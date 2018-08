Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:



Correio da Manhã:

- "Calor mata mais 512 idosos"

- "Temperaturas elevadas provocam aumento de 41,7% na mortalidade de pessoas com mais de 75 anos"

- "Número de óbitos dispara face a igual período do ano anterior"

- "Lojas esgotam ventoinhas"

- "Benfica 1-0 Fenerbahçe - Cervi mantém águias na rota dos milhões"

- "Sporting: Bruno deixa jogadores em pânico"

- "FC Porto: Marega recusa o triplo do salário"

- "Campeã europeia: Inês conquista ouro na marcha"

- "Marcelo leva mais turistas às praias fluviais da Beira"

- "Fogo de Monchique alastra: Chamas à porta de Silves"

- "Póvoa de Lanhoso: PJ investiga favores em empregos na câmara"

- Irmã de Robles já tinha casa perto de Lisboa"

- "Ministro adjunto - Processo a Siza em banho-maria na Justiça"

- "Impostos duplicam na conta da luz"

Público:

- "Monchique - Bombeiros denunciam falhas no combate às chamas"

- "Governo falha contratação de 1234 médicos para o Serviço Nacional de Saúde"

- "Ana Gomes [Notes:eurodeputada] - 'Em Timor, fiz coisas que não estavam no cardápio da diplomacia'"

- "Benfica bate Fenerbahçe e fica mais perto da Champions"

- "Há uma raiz evolutiva para a violência doméstica?"

- "Alemães alertam para bolha especulativa no imobiliário"

Jornal de Notícias:

- "Helicópteros da Proteção Civil alugados sem espuma antifogo"

- "Benfica 1-0 Fenerbahçe. Cervi para começar"

- "Marcha de ouro nos europeus de atletismo para Inês Henriques"

- "CP gastou um décimo dos 44 milhões orçamentados"

- "Reabilitação no Porto tira casa a morcegos"

- "Resíduos de S. Pedro da Cova analisados a meio do julgamento"

- "Energia - Portugal é o terceiro país europeu com luz e gás mais caros"

- "Frankfurt - Engano de família deixa 13 mil passageiros em terra"

- "Viana do Castelo - Festival eletrónico tem primeiro dia à borla"

Jornal i:

- "Comandante afastado já tinha falhado no Caldeirão em 2012"

- "Só 24 deputados alegaram conflito de interesses em sete anos"

- "Videoclipe de David Carreira indigna polícias"

Negócios:

- "Venda de casas sobe mesmo com novas regras do crédito"

- "Larga maioria defende entrada de mais imigrantes"

- "Governo segura gestão da CP"

- "Musk trama especuladores com 61 carateres"

- "'Escaldão' castiga produção de vinho em 2018"

- "Automóvel - Mudança de empresas para carro elétrico será lenta"

- "Saúde - Prazos de pagamento dos hospitais voltam a derrapar"

Record:

- "Benfica 1-0 Fenerbahçe: Para já Cervi"- "Golo do argentino dá vantagem às águias"

- "Vieira quer renovar e espera decisão do avançado: 'Perguntem ao Jonas...'"

- "É de ouro - Inês Henriques campeã da Europa nos 50km marcha"

- "Sporting: Sturaro pede informações a Ronaldo"

- "FC Porto: Éder Militão - 'Queria jogar na Champions'"

- "Marega treina mas sozinho"

- "SP. Braga: Vukcevic no Lenante por 8MEuro"

- "Santa Clara confirmado na 1.ªLiga"

A Bola:

- "É curto mas Cervi"

- "Golo do Argentino deixa águia em vantagem para jogo na Turquia"

- "Vieira encosta Jonas à parede: 'Estamos disponíveis para renovar, perguntem-lhe"

- "Atletismo: Inês Henriques campeã da Europa"

- "Sporting: Leão não desiste de Enzo Pérez"

- "'Não vejo ninguém mais capaz do que eu' - Pedro Madeira Rodrigues"

- "FC Porto: 'Vou dar tudo por esta camisola' - Éder Militão apresentado ontem como dragão"

- "SC Braga: Vukcevic no Levante por Euro8,5 milhões"

O Jogo:

- "Cervi à justa"

- "Um golo do avançado dá vantagem mínima aos encarnados"

- "Vieira ofereceu mais um ano a Jonas e ordenado acima dos 2,2MEuro de Ferreyra"

- "Rui Vitória - 'Fizemos exibição em crescendo mas estas são duas equipas de Champions'"

- "FC Porto: Militão é dragão até 2023"

- "Marega treinou mas à parte do plantel"

- "Sporting: Oito por um trono"

- "Bruno de Carvalho e Ricciardi juntaram-se a Varandas, Benedito e Madeira Rodrigues"

- "Dias Ferreira, Tavares Pereira e Rui Jorge Rego entregam as listas hoje"

- "Braga: Médio cedido até 2020 pelo Sporting - Palhinha é reforço"

- "Vukcevic multado por falta de respeito"

- "Atletismo: Inês vale ouro"

