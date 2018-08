Hoje nos jornais

Público:

- "Estado tem 200 obras de arte do ex-BPN fechadas num cofre"

- "Onda de calor: Termómetros bateram recordes em oito locais do país"

- "Marcelo aprova, mas não dá descentralização por garantida"

- "Pena de morte é inadmissível, diz Papa na revisão do Catecismo"

- "Espanha salva vagão histórico que CP ameaçou destruir"

- "O que nos diz sobre o cérebro a lobotomia numa criança"

- "Fotografia: Toda a América nos encontros de Arles"

- "Aldeias de mar: Castelo do Neiva, a pequena comunidade que aprendeu a resistir"

Jornal i:

- "Em nove meses, o governo só conseguiu fazer um terço do cadastro das terras"

- "Conceição Calhau, nutricionista: 'A comida de tacho é a mais saudável'"

- "Brexit, Tunísia, Egito e Turquia afastam turistas de Portugal"

- "Lava Jato: Marques Vidal reage a críticas de procuradores brasileiros"

- "Província chinesa proíbe enterros por falta de espaço"

- "Fomos recebidos por uma família indiana vegetariana que cozinha com amor"

- "Notícias fresquinhas: Uma volta ao mundo para combater o calor"

Jornal de Notícias:

- "Produtores pagos para desistir do negócio do leite"

- "Sufocante: 45,2ºC: Distrito de Santarém foi o mais quente. Em Coruche procura-se a sombra das árvores"

- "Calor: Hospitais recomendam aos lares que hidratem os idosos"

- "Médicos de mais três hospitais ameaçam demitir-se"

- "Riu Rio corta para metade verbas das distritais"

- "Sporting: Suspensão de um ano proíbe Bruno de ir a votos"

- "Iker Casillas: Gostava de terminar a carreira no Porto"

- "LigaPro: Salários em atraso no Académico de Viseu"

- Penafiel: Vítima de assalto a banco fica sem indemnização"

Negócios:

- "Autoridade tributária reforça cobrança coerciva"

- "Novo código das Mutualistas condiciona eleições no Montepio"

- "1.000.000.000.000: Apple atinge marca histórica e pode não ficar por aqui"

- "Entrevista a Hélia Correia: 'Estamos num momento de decadência'"

- "Como lidar com o vazio na hora da reforma"

- "Transportes: Nova taxa de 5% sobre o serviço não assusta Taxify e Cabify"

- "Telecomunicações: Nowo rejeita proposta da Meo. Nos e Vodafone para a 'Champions'"

- "Arrendamento: PS e BE vão rever direito de preferência dos inquilinos"

- "Guerra comercial: E se a China usar a 'bomba atómica' contra os Estados Unidos"

O Jornal Económico:

- "Presidente da CIP: 'O investimento no turismo não é sustentável'"

- "Veto de Marcelo foi assessorado por sócio de escritório que tem fundos imobiliários como clientes"

- "Programa da CML garantiu a Robles crédito mais favorável"

- "Sporting: Bruno de Carvalho: 'Ir a eleições vai ter de ser com decisão do tribunal"

- "Bancários: Sindicato dos Quadros tem fundo de greve com oito milhões de euros"

- "Bolsa: Euronext Lisboa perde 50% da capitalização bolsista com saída do Banco Santander"

- "Aviação: 'Low Cost' já valem 40% do negócio do transporte aéreo em Portugal"

- "Direito de Resposta: Vereador do Bloco ganha milhões com prédio em Alfama"

Correio da Manhã

- "INEM leva 106 milhões dos seguros", "Instituto recebe 2,5% das apólices de saúde, vida e automóveis"

- "Robles tem bónus fiscal se arrendar ou vender prédio"

- "Calor tórrido até domingo"- "Caso o Século: ´Dei 100 mil euros ele gastou em meninas' -- Paiva dos Santos arrasa Emanuel Martins"

- "Bruno Suspenso por um ano"- "Ronaldo milionário no instagram"

O Jogo

- "Ataque ao título 1279" "Contabilidade feita pela primeira vez. Até Pinto da Costa ficou surpreendido com o número de conquistas desde que é presidente do FC Porto"

- "Olham para o Aves com outros olhos"

- "Enzo Pérez nos planos (do Benfica)"

- "Bruno não acata a suspensão"

- "Só eu (Dias Ferreira) posso convencer Sintra a continuar"

Record

- "Costas tramam Jonas", "As razões para o eclipse do brasileiro na pré-época (do Benfica)"

- "Lyon não passa dos 30MEuro por Rúben Dias"

- "Bruno fora das eleições"

- "´Candidato-me (Duas Ferreira) por dever, não por ambição'"

- "Iker admite acabar no Dragão"

A Bola

- "Fora de jogo", "Bruno de carvalho suspenso por um ano e afastado das eleições do Sporting"

- "Jonas não está a cem por cento"

- "Renovação de Salvio volta à agenda"

- "Aboubakar e Soares lutam por lugar em Aveiro"

- Paulinho falha arranque da Liga"

