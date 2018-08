Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Pensões com aumento extra em janeiro"

- "Papa 'salva' menina de cancro"

- "Mãe vê filho de 17 anos morrer afogado"

- "Autópsia a 'Pêquêpê': Enfarte em iate de luxo"

- "Benfica: 'Ganhar ao PAOK e ao Sporting', [Notes:Rui] Vitória"

- "Bruno congela contas do Sporting"

- "Relatório preocupante: Falta de meios e treino causam morte no mar"

- "Europa quer lei contra terrorismo na internet"

- "Manutenção da CP perde dezenas de funcionários"

Público:

- "Venezuela: Caos reforça procura da nacionalidade portuguesa"

"Nelson Évora garante que vai melhorar o recorde nacional"

- "Parlamento alemão discute sexo 'outro' ou sexo 'diverso'"

- "Bastonários com salários entre zero e oito mil euros"

- "Francisco Soares da Silva - Nesta fábrica de Lisboa ninguém quer ser o último a cortar a fita"

- "Saída limpa da Grécia - Mário Centeno saúda fim da 'troika' e nem agrada a gregos nem a parte do PS"

- "A ver passar comboios - Linha do Douro apinhada de turistas"

Jornal de Notícias:

- "Governo reverte fusão de freguesias antes das eleições"

- "Clima e doenças afetam produção de vinho"

- "Satélite vai estudar os ventos com ajuda portuguesa"

- "Pedofilia - Papa fala em vergonha e arrependimento"

- "Advogado julgado por mostrar fotos íntimas em tribunal"

- "Vídeo de Centeno gera coro de críticas"

- "Norte - GNR apanha suspeitos de roubos após perseguições"

- "Casal perdido no Gerês foi retirado de helicóptero"

- "35 milhões - Acesso de Benfica à Champions evita venda de jogadores"

- "F.C.Porto - Onze golos no melhor arranque em 43 anos"

- "Fecho da Liga - Feirense no topo atira V. Guimarães para o fundo"

Jornal i:

- "Teólogos e padres atacam papa por causa da pena de morte"

- "Centeno provoca um vendaval na esquerda ao elogiar austeridade grega"

- "Boicote total a Kevin Spacey"

- "Asia Argento, do movimento #MeToo, assediou menor de idade"

- "Iran Costa. 'Feliz do artista que tem um Bicho na sua vida. O Michael Jackson teve o Bicho dele, que foi o Thriller, a Madonna teve o Like a Virgin"

- "Aliança. Um partido com cataplana de sardinha e plataformas digitais"

Negócios:

- "Governo esconde subvenções vitalícias"

- "Farfetch escolhe Nova Iorque e deixa investidores nacionais de fora"

- "Galamba ataca Centeno por causa da Grécia"

- "Empresário português compra Toys 'R' Us ibérica"

- "Investimento - Construção propõe parceria para a Proteção Civil"

- "Ensino: António Costa admite mexida nas pensões dos professores"

- "Gestão de Ativos: Fundos nacionais registam pior mês em mais de dois anos"



Record:

- "Vitória tira pressão a Ferreyra: Sem Jonas e Castillo resta argentino para atacar os gregos"

- "Benfica: Cervi acerta renovação por mais 2 anos"

- "Sporting: Diaby negociado pelo noite dentro: 'Vou trazer qualidade à equipa'"

- "Sporting: Gudelj perto mas ainda sem acordo"

- "Sporting: Bas Dost faz hoje exame decisivo para o dérbi"

- "Sporting: Matheus Pereira já treinou"

- "Tentou congelar contas leoninas: Processo-crime a Bruno de Carvalho"

- "FC Porto: Diogo Leite seguro no onze"

- "V. Guimarães-Feirense (0-1): 'Traição' de Sturgeon"

A Bola:

- "Febre do ouro: Águias estão à porta dos milhões da fase de grupos. Falta entrar"

- "Sporting: Processo-crime contra Bruno"

- "Sporting: Diaby fechado ao início da madrugada. Gudelj e N'Jié a chegar"

- "FC Porto: Balneário ainda fechado para Marega"

- "'Temos de impor o nosso jogo', Rui Vitória"

O Jogo:

- "Danilo a chegar: Trinco participou em jogo treino com a equipa B e do FC Porto e até marcou"

- "FC Porto: O melhor Otávio de sempre"

- "Benfica-PAOK: Ataque ao 'jackpot'"

- "Sporting: garantias atrasam Diaby"

- "Sporting: Queixa-crime contra o ex-presidente"

- "Braga: Abel mexe no miolo"

- "V. Guimarães-Feirense (0-1): Inquebráveis"

Com LUSA.