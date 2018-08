Hoje nos jornais

Títulos dos jornais:

Público:

- "Cinco novos partidos favorecem PS nas próximas eleições"

- "O rei da canoagem: Fernando Pimenta, com mais de 30 medalhas nos grandes palcos internacionais, é agora bicampeão mundial"

- "Preso morre sem explicação e viúva exige autópsia"

- "John McCain (1939-2018): Um herói de guerra que se tornou referência política"

- "Contribuinte passa calvário para receber 268 euros"

- "O 'provisório' Terminal de Sete Rios está a abarrotar"

- "Religião e abusos: papa pede perdão mas reclama-se ação"

- "Miguel Tiago [Notes:deputado do PCP] : 'Eu já decidi há muito tempo trair a classe que integrava'"



Correio da Manhã:

- "Triatleta assassinado: revelado mistério do homem nu em Avis"

- "Justiça deteta batota em vitória de José Sócrates"

- "Juíza iliba suspeito de burlar BPN em milhões"

- "Bruno inventa 80 mil sócios"

- "Escândalo de pedofilia na igreja: Arcebispo pede renúncia do papa"

- "Lesado BES desmaia no Palácio de Belém"

- "Alteração de horários: Supressão de comboios põe empregos em risco"

- "John McCain 1936-2018: Morreu o verdadeiro herói americano"

Jornal de Notícias:

- "Metade das crianças sem vaga nas creches"

- "Porto: Milhares nas ruas viram os trajes de papel"

- "Canoagem: Pimenta campeão em dose dupla"

- "F.C. Porto: Problemas na defesa e lesões fazem soar alarme"

- "Sporting. Cintra quer Coentrão mas Peseiro tem dúvidas"

- "Tatuagem ajudou a identificar corpo de triatleta desaparecido"

- "Penafiel: Saca de arma falsa e causa pânico na esplanada"

- "Horários: Um milhão de pessoas a trabalhar ao domingo"

- "Matosinhos: Ainda não há solução para os titãs de Leixões"

- "Estações de comboios estão sujas e vandalizadas"

- "Poupança: Lâmpadas de halogéneo acabam no próximo sábado"

- "Pedofilia: Arcebispo acusa Papa de encobrir os abusos"



Jornal i:

- "Carlos Carreiras [Notes:Presidente da Câmara Municipal de Cascais e ex-dirigente social-democrata] : 'Deixe de andar aos pontapés aos seus companheiros de partido'"

- "CP. O estado caótico das estações na linha de Cascais"

- "Internet. O ritual dos desafios virtuais mais perigosos"

- "Música. Como a indústria encontrou um avião na Web"

- "Animais. Fim dos abates nos canis gera controvérsia"

- "Canoagem. O fim de semana de ouro de Fernando Pimenta"

- "Festival de Viena. João Salaviza e Gabriel Abrantes levam-nos à Áustria"

Negócios:

- "Precários já estão a entrar nos quadros do Estado"

- "CP ainda não tem contrato a quatro meses da liberalização"

- "Regulador vai poder aplicar multas à empresa"

- "O poder angolano já não é o que era"- "Sondagem: E se não houver Orçamento? Nenhum partido sai bem"

- "Economia verde: Criptomoeda da energia chega a Portugal"

- "Turismo: Vila Galé ganha concessão da coudelaria de Alter"

- "Tecnologia: Bi4all avança para Espanha e Porto com novas contratações"



A Bola:

- "Fernando Pimenta outra vez de ouro, agora em K1 5000: Senhor da água"

- "Benfica: Ramires esperado amanhã"

- "Sporting: A nova vida de Salin"

- "FC Porto: Brahimi está em dúvida"

- "Andebol: Benfica vence Supertaça"

Record:

- "Benfica: Ramires garantido: Médio brasileiro chega por empréstimo de um ano"

- "João Félix convence todos"

- "Sporting: Nani o melhor arranque da carreira"

- "FC Porto: Danilo pode ser a solução"

- "Leão rugiu mais alto: Conquista troféu por... ter feito menos faltas"

- "Pimenta ouro a dobrar"



O Jogo:

- "Reforços para a defesa: Zakarya a chegar, Mbemba quase recuperado e Militão à porta do onze do FC Porto"

- "Brahimi recuperável, Corona mais complicado"

- "Canoagem: Pimenta dobra o ouro"

- "Sporting: Bas Dost acelera mercado"

- "Benfica: Ramires a caminho"

Com LUSA.