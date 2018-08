Hoje nos jornais

Títulos dos jornais:

Público:

- "Governo vai acabar com reforma obrigatória aos 70 anos no Estado"

- "Polémica: Marine Le Pen já não vai ser oradora no Web Summit"

- "Próximos quatro anos serão 'anormalmente quentes'"

- "Governo culpa concessionária pela queda da ponte em Itália"

- "Orçamento do Estado e fogo em Monchique vão marcar rentrées"

- "Tiago Rodrigues: 'Há um exagero tal da ironia que o projeto artístico se torna cínico'"

- "Batalha de Ourique: Novo séculos depois, ainda permanece o enigma sobre o local do conflito"

- "Líbano: Exportação de canábis pode ser a solução para os problemas económicos"



Jornal de Notícias:

- "Avaliação dos acidentes nas mãos de peritos sem qualquer formação"

- "Segurança máxima para vigiar 30 milhões em ouro [Notes:Festa d'Agonia, em Viana do Castelo] "

- "Empresa que gere autoestrada vai pagar 'muito caro' [Notes:Itália] "

- "Universidade: Privados usam site para divulgar negócios de quartos"

- "Contas: Bancos têm 3,5 mil milhões de euros em imóveis à venda"

- "Porto: Miragaia perde 10% da população em dois anos"

- "Liga Europa: Abel Ferreira não é mágico mas prevê qualificação do Braga"

- "Itália: Unidades da polícia antiterrorista na estreia de Ronaldo"

- "Jogadores contratados pelo Aves pagos pelo Benfica"



Negócios:

- "TAP vai acabar com borlas ao Governo"

- "Executivo de Costa engorda 32% desde 2015"

- "Negócios na bolsa estão 30% abaixo da média do ano"

- "Crescimento do PIB no segundo trimestre desiludiu"

- "Turismo: Deloitte escolhida para assessorar venda da Comporta"

- "Energia: Portugal e Espanha querem investigar preços da luz"

- "Internacional: Qatar promete investir 15 mil milhões para ajudar a Turquia"

- "Imobiliário: IP prevê encaixar cinco milhões com venda de prédios"



Jornal i:

- "André Ventura acusado de 'assédio étnico' e 'discriminação racial': 'É um ato de perseguição e em democracia não devia existir'"

- "Há 70 anos uma foto chocou o mundo"

- "Ferro Rodrigues cansou-se das recomendações dos partidos e exige reflexão"

- "EUA. Igreja encobriu abusos sexuais a mais de mil crianças"

- "Nova Zelândia proíbe venda de casas a estrangeiros e a discussão está instalada"

- "De Louis CK a Dave Chappelle. Os grandes talentos da comédia"

- "Óscares. Mudanças nas categorias em Hollywood em alvoroço"

- "Jorge Gabriel: 'Acredito que o papa ia adorar fazer umas férias em Porto Santo"



Correio da Manhã

- "Portagens rendem 1035 milhões"

- "Ratos e baratas em creche e enfermaria de lar"

- "Duarte Lima está a um recurso de prisão"

- "Gedson já vale 100 milhões para o Benfica"

- "Morre em despiste para não atropelar peregrinos"



Sábado:

- "Duarte Lima à beira da prisão. Justiça pede detenção imediata do ex-deputado"

- "As angústias e as euforias das mães dos rockers portugueses"

- "A paixão de João Soares e Elísio Summavielle pela tourada"



A Bola:

- "Benfica. Gedson -- Um puto especial"

- "Sporting. Raúl de Tomás para fechar"

- "FC Porto. Brahimi em gestão de esforço"



Record:

- "Benfica- Corchia é reforço"

- "Gudelj quer o Sporting"

- "FC Porto. Adrián Lopes firme no plantel"



O Jogo:

- "FC Porto. Marega. Só falta pedir perdão"

- "Benfica. Corchia: Uma época por 400 mil"

- "Sporting. Gudelj oferece muitas soluções"

Com LUSA.