorado na licença a Robles"

- "Temperaturas acima dos 40 graus"

- "Fadista cantou até ao fim (Celeste Rodrigues)"

- "Menino de 5 anos sofre susto em piscina"

Visão:

- "As superpoderosas Paula e Cláudia: As histórias das herdeiras de Américo Amorim e Belmiro de Azevedo"

- "Calor: O tempo louco é culpa do anticiclone?"

- "Imobiliário: Já há casas a preço de ilhas"

- "Visão Sete: Na rota dos castelos da Beira Interior"

Sábado

- "As fabulosas férias de Marcelo"

- "As estrelas da nova geração de ouro do futebol português"

- "Bloco investigou negócio de Ricardo Robles"

A Bola

- "Dá que pensar", "primeira derrota chega a menos de uma semana do jogo com o Fenerbahçe"

- "Lucas Pérez é a prioridade para o ataque (FC Porto)"

- "Situação financeira não está para amadores"

- "FC Porto- Começar a ganhar mais um título"

- "SC Braga -- Guerreiros arrasam Newcastle"

O Jogo

- "A Luz e a sombra", "Águias descoordenadas. Na defesa perdem Eusébio Cup"

- "Bracarenses passaram no teste da premier league com a sétima vitória da pré-época"

- "Brahimi recusou West Ham"

- "Ricciardi: ´temos experiência e liderança´"

Record

- "Pizzi traído pelos ferros", "Primeira derrota no último ensaio (do Benfica) da pré-temporada"

- "Renan assina hoje em Lisboa"

- "Ricciardi avança com José Eduardo para o futebol e Miguel Frasquilho como presidente da Mesa da AG"

- "Brahimi faz promessa a Conceição"

Com LUSA.