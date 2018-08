Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "CP paga táxis para levar passageiros"

- "Caos ferroviário - avarias nos comboios"

- "Algarve, Alentejo e Oeste são as linhas com mais registos de falhas de transportes"

- "Polícia caça 158 carteiristas em Lisboa"- "Vitória recebe V. Guimarães"

- "Sporting pagou 750 mil euros por cada golo de Doumbia"

- "Marega fica no dragão"- "Braga empata na Europa"

- "47 mil bebés nascem fora do casamento"

- "Carrinhas SUV vão pagar menos portagens"

- "Escolas vão ter menu vegetariano"

Público:

- "Estado entregou a americanos coleção de arte do Novo Banco"

- "Só o PCP defende regresso do serviço militar obrigatório"

- "A Força Espacial de Trump não é só ficção científica"

- "Seguranças passam a poder apalpar pessoas que revistam"

- "Pussy Riot - Da lista negra de Putin para Paredes de Coura [Notes:Ípsilon] "

- "Futebol - O regresso de uma Liga que está mais portuguesa do que nunca"

Jornal de Notícias:

- "Mulheres do Norte puxam pela subida do emprego"

- "Clubes investem mais 50 milhões na nova temporada"

- "Seguranças privados vão poder fazer revistas com recurso a apalpação"

- "Veículos altos pagam menos nas portagens desde que cumpram emissões"

- "Lisboa - Internos asseguram Urgência no Egas Moniz"

- "Incêndios - GNR chama estagiários para fazer evacuação de aldeias ameaçadas"

- "Braga - Empate alimenta ambição europeia"

- "Vila do Conde - Indonésios resolvem falta de pescadores nas Caxinas"

- "Como ele sobreviveu ao terramoto - 'Nelo' recorda o instante em que escapou a desabamento"

Jornal i:

- "Guerra ao plástico. Portugueses já recusam consumir palhinhas, copos e colheres de plástico"

- "Entrevista a Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas: 'Os fogos de outubro libertaram energia térmica igual a 142 bombas atómicas'"

- "Lixo em Albufeira. Moradores queixam-se de falhas na recolha e cheiro nauseabundo"

- "Monchique. Uma semana depois, o homem começou a ganhar às chamas"

- "Helicóptero da Proteção Civil avariou no combate ao fogo"

- "Marmelete. A aldeia que se levantou contra os guardas da GNR"

- "Automóveis. SUV vão passar a pagar como classe 1 nas portagens"

Negócios:

- "Portagens descem sem acordo com concessionárias"

- "Já há 24 stands de automóveis sob a alçada do Banco de Portugal"

- "Clubes faturam menos com venda de jogadores"

- "A história da marchand de apelido Gulbenkian acusada de fraude"

- "Exportações - Défice comercial aumenta para níveis pré-troika"

- "Justiça - Cobranças nos tribunais caem quase para metade"

- "Impostos - Governo admite mudanças no Adicional ao IMI"

- "Tecnologia - Ciberataques causaram perdas de 500 mil milhões em 2017"

O Jornal Económico:

- "Lista negra de devedores ao fisco representa 2% do PIB"

- "A meta é ser o canal número um no desporto"- "Desporto: 'Não há necessidade de entrada de investidores no Sporting'"

- "Concórdia tem nova equipa dirigente, liderada por Magalhães Cardoso"

- "Os desafios de Santana Lopes e Pedro Duarte à liderança de Rui Rio"

- "Tráfego nos aeroportos da ANA cresceu quase 9% nos primeiros seis meses do ano"

- "Crescimento da economia nacional terá acelerado para 2,4% entre abril e junho"

Record:

- "Sturaro é leão"

- "Sporting paga 2 milhões pelo empréstimo do médio da Juventus"

- "Tudo certo com o Club Brugge, falta 'sim' de Diaby"

- "Hugo Viana - O homem do futebol de Varandas"

- "Bruno de Carvalho ameaça impugnar eleições"

- "Já há autoridade contra a violência"- "Jonas decide hoje"

- "Vieira fixou prazo até domingo, mas jogador antecipa resposta"

- "'Qualidade e respeito´, desejo de Rui Vitória no arranque do campeonato"

- "Luis Castro com estratégia definida: 'O melhor é jogar no meio-campo do Benfica'"

- "FC Porto: Conceição escapa a suspensão e paga 536 euros"

- "'Vocês têm de ter as bolinhas no sítio'"

- "Pinto da Costa: 'Rival mandou o penta para o teto'"

- "Zorya Lugansk-Sp.Braga: Golo de Horta pode valer ouro - Guerreiros bem lançados"

O Jogo:

- "Marega tem de dar provas"

- "André Pereira vai renovar contrato"

- "Brahimi difícil de recuperar para estreia com Chaves"

- "Zorya-Braga (1-1): promessas de play-off"

- "Sporting: Sturaro chega hoje"

- "Madeira Rodrigues a O Jogo: 'Sou candidato de barba rija'"

- "Benfica-V.Guimarães: Vitória repete receita turca"

- "Jonas e Vieira próximos do acordo"

- "Como vai ser a I Liga 2018/19"

- "O que acham as casas de apostas"

A Bola:

- "Sobe o pano"

- "Começa hoje, na Luz, a Liga 2018/2019, uma maratona de 306 jogos"

- "Saiba quanto vale casa um dos plantéis das 18 equipas"

- "Jonas muito perto de renovar"

- "O nosso foco está na reconquista - Rui Vitória"

- "Também gostamos de ter bola - Luís Castro"

- "Pedro Henrique riscado, Venâncio em dúvida"

- "FC Porto: Marega fica mas tem de retratar-se"

- "Conceição escapa a suspensão"

- "Sporting: Acuña é intransmissível"

- "Sturaro certo por um ano"

- "Liga Europa: Guerreiros com a passagem na mão"

Com LUSA.