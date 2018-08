Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Público:

- "Escolas: Novas regras para matrículas acabaram com fraudes das moradas falsas"

- "Papa Francisco alvo de ataques diretos das fações mais conservadoras do Vaticano"

- "Plácido Domingo no São Carlos para apadrinhar o Operalia"

- "SAD do Benfica constituída arguida no caso E-toupeira"

- "Economia é o fator crítico para regresso dos emigrantes"

- "Empresas centenárias: Porto e Lisboa uniram-se e deram origem à Graphicsleader"

Correio da Manhã:

- "CM fala com a viúva do triatleta: 'Já não acreditava que estivesse vivo'"

- "Tragédia no Montijo: Família desfeita em acidente brutal"

- "Mealhada: Três mortos na A1"

- "Finanças congelam 1,343 mil milhões"

- "Queimaduras graves: Cinco militares da GNR feridos em incêndio"

- "Regresso à Luz: Ramires previne saída do médio Pizzi"

- "Ruma ao Girona: Doumbia poupa 6 milhões ao leão"

- "Campeão: Pimenta: 'Não vou ficar por aqui'"

- "Benfica constituído arguido no caso E-Toupeira"

- "Papa reacende polémica: 'Psiquiatria pode ajudar crianças gay'"

Jornal de Notícias:

- "Encerrados 56 lares ilegais só neste ano"

- "Procuradoria confirma que SAD do Benfica foi constituída arguida no processo 'e-toupeira'"

- " [Notes:PAOK-Benfica] Acabar a seca na Grécia"

- "Sérgio Conceição ainda à espera de dois reforços"

- "Sporting: Leões na luta por Pedro, avançado do Fluminense"

- "Futebol: Ver todos os jogos na TV custa 500 euros"

- "Porto avança com escadas rolantes em Miragaia"

- "Goucha não se sente traído por Cristina Ferreira"

- "Sinistralidade: Cinco mortos em dia trágico nas estradas"

- "Política: Governos do PSD mais jovens do que os socialistas"

- "Imposto: Adicional ao IMI chegou a menos 10 mil pessoas"

- "Crime: Violência extrema no assassinato do triatleta"

- "INEM: Ambulâncias renovadas e críticas às Finanças"

- "Gondomar: Siza e Nadir criam arte em forma de livro"

Jornal i:

- "Guerra de bastidores: A pouco mais de um mês do fim do mandato de Joana Marques Vidal, aumentam as pressões sobre São Bento e Belém"

- "Orçamento para 2019. Ensino Superior sem dinheiro para contratar investigadores e professores"

- "Terramoto na Igreja: Denúncias de arcebispo Viganó põem em causa intocabilidade de Francisco"

- "Bruno de Carvalho. Se as receitas das quotas duplicaram, é porque há mais sócios"

- "Tubarões. Os predadores das bilheteiras"

Negócios:

- "Centeno está a libertar verbas mais depressa"

- "BES não guardou dinheiro para pagar ao grupo Amorim"

- "Partidos criticam redução de IRS para emigrantes"

- "Desporto: SAD do Benfica arguida no caso 'e-toupeira'"

- "Travessia do Tejo: Mota-Engil e Vinci reforçam posição na Lusoponte"

- "Dívida: Fundos cortam em 20% a exposição a Itália"

- "Brasil, o novo 'eldorado' da Galp"

- "Negócios é Portugal: Torres Vedras, o concelho que abastece o país"

A Bola:

- "Jonas observado em Espanha: Brasileiro continua muito limitado e será avaliado por especialista"

- "Benfica: SAD é arguida no E-Toupeira"

- "Salvio nos 22 para Salónica"

- "'O ambiente na Luz é incrível', Gabriel"

- "Canoagem: 'É momento inesquecível', Fernando Pimenta"

- "Sporting: Muriel prioritário e...muito caro"

- "Sporting: Coentrão ficou quase impossível"

- "FC Porto: Zakarya assina depois dos exames médicos

Record:

- "4 MEuro de prémio: Plantel dos encarnados com incentivo de milhões"

- "SAD arguida: Benfica diz que vai impugnar decisão e pede afastamento do magistrado"

- "Sporting: Viviano tem guia de marcha"

- "FC Porto: Zakarya oficializado hoje"

- "Man. United-Totenham (0-3): Derrota histórica para Mourinho"

- "Fernando Pimenta visto pelo pai"

O Jogo:

- "Benfica SAD é arguida: Administradores ouvidos no DIAP no âmbito do processo E-Toupeira"

- "'Só posso pensar em vencer', Gabriela agradece esforço encarnado em 40 dias de negociações"

- "FC Porto: Marega já aceita renovar"

- "Sporting: Real Madrid 'prende' Coentrão"

- "Rui Patrício lamenta 'mentira' de Ricciardi"

- "Canoagem: 'Quero mais dez anos a alto nível'"

Com LUSA.