Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Jornal i:

"Câmaras gastam milhões em concertos de verão"

"Afogamentos: Piscinas públicas obrigadas a ter regulamento de segurança"

"V.S. Naipaul: Morreu o génio espinhoso que trabalhava devagar"

"Novo Banco garante: Coleções de arte e de numismática não podem ser vendidas"

"Cadáveres de exposição Real Bodies podem mesmo ser prisioneiros chineses"

"Bloco de Esquerda aposta tudo no combate à violência doméstica"



Negócios:

"Novos registos de alojamento local duplicam em Lisboa"

"Só um terço dos voos cumpriu o horário na Portela"

"José Maria da Fonseca já exporta 65% e quer mais"

"Nova acusação da ERSE à EDP perdoa 75% da multa"

"Incêndios: Ainda há 36 Câmaras sem plano para defender florestas"

"Política: António Costa quer empresas a pagar salários mais altos"

"Paulo Raposo, diretor geral da Mastercard Portugal: 'Ser digital não é fazer aplicações e um site bonitinho'"

"Bebidas: Super Bock acusada de más práticas pela concorrência"

"# Os mais poderosos de 2018"



Público:

"Nélosn Évora já tem o ouro que lhe faltava"

"Há quase 2000 processos disciplinares contra médicos por decidir"

"Francisco Ribeiro Telles: 'Após 16 anos no hemisfério sul, ao chegar à Europa, não gosto do que vejo'"

"Entrevista, Pedro Rebelo de Sousa: ' É mau para a economia' ter tantos 'bancos espanhóis'"

"Maioria dos círculos eleitorais está contra o 'Brexit'"

"V.S Naipaul 1932-2018: Não queria menos do que ser o maior escritor do mundo"

"Por que é importante saber dizer 'não' aos filhos"



Jornal de Notícias:

"Benfica suspeito de prometer 10 mil euros para vencer F.C Porto"

"Campeões: Dragão Raul Alarcón bisa na Volta a Portugal -- Nélson Évora salta mais longe na Europa"

"Cadastro: Emigrantes ajudam a identificar terrenos"

"Ensino: Justiça arquiva queixa de notas melhoradas por escola"

"Cuba: Nova Constituição reconhece propriedade privada"

"Sporting: Vitória suada em Moreira de Cónegos a moralizar o balneário"

"Pensões: Estado contrata precários para travar atrasos"



Correio da Manhã-

"Crianças morrem a caminho da praia"

- "Segurança Social. Há mais 123 mil novos reformados"

- "Migrações estão a criar 'exército de pobres' [Notes:Cardeal António Marto] "

- "Incendiário e violador travados a tiro por guarda"

- "Moreirense-Sporting. Bast Dost e Bruno Fernandes decisivos"



A Bola-

"Moreirense-Sporting (1-3). De pé direito -- Leão dá a volta e entra da melhor forma no campeonato"

- "FC Porto. Conceição 'exige' mais reforços"

- "Benfica. Lyon em Lisboa por Rúben Dias"

- "Itália. Ronaldo já marca pela Juventus"



O Jogo -

"Moreirense-Sporting. Filhos pródigos"

- "Nélson Évora. O ouro que lhe faltava"

- "FC Porto. O Fabuloso destino de Marius"

- "Benfica. Lyon em Lisboa por Rúben Dias"



Record-

"Évora é de ouro -- campeão europeu de triplo salto"

- "Moreirense-Sporting. Há leão"

- "Volta a Portugal. A segunda de Alarcón"

- "Benfica. Rúben Dias está de acordo"

- "FC Porto. Marega à espera de perdão"

Com LUSA.