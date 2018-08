Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Três consórcios que queriam comprar a Comporta voltaram à corrida"

- "'O Barreiro não tem preços especulativos no imobiliário', Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro"

- "Dona da Universidade Europeia quer reduzir na Europa. Portugal está na lista"

- "Media: Cristina Ferreira vai ter contrato por objetivos na SIC"

- "Desporto:'Sporting tem 400 milhões [Notes:de euros] de passivos consolidado', Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do SCP"

- "Álvaro Nascimento vai ser o próximo chairman do Montepio"

- "DIF Brokers fechou acordo para comprar a Optimize"

- "Maiores partidos fazem contenção de custos na 'rentrée'"

- "Bastonário dos Notários: 'A Ordem dos Advogados não pode filtrar os alertas de branqueamento'"

Correio da Manhã:

- "Prémio milionário para ganhar a [Notes:Manuel Luís] Goucha: Salário de Cristina [Notes:Ferreira] dispara com audiências"

- "Luta dos professores: Marcelo ajuda no tempo de serviço"- "Amanhã dérbi na Luz: 1 milhão de receita"

- "Predador viola duas crianças"

- "1,2 milhões: RTP vai gastar fortuna em luzes"

- "Novo Banco precisa de 400 milhões"

- "Espanha deixa Tejo à míngua de oxigénio"

Público:

- "Caixa distribui prémios em plena guerra laboral"

- "Helicópteros: Estado contrata empresa que o pôs em tribunal"

- "A ver passar comboios: CP continua a suspender comboios todos os dias"

- " [Notes:Yuval Noah Harari, autor de Sapiens e Homo Deus] 'O verdadeiro perigo da inteligência artificial é dar poder a uma pequena elite"

- "MP ganha braço para proteger consumidores e ambiente"

- "Franco deixa Vale dos Caídos e há um debate ao rubro"

- "TVI e SIC perdem audiências, mas SIC perde mais"

Jornal de Notícias:

- "Rede pirata cobrava mensalidade de TV a centenas de clientes"

- "Vítimas dos incêndios receberam do Estado e das seguradoras"

- "Pais são quem mais exerce violência contra crianças"

- "Um mês para fechar restaurantes da Apúlia"

- "Televisão: Cristina vai ganhar na SIC o triplo de Balsemão"

- "Descentralização: 566 milhões só para salários na Educação"

- "Aveiro: Predador violou duas meninas e duas mulheres"

- "'Queria mudar o meu nome o mais rápido possível'

- "Daniel foi o primeiro menor a mudar de género"

- "Clássico: Benfica ganha ao Sporting a batalha da formação"

- "Dragão: Duelo terá 11 jogadores com passado no adversário"

Jornal i:

- " [Notes:Cristina Ferreira] A menina da TV..."

- "... E as herdeiras disto tudo"

- "O Facebook e a Google estão na mira da proteção de dados"

- "Governo acaba com os cortes para quem descontou durante 46 anos"

- "Presidente do Iniciativa Liberal demite-se por causa do Facebook"

- "O Chiado ardeu há 30 anos"

Negócios:

- "Deloitte corrige contas de Ricciardi e KPMG no Haitong"

- "ADSE incapaz de baixar despesa"

- "Novo Banco guarda 200 milhões para perdas no crédito"

- "BCP perdoa 65% da dívida à Lisgráfica"

- "Zona Euro: estímulos do BCE: o que diz a economia a Mario Draghi?"

- "Indústria: CEO da Semapa garante continuidade aos trabalhadores"

- "W: Mário Rolando: o pão é a nossa marca identitária - Refugiados Sírios em Portugal: A longa viagem até ao futuro da família Kabouk"



A Bola:

- "O império do meio: Ramires está perto de regressar ao Benfica. Gudelj chega para dar músculo ao Sporting"

- "FC Porto: Paciência por Ntcham"

- "A incrível história de 'fair play' na primeira corrida de Fórmula 1 em Portugal"



O Jogo:

- "Diogo é central à dragão: Históricos do FC Porto. Jorge Costa, Pedro Emanuel e Jorge Andrade falam sobre o jogador, a aposta e a importância de Filipe"

- "Santa Clara: Grupo dividido em três aviões"

- "Benfica: À carga por Gabriel e Ramires"

- "Sporting: Gudelj pronto a acelerar"

- "V. Guimarães: Luís Castro vai mexer no onze"



Record:

- "Águia aposta alto: Avançam negociações por dois médios"

- "O misterioso 'desaparecimento' de Eliseu"

- "Sporting: Gudelj por cinco anos"

- "Sporting: Entrevista Carlos Vieira: 'Também tenho mensagens mas não as vou mostrar'"

- "Novo processo disciplinar mantém suspensão de Bruno de Carvalho"

