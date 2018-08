Hoje nos jornais

Títulos dos jornais:

Jornal de Notícias:

- "Bastonária [Notes:da Ordem dos enfermeiros] aumenta salário e com dois anos de retroativos"

- "Caos sem fim à vista na A22"- "1942-2018: Aretha Franklin: cancro calou rainha da soul aos 76 anos"

- "Autarquias gastam milhões por causa do fecho de colégios"

- "700 candidatos e 30 vagas papa peritos da Proteção Civil"

- "Direita e Supremo tentam travar Lula"

- "Liga Europa: Braga cai com estrondo"

- "F.C Porto: Brahimi recupera e defronta belenenses"

- "Aves: Diretor suspeito de esconder contratos em casa da mãe"

- "Habitação: Mercado académico substitui alojamento local"



Jornal i:

- "Grande entrevista a Ana Sofia Nunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência: 'Ainda há quem olhe para nós com o estereótipo dos coitadinhos'"

- "Tem as crianças em casa e não sabe o que fazer com elas?"

- "Aretha Franklin: Morreu a voz do respeito"

- "PSD: JSD impõe declaração premiada na agenda até final do ano"

- "Função Pública: PCP diz que trabalhar para além do 70 é 'retrocesso social"

- "EUA: Overdoses matam mais do que armas e acidentes de automóvel"



Negócios:

- "Metro financia expansão com venda de património"

- "Plano para a construção na Função Pública está atrasado"

- "Subida dos CTT força 'shorts' a reduzir posições"

- "Entrevista a José Bento dos Santos: 'A história fez-se à mesa e eu fiz os negócios à mesa'"

- "Pharol quer ir ao aumento de capital da Oi"

- "Regulação: Fatura de energia nas famílias é mais barata na Galp e na GoldEnergy"

- "Crise turca fez sair 1,4 mil milhões dos países emergentes"

- "Câmaras têm um mês para recusar descentralização"



Público:

- "Bancos emprestam 47 milhões de euros por dia às famílias"

- "Aretha Franklin (1942-2018): A voz que fazia ouvir as outras vozes da América"

- "Só 387 funcionários públicos pediram a reforma aos 70"

- "Privatização da saúde causa divergência na direção do PSD"



O Jornal Económico:

- "Ministra do Mar tem 600 milhões [Notes:de euros] para financiar economia azul"

- "João Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada: 'PPP da Saúde têm de ser protegidas contra extremismos ideológicos'"

- "Operadores criticam primeiro ano do presidente da Anacom"

- "Desporto: Fernando Tavares Pereira: 'É na academia de Alcochete que começa a parte económica do Sporting'"

- "ERS investiga seis empresas de luz e gás por 'abordagens engenhosas'"

- "Empresas: Mota-Engil entra no Panamá e no Canadá e já está em mais de 30 mercados externos"

- "Imobiliário: Recorde à vista para este ano, com escritórios e hotelaria a brilharem"

- "Dívida Pública: Após oito anos, Grécia termina era dos resgates, com almofada financeira"



Correio da Manhã:

- "Benfica esconde saúde de Vieira"

- "Segurança rodoviária. Distração mata na autoestrada"

- "Finanças deixam Marcelo voltar a dar aulas na universidade"

- "Aretha Franklin. Rainha da soul vítima de cancro"



A Bola

- "Sporting. Ataque final a Enzo Pérez"

- "Águias e dragões ´picados' por Brahimi"

- "Benfica. Plantel não está fechado"

- "FC Porto. SAD resiste ao mercado"



O Jogo:

- "FC Porto. Brahimi no meio da guerra"

- "Benfica- Corchia ajuda a decidir"

- "Sporting. Peseiro faz pressão por Enzo"

- "Braga-Zorya. Guerreiros fora da Europa"



Record:

- "Gibbs na mesa [Notes:do Sporting] "

- "Negociações avançadas com defesa-esquerdo do WBA"

- "Gudelj à porta [Notes:do Sporting] "

- "Corchia era seguido há três anos [Notes:pelo Benfica] "

- "Lateral francês chega nas próximas horas"

- "Brahimi [Notes:FC Porto] com processo"

Com LUSA.