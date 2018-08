Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Público:

- "Um terço dos alunos mais frágeis abandona ensino profissional"

- "Turquia: Erdogan incapaz de travar tempestade financeira"

- "Penúria nos tribunais afeta a justiça de 'forma grave'"

- "Dormidas de estrangeiros diminuíram 5,1% em junho"

- "DECO e Bloco contra Bdp [Notes:Banco de Portugal] nas contas bancárias de baixo custo"

- "Liga dos Campeões: Benfica na capital turca disposto a marcar para acabar com as dúvidas"

- "Empresas centenárias: O que faz a diferença nas bolachas Paupério são 100 gramas de XPTO"



Jornal i:

- "Há mais mulheres a serem mortas pelos companheiros"

- "Bloco acusa Costa de já estar em campanha"

- "Exportações diminuem com abrandamento do turismo"

- "André Ventura: 'O meu desporto de verão é levantar copos de gin'"

- "Rui Moreira em rota de colisão com PSD/Porto"

- "Petróleo: Tribunal trava exploração de furo em Aljezur"

- "Urinóis em Paris causa revolta da população"

- "John Coltrane: Joia perdida do jazz foi recuperada"

Negócios:

- "Sonangol negoceia venda de posição na Galp"

- "Portugal vai usar a diplomacia para contestar taxa dos EUA à Navigator"

- "Turquia debaixo de fogo. Há risco de contágio?"

- "Construção e serviços puxam pela economia"

- "Automóvel: SAG admite que SIVA luta pela sobrevivência"

- "Segurança Social: Centro Nacional de Pensões perdeu metade dos efetivos"- "Petróleo: Tribunal trava licença para furo em Aljezur"

- "# os mais poderosos 2018"



Jornal de Notícias:

- "PJ investiga apostas fraudulentas na Liga"

- "Menos fogos investigados..."

- "Custo de seguros de saúde para tratamentos de cancro é superior a mil euros por ano"

- "Trabalho: Um quinto do emprego criado é precário"

- "Enfermeiros: Greve obriga a cancelar centenas de cirurgias"

- "Porto: STCP substitui veículos a diesel por elétricos e a gás"

- "Tondela: Aldeia de luto por morte de menina de Valdemar de Mira"

- "Infância: Livreiras promovem contos para atrair leitores"

- "Entrevista a Raul Alarcón: 'Gostava de fazer uma volta a Espanha com esta equipa"

- "FC Porto: Marega pede desculpa e regressa ao combate"

- "Benfica: Águia defende vantagem no berço do futebol turco"- "Sporting: Lukaku e Niang no radar dos leões"



Correio da Manhã:

- "Ataque à Academia de Alcochete. Jogadores envolvem Bruno no terror"

- "Cabecilha do gang de assassinos da A16 leva 25 anos de cadeia"

- "Hotéis com receita de 1,5 mil milhões"

- "Marcelo e Costa falam no Algarve"

- "Madonna compra cavalos portugueses"

- "Campeões recebidos em festa"

A Bola:

- "Fenerbahçe-Benfica. Conquistar o inferno"

- "Sporting- Diaby a chegar, Doumbia a sair"

- "FC Porto. Olivier Ntcham na lista"



Record:

- "Fenerbahçe-Benfica. Vitória pega de caras"

- "Sporting. Vinícius oferecido"

- "FC Porto. Ntcham é desejo de Sérgio"

- "Europeus foram de ouro. 'Sou um surdo do caraças' [Notes:Nélson Évora] "



O Jogo:

- "FC Porto. Arranque foi mesmo histórico -- Números confirmam que foi mesmo histórico"

- "Fenerbahçe-Benfica. 'Em risco estão os bombeiros [Notes:Rui Vitória] "

- "Sporting. Falta convencer Bacca!