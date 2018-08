Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Algarve debaixo de fogo"

- "Bombeiros arrasam gestão do combate às chamas"

- "Comandante afastado já tinha falhado na serra do Caldeirão em 2012"

- "Mais de 53 milhões de euros gastos este ano com meios aéreos"

- "Onda de calor abrasador afeta produção de vinho"

- "Assessores de Robles custam 1,3 milhões"

- "Salário médio chega aos 887 euros"

- "Predador na net: Violador de crianças em liberdade pela segunda vez"

- "Alerta do Infarmed: Preservativos com defeito retirados"

- "Zambujeira do Mar: Vinte mil fazem a festa no Sudoeste"

- "Benfica: Jonas tem proposta de 2,3 milhões por ano"

- "FC Porto: Avançado Pedro Guilherme na mira do dragão"

- "Sporting: Cintra acusa Rafael Leão de traição"

Público:

- "Regra de comando adotada após Pedrógão ignorada em Monchique"

- "Fase V - Comando nacional devia ter assumido liderança do combate ao fogo às 02h de sábado. Mudança só ocorreu na terça"

- "Ordenamento - Eucalipto ocupa metade da área florestal do concelho e é uma das suas principais fontes de riqueza"

- "António Costa - Monchique 'é a exceção que confirmou a regra do sucesso da operação', diz primeiro-ministro"

- "Desemprego de longa duração caiu a um ritmo-recorde no trimestre"

- "Pedófilos estão tempo de mais na lista negra, diz provedora"

- "Zeferino Coelho - 'Um comunista também se emociona'"

- "Novos horários da CP não evitam atrasos nem avarias"



Jornal i:

- "Fogo às portas de Silves fez disparar as sirenes no Governo"

- "Robles 'afastado' da rentrée do Bloco"

- "Vodafone obrigada a pagar mais de um milhão de euros à Meo"

- "Santana Lopes volta a reunir-se esta semana com a Democracia 21"

- "Cantora Rosinha. 'Há pessoas que acham que ajudo a abrir mentalidades'"

- "Calor matou 500 pessoas em Portugal entre domingo e terça-feira"

- "F-16 portugueses substituem caças espanhóis depois de disparo acidental de míssil"

- "Presidente das Filipinas ameaça matar polícias corruptos"

Jornal de Notícias:

- "Desafiam GNR e recusam abandonar casas - Fogo avança para Silves e obriga a evacuar aldeias. Regras para comando nacional assumir as operações não foram cumpridas"

- "Burla com carros importados deixa seguradores alerta"

- "Número de salários superior a três mil euros dispara"

- "Porto - Novos negócios a nascer à boleia do turismo"

- "Viseu - Feira de S. Mateus com bicicletas e sem copos de plástico"

- "F.C. Porto - 'Uma vitória que nos encheu de alegria' - Pinto da Costa entrega 21.ª Supertaça no Museu do Dragão"

- "Atletismo - Ricardo dos Santos no final dos 400 metros"

- "Volta [Notes:a Portugal] - Domingos Gonçalves dá triunfo à RP/Boavista"

- "Politécnicos - Investigação a licenciatura na Proteção Civil sem resultados"

Negócios:

- "Finanças cativam 100 milhões à ferrovia"

- "Novo conselho de supervisão vai cobrar taxas"

- "IAPMEI arrisca 16 milhões em empresa de filmes plásticos"

- "Radiografia do emprego - Mais velhos ficam com 80% do trabalho criado"

- "Arrendamento - Contratos por dez anos causam alarme em bairros sociais"

- "Automóvel - Saída de bolsa da Tesla seria a mais cara de sempre"

Sábado:

- "Alentejo - As novidades e os segredos"

- "Como Portugal descobriu rede jihadista europeia"

- "Os Mirpuri, a sua incrível fundação e a nova Hi Fly"

- "O que é feito das socialites da idade de ouro das festas?"

Visão:

- "Costa Vicentina - Refúgio para corpo e mente"

- "Monchique - Cientistas previram o desastre"

- "Pedrógão - Casas suspeitas podem escapar a investigação"

- "História - As seis batalhas que salvaram Portugal"

A Bola:

- "Expulsão no México trama Castillo"

- "Avançado falha, por castigo, jogo de estreia na Liga"

- "Ramires dá esperança ao Benfica"

- "Luís Filipe Vieira faz esforço por Jonas"

- "Zorya-SC Braga: Guerreiros tentam primeira vitória na Ucrânia"

- "FC Porto: Pedro entra nas contas"

- "Sporting: Diaby é hipótese para o ataque"

- "Rafael Leão vai para a FIFA"

- "Carlos Vieira desiste, são oito as listas entregues"

- "Atletismo: Inês Henriques - ser a primeira campeã europeia dos 50 km marcha ficará para sempre"

O Jogo:

- "Herrera pronto para dar tudo pelo FC Porto"

- "Se for preciso, faço uma ferida por cada taça"

- "Agente confirma: renovação do mexicano voltará a ser discutida após fecho do mercado"

- "Brahimi em dúvida para o jogo com o Chaves"

- "Militão blindado por 50 milhões"

- "Sporting: Diaby negociado"

- "River pede mais por Enzo Pérez"

- "Choque geracional marca debate de candidatos"

- "Benfica: Vitória avalia Tomás Tavares"

- "Jonas reuniu-se com Vieira e decide até ao final da semana"

- "Zorya-Braga: Desafio histórico"

- "Ciclismo: Alarcón segura a amarela"

Record:

- "Diaby a caminho do Sporting"

- "Avançado maliano do club Brugge custa 5 milhões e assina por 4 épocas"

- "Sturaro à espera de exames para negociações avançarem"

- "Rafael leão confirmado no Lille"

- "Quatro candidatos ao ataque"

- "Benfica - Jonas mais perto de ficar"

- "'Ele resolve em dois ou três dias', diz Tiago Gonçalves, que anuncia os fatores decisivos: 'Gratidão, desafios, bem-estar e projeto de fim de carreira'"

- "Cervi renovação em marcha"

- "FC Porto: Pinto da Costa puxa dos galões: 'Somos o único pentacampeão'"

- "Zorya Lugansk - Sp.Braga: Aleb Ferreira ambicioso - 'O plano é vencer'"

Com LUSA.