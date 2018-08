Hoje nos jornais

Títulos da imprensa de hoje:

Público:

- "Governo e Bruxelas deram aval aos prémios extras da Caixa"

- "Alemanha: Violência da extrema-direita contra imigrantes volta a exibir-se no Leste do país"

- "Itália: Viktor Orbán com Salvini para dar força à liga que o populismo soberanista quer impor à Europa"

- "Ciência: O que acontece quando um adepto tem de escolher entre a mulher e um jogo de futebol?"

- "Convento de Beja: memória de dois gangs e soror Mariana"

- "PSD em vias de aprovar convenção entre congressos"

- "Veneza: Uma referência do cinema aberta ao streaming"

- "Estado injetou 55 milhões na CP em apenas cinco meses"

Correio da Manhã:

- "Crime passional ganha força: PJ aperta o cerco à morte do triatleta"

- "Salvio nas contas do ataque ao jackpot"

- "Promoções tramam militares da GNR"

- "Rússia assusta com exercício militar"

- "Caça ao homem que matou mulher a tiro"BES 'mau' não tem dinheiro para pagar aos credores"

- "Juízes podem travar regresso de Galante"

- "Cão queimado e com as patas cortadas"

Jornal de Notícias:

- "Subsídio de desemprego vai aumentar até 17,5 euros"

- "Professores sem dar aulas a partir dos 60 [Notes:proposta da associação de diretores das escolas públicas] "

- "Mata mulher com tiro de caçadeira que lhe tinha sido devolvida pelas autoridades"

- "Gás - Botija solidária custará 18 euros"

- "Automóveis - Portugueses enganados nos testes de consumo"

- "Ministério Público tem uma semana para acusar Benfica"

- "Liga dos Campeões - Rui Vitória com prova de fogo na Grécia"

- "F.C Porto - Zakarya chumbado nos testes médicos"

- "Sinistralidade - Sete mortes na estrada em apenas dois dias"

- "Bárbara Guimarães - Regresso à televisão sem medo do cancro"

Jornal i:

- "Metro desvia fundo de pensões para obras de expansão"

- "Algarve. Lixeiras a céu aberto em Albufeira e Vilamoura"

- "Pontal. PSD à espera que Rio regresse mais agressivo das férias"

- "Sardinha. Pescadores garantem que há mais abundância que nos últimos anos"

- "Moscovo organiza o maior exercício militar dos últimos 40 anos"

- "Joaquim Meirim. O treinador que punha os jogadores a correrem nus"

- "Usain Bolt cada vez mais próximo de se estrear como futebolista profissional"

Negócios:

- "Economia recuperou 500 mil empregos. O que mudou?"

- "Desconto no IRS para emigrantes sem aprovação garantida"

- "BCP aposta forte no crédito ao consumo"

- "'Hard Brexit' ameaça reserva dos bancos centrais"

- "CP assume que falta de investimento degrada serviço"

- "Jogo - Já há quase um milhão de apostadores online"

- "Andreas Wosol, gestor de ações europeias da Amiundi: 'Crescimento dos resultados vai suportar a valorização das ações'"

- "Como a política mexe com os negócios da JM"

Record:

- "PAOK-Benfica: Salvio vai à guerra: Extremo argentino já ganhou em Salónica pelas águias e Vitória vai lançá-lo"

- "Sporting: Muriel ao cêntimo"

- "Sporting: Doumbia no Girona liberta 6 milhões em salários"

- "Bruno de Carvalho processa Joana e pede 30 mil euros"

- "FC Porto: Zakarya chumba nos testes médicos"

- "Itália: Bicicleta de CR7 foi golo do ano"

O Jogo:

- "Dragão volta ao mercado: Zakarya chumbado nos exames médicos força nova investida do FC Porto"

- "TAD dá razão ao FC Porto em queixa contra a Liga"

- "PAOK-Benfica: 'Ambiente? A Luz tem o dobro da lotação', Rui Vitória sem medo do inferno de Salónica"

- "Sporting: Leão vira-se para Trotta"

- "V. Guimarães: Francisco Ramos Rincón e Estupiñan emprestados"

- "Itália: Bicicleta do CR7 é o golo do ano"

A Bola:

- "PAOK-Benfica: Destino nas mãos"

- "'O foco é ganhar, finanças não são a minha área', Rui Vitória"

- "Sporting: 'Viviano está contente e vai ficar', garantia de Claudio Vigorelli, agente do guarda-redes italiano"

- "Sporting: Fran Sol é alternativa para o ataque"

- "Águias vencem primeiro dérbi"

- "SC Braga: Xadas no Mónaco rende Euro15 milhões"

- "FC Porto: Zakarya chumbou nos testes médicos"

- "FC Porto: Marega vai assinar novo contrato"

Com LUSA.