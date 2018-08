Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Visão:

- "A ciência da atração"- "Yuval Harari: As profecias do escritor mais influente do mundo"

- "Família Mirpum: Os novos voos e a fundação misteriosa"

- "Queiroz Pereira: Um império para três herdeiras"



Sábado:

- "O último paraíso do Algarve"

- "Pedro Queiroz Pereira (1949-2018): A vida e as batalhas do homem que travou Ricardo Salgado"

- "Investigação demorou 14 anos e cobrou milhões: Acordo com BCP e Delta marca fim da operação Furacão"

- "Apartamentos de luxo a preços de saldo: Burlas no negócio do arrendamento de casas"

Correio da Manhã:

- "1 milhão por ano: Sic rouba Cristina à TVI"

- "Força aérea toma conta dos incêndios"

- "Polícias vão ter treino para salvar vidas"

- "Disparam gastos com cartão de Multibanco"

- "Enfermeiros regressam à greve em setembro"

- "Escândalo nos EUA: Advogado acusa Trump de pagar a ex-amantes"

- "A dois dias do dérbi: Viroses preocupam Vitória"

- "Dost faz tudo para ir à Luz"

Público:

- "Em dois anos e meio a ASAE fechou apenas dez alojamentos locais"

- "Matosinhos: Parque aquático para crianças com doenças crónicas é hoje inaugurado"

- "Queixas por racismo atingem valor mais alto de sempre"

- "A ver passar comboios: Linha do Minho: Qualidade do serviço continua muito longe do século XXI"

- "Finanças demoraram seis meses a corrigir falha no Portal"

- "Evolução: Osso de menina de 13 anos revela que a mãe era neandertal e o pai denisovano"

- "EUA: Condenações de Cohen e Manafort embaraçam Trump"

- "P2 Verão - Graça Freitas: Hoje um vírus dá a volta ao mundo em horas"

- "Televisão: Cristina Ferreira muda-se da TVI para a SIC"

Jornal de Notícias:

- "Governo cria exceção para pagar menos IMI às câmaras"

- "Problema informático atrasa entrega de vales e de manuais escolares gratuitos"

- "Faltam bandeiras e ar condicionado na pediatria do São João"

- "Património reabilitado a passo de caracol"

- "ADSE: Custos aumentam e receitas descem"

- "Vila Real: PSP alarmada por mulher que inventa crimes"

- "EUA: Trump comprou silêncio de ex-amantes"

- "Televisão: Cristina [Notes:Ferreira] reforça SIC seduzida por Daniel Oliveira"

- "Peseiro mais forte do que Rui Vitória nos dérbis de Lisboa"

- "F.C. Porto: Marega de volta perdoado por Sérgio [Notes:Conceição] "

- "Leixões: Líder da SAD e clube em guerra aberta"

Jornal i:

- "Revolta no Exército: [Notes:Associação de Comandos] 'Não esquecemos aqueles que estão para trás. Não queremos que nos roubem a História'"

- "GNR: Militares que guardam o ouro a Portugal não recebem desde janeiro"

- "Carroças e charretes. PS ao lado do PAN..."

- "Carrasco do Benfica jogou três dias no Feirense"

- "Inglês desaparecido em Ourique em destaque na imprensa internacional"

- "Transferência do ano na televisão: Cristina Ferreira sai da TVI para a SIC"

- "Alojamento local: Nova lei muda regras já em outubro"

Negócios:

- "Caixa quer limitar valor do crédito a funcionários"

- "Que futuro terá o maior grupo industrial português?"

- "Tiago Violas Ferreira: Grupo Violas Ferreira investe 100 milhões em escritórios no Porto"

- "Instabilidade aumenta procura por aforro do Estado"

- "Sonae dá mais passos para colocar retalho em bolsa"

- "Banca: Dívidas para consumo estão em máximos de cinco anos"

- "Habitação: Nova lei do alojamento local entra em vigor em outubro"

- "Justiça: Fim dos processos em papel não é inconstitucional"

- "Media: Dona da SIC rouba líder de audiência à rival TVI"



A Bola:

- "Sporting: Varandas e Benedito na frente: Prevê-se uma luta a dois para as eleições de 8 de setembro no Sporting"

- "Sporting: Gudelj chega hoje a Lisboa para assinar"

- "Benfica: Renovação milionária de Rúben Dias"

- "Benfica: Corchia operado ao joelho"

- "FC Porto: Marega reintegrado"



O Jogo:

- "Aí está Marega: Recebeu luz verde de Sérgio Conceição e é 'reforço' para o jogo com o V. Guimarães"

- "FC Porto: Maxi faz pausa na seleção para estar a 100% no FC Porto"

- "Benfica: Rúben Dias renovou até 2023"

- "Sporting: Gudelj é já a seguir"

- "Braga: Adeus à Europa emagrece plantel"

- "V. Guimarães: SAD fiscaliza árbitros"

- "Moreirense: patito é reforço"

Record:

- "Seguros: Leões vão estar na tribuna da Luz"

- "Benfica: Rúben Dias renova até 2023"

- "Corchia operado: Lateral pára 3 a 4 semanas"

- "Sporting: Jackson Martínez oferecido e rejeitado"

- "Bruno incomoda plantel e tem novos processos disciplinares"

- "FC Porto: Marega voltou"- "Aboubakar na lista do Dortmund"

- "Dragões avançam com processo-crime contra Pedro Guerra"

- "Itália: Cristiano assume: 'Quero conquistar a Champions com a Juventus"

