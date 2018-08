Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Rendas altas forçam, fuga para quartos"

- "Taxas por cobrar na saúde ao domicílio"

- "Benfica-PAOK (1-1): desperdício complica milhões"

- "Sporting alerta tribunal para risco de falência"

- "Regresso às aulas: Promoções salvam famílias"

- "15 mil por dia em Vilar de Mouros"

- "Português na Polónia: mata bebé e arrisca prisão perpétua"

- "Mundo empresarial e político homenageiam Queiroz Pereira"

- "Madeira põe conta da luz no continente"

Público:

- "Fenprof avisa que tempo de serviço será com Costa ou com o próximo"

- "Tejo: Neste estaleiro ainda se fazem barcos tradicionais como há 50 anos"

- " [Notes:Ex-secretário de Estado do Ambiente, Carlos Pimenta] 'As pessoas têm de se convencer que a carne é para dias de festa'"

- "Benfica empata e complica acesso à Champions"

- "Procurador-geral escolhido de forma 'opaca', diz sindicato"

- "#MeToo: elas estão a tomar o poder atrás das câmaras da TV"

- "Holocausto: Agência alemã tenta levar à Justiça os últimos cúmplices dos crimes nazis"

- "Abusos sexuais: 'A Igreja tem de assumir esta vergonha, promovendo uma purga e uma catarse'"

- "A ver passar comboios: Linha do Algarve: 'Esse comboio já não existe'"

Jornal de Notícias:

- "Carta de condução só para quem souber usar desfibrilhador"

- "Benfica empata milhões"

- "Levantar mais de 50 mil euros dá alerta ao Fisco"

- "Reforma: PSD contra reversão da fusão de freguesias"

- "Portugueses ao encontro do papa na Irlanda para falar sobre a crise na família"

- "Drone de fotógrafo caiu na pista e parou aeroporto de Lisboa"

- "Ourique: Tragédia na barragem com amigos de bilionário"

- "Porto: A primeira galeria de arte do Mundo de livros únicos"

- "Braga: Gangue usava tecnologia e métodos policiais na vigilância às vítimas"

Jornal i:

- "Revolta no Exército"

- "PAN insiste nas carroças e charretes"

- "Carlos Carreiras ataca Governo e o PSD: 'Onde andam o PSD, o seu líder e os seus vice-presidentes? Emigraram, já deitaram a toalha ao chão?'"

- "Desemprego cai para mínimos históricos. Há 16 anos que não era tão baixo"

- "Mértola: Como um grupo de jovens ressuscitou as festas do Santíssimo Salvador"

- "Ciberataques: 'Hackers' russos tentaram atacar senado dos Estados Unidos"

- "Nuclear: ONU avisa que regime norte-coreano mantém programa nuclear"

Negócios:

- "Função Pública: Menos descontos para a ADSE podem aumentar salários"

- "Automóvel: Vendas de carros a gasóleo travam a fundo"

- "Concorrência acusa cinco seguradoras de cartel"

- "Transparência: Partidos prometem republicar lista de subvenções"

- "Pedro Coelho, gestor de fundos do Crédito Agrícola: 'Há o risco de se cometerem asneiras no imobiliário"

- "Conjuntura: Défice externo duplica no primeiro semestre"

- "Tecnologia: Transformação digital está a chegar às PME"

A Bola:

- "Empate cruel: Águias podiam ter goleado mas vão à Grécia com o credo na boca"

- "'Isto não acabou', Rui Vitória"

- "FC Porto: Doyen vai ganhar Euro6,5 M com Brahimi"

- "Sporting: Exames médicos podem fazer cair N'Jié"

- "Bas Dost em dúvida para o dérbi"

- "SC Braga: bate-boca com adepto vale multa a Diogo Figueiras"

- "Nélson com a bênção de Marcelo"

Record:

- "Resgate na Grécia: Benfica ficou a dever a si próprio muitos golos"

- "Pizzi: 'Se tivéssemos concretizado, podíamos ter ganho por dois ou três'"

- "Rui Vitória: 'Quem faz um jogo assim merece passar'

"- "Sporting: Diaby: 'Mathieu disse-me que o Sporting tem boa equipa'"

- "Sporting: N'Jié chega de Marselha mas vai ser recambiado"

- "FC Porto: Lopetegui trava Llorente"

- "Atletismo 10 anos do Ouro em Pequim. Marcelo aplaudiu treino de Évora"

O jogo:

- "Alerta vermelho: Desperdício e quebra das águias na segunda parte deixam gregos em vantagem"

- "Rui Vitória: 'Quem faz o que nós fizemos só pode acreditar"

- "FC Porto: Sérgio é o rei do desarme"

- "Sporting: Ataque fechado, miolo é a seguir"

- "Atletismo: Marcelo dá nota 20 a [Notes:Nelson] Évora"

