Hoje nos jornais

Títulos dos jornais:

Jornal i:

- "Mais de mil guardas 'transformados' em bombeiros deixam GNR sem patrulha"

- "Pedro Queiroz Pereira: Morte do Magnata português investigada em Espanha"

- "Inquérito de Verão: Alice Vieira: 'Nunca me embebedei, mas gostava de saber qual a sensação"

- "Morreu Rui Alarcão, antigo reitor da Universidade de Coimbra"

- "Pedro Santana Lopes: O que se sabe sobre o novo partido Aliança"

- "PCP acusa Câmara de Mafra de 'arrancar' publicidade da Festa do Avante!"

- "Palau: China não perdoa nem ao mais pequeno inimigo"



Jornal de Notícias:

- "Fatura da luz é a segunda mais cara da Europa"

- "Belenenses 2-3 F.C Porto: Alex no último sopro"

- "Inclusão: Da dureza do bairro às palmas no circo"

- "Património: Segurança Social lucra 20 milhões [Notes:de euros] com venda de imóveis"

- "Seguro: Rede ganha 160 mil euros com falsos acidentes"

- " [Notes:Pedro Santana Lopes] :'Aliança não será um partido de protesto'"

- "Processo: MP arquiva processo a Neto de Moura"

- "Autarquias: O labirinto dos novos poderes e funções"

- "Festival: Arcade Fire triunfam em Paredes de Coura"

- "Benfica: Corchia quer conquistar títulos"

- "Sporting: Tudo pela recuperação de Bas Dost"

- "Açores: Braga desperdiça tripla vantagem e empata"



Público:

- "(1949-2018) Pedro Queiroz Pereira: O homem que não se deixou enganar por Ricardo Salgado"

- "Inspetores na educação cairão 40% desde 2001"

- "Troika sai da Grécia e grande austeridade continua"

- "(1930-2018) Rui Alarcão: O reitor magnífico de Coimbra"

- "Saúde provocou ameaças de demissão na equipa de Rio"

- "Entrevista ao cirurgião Manuel Antunes: Casei-me há 30 anos com o SNS e nunca cometi um pecadinho"



Negócios:

- "Pedro Queiroz Pereira 1949-2018: O empresário que pela indústria em Portugal"

- "Emprego no imobiliário duplicou em três anos"- "Aposta dos fundos na EDP dispara"

- "Agricultura: Azeite com boas promessas de produção e preço"

- "Bolsa: Trump quer acabar com resultados trimestrais nos EUA"- "Sondagem: Maioria está contra legalização da Canábis"

- "Emanuel Proença: Contrabando de combustíveis tem tomado proporções cada vez maiores"



Correio da Manhã:

- "No dia do jogo frente ao V. Setúbal: SMS de Bruno incendeia balneário"

- "Autoridades espanholas investigam: Morre em Ibiza após queda dentro do seu iate"

- "Disparam licenças para a caça"- "Predador ataca empregada de hotel"

- "Belenenses-FC Porto: Telles sossega dragão"- "Benfica prepara PAOK: Vitória tenta Jonas para dérbi"

- "Mal-estar na elite da PSP: Polícias chamados a trabalhar nas obras"

- "Rui Alarcão deixa mundo académico de luto"

- "Messenger: América quer aceder a chamadas de voz"



Record:

- "Belenenses-FC Porto (2-3): Salvador. Penálti de Alex Telles dá vitória aos campeões aos 90'+6"

- "Sporting: Diaby chega hoje"- "Sporting: debate fez faísca"

- "Pedro Madeira Rodrigues: 'A nossa equipa assusta'"

- "Benfica: Corchia apresenta-se: 'Sou muito ativo no corredor'"

- "'Primeira opção é o Benfica', empresário de Gabriel espera vê-lo na Luz esta semana"

- "Espanha: 'Tripleta histórica de André Silva"



O Jogo:

- "VAR dá e tira: Um tele-penálti deu vida aos da casa e outro restituiu a vitória aos portistas no último suspiro"

- "Sporting: Há acordo por Gudelj"

- "Benfica: 'Escolha foi fácil', Corchia oficializado por empréstimo"

- "Santa Clara-Braga (3-1): Minhotos foram do céu ao inferno"

- "Espanha: André Silva igual a Romário"



A Bola:

- "Belenenses-FC Porto (2-3): Mão divina. Dragão vence com golo de penálti aos 90+6"

- "Benfica: renovar com Salvio é prioridade"

- "Jardel vai ser premiado"

- "Sporting: Como o leão descobriu Jovane Cabral"

- "Santa Clara-SC Braga (3-3): Guerreiros do céu ao inferno em 20 minutos"

