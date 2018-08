Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Público:

- "Precários da Saúde excluídos do Estado por falta de habilitações"

- "Teresa Lago: Ela vai dirigir a maior organização mundial de astronomia"

- "Portugal vai participar em dois novos supertelescópios"

- "Mais de um quinto das vagas para médicos de família por preencher"

- "Benfica goleia e não deixa fugir os milhões da Champions"

- "Brasil envia tropas para conter a entrada de venezuelanos"

- "Apoio a burlão preso embaraça PS de Castelo Branco"

- "Já há três candidatos às eleições para o Supremo"

- "Manuela Tavares [Notes:antiga líder e fundadora da União de Mulheres Alternativa e Resposta] : 'Pode haver regressão de direitos das mulheres'"

- "Exposição: Como reagiu o Estado francês, do Eliseu à esquadra, ao maio de 68?"

- "Lisboa: Depois de doze anos de jam sessions, o Café Tati vai fechar"

Correio da Manhã:

- "Valor das casas volta a subir"

- "PAOK-Benfica (1-4): Cofres cheios com goleada"

- "Hoje há sorteio da Champions: Benfica e FC Porto evitam Dortmund, Tottenham, Manchester United, Shakhtar, Nápoles e Roma"

- "Indústria automóvel manipula consumos"

- "Santa Maria da Feira: Ambulância mata idosa em urgência de hospital"

- "Morte de triatleta: Depoimentos de amigos não batem certo"

- "Marcelo vê condições para aprovação do OE"

- "Traficantes usam códigos para vender armamento e droga"

- "Comporta: Casa de Salgado com seis arguidos"



Jornal de Notícias:

- "Helicópteros contra fogos proibidos na Europa são usados em Portugal"

- "PAOK 1-4 Benfica. Um pote que vale milhões"

- "Maioria das autarquias do Grande Porto recusa descentralização"

- "Figueira da Foz - Homicida apanhado em moradia devoluta"

- "Banca - Valor das casas sobe 33% na Invicta em cinco anos"

- "Douro - Robô não faz vindima mas ajuda a melhorar vinhos"

- "Sapadores de Gaia com equipamentos especiais para a vespa asiática"

- "Minho - Engenheiros ajudam a GNR a investigar homicídios na estrada"

- "Pedrógão - Suspeitas de inflação nos preços dos contratos de reconstrução"

Jornal i:

- "Capucho desiste de voltar ao PSD: 'Não estou para aí virado'

- O antigo militante e apoiante de Rui Rio exigia recuperar o seu número 326 de filiado"

- "Carlos César critica Marcelo Rebelo de Sousa por causa da PGR"

- "José Raposo [Notes:ator] : 'Queria ir à terra onde nasci e nunca mais voltei'"

- "Ninguém quer financiar Woody Allen depois das acusações de abuso sexual"

- "Extrema-direita alemã prepara várias manifestações contra imigrantes"

- "Benfica esmaga gregos e entra na liga milionária"

- "Em Portugal há 'quase uma epidemia' de carência de vitamina D"

- "Estará o turismo a descaracterizar as nossas cidades?"

Negócios:

- "Patrões defendem desconto no IRS para emigrantes"

- "Indústria automóvel rejeita acusação de fraude"

- "Preço das casas no Porto cresce duas vezes mais do que em Lisboa"

- "Incerteza política arrasta divisas emergentes"

- "Visabieira e Slice disputam Convento de Santa Clara"

- "Telecomunicações - Nos já recebeu 27,3 milhões da Meo por litígio com 17 anos"

- "Energia - Tarifa social no gás de botija ainda sem interessados"

- "Impostos - Fisco emitiu novas multas do PEC por erro inicial de cálculo"

- "Os conflitos que Trump semeou para reinar"

Visão:

- "Hackers russos atacam segredos do Estado português"

- "Arte falsa: Histórias das maiores burlas com pintores portugueses"

- "Polémica: A neta de Franco que quer fugir para Cascais"

Sábado:

- "Cristina: A mulher mais poderosa da televisão"

- "Construções ilegais em paisagem protegida: Casa de Ricardo Salgado na Comporta faz seis arguidos"

- "Homicídio misterioso: A estranha morte do triatleta Luís Grilo"

- "Eleições no Sporting: as propostas mais incríveis dos candidatos: Fazer uma feira das tascas, vender raspadinhas e criar um clube naval..."

A Bola:

- "Soldados da fortuna: Águia de Champions sai de Toumba com 43 milhões de razões para sorrir"

- "Benfica junta-se a FC Porto no pote 2 do sorteio de hoje"

- "Sporting: Muriel torce o nariz ao leão"

- "Sporting: Bruno Fernandes em dúvida"

- "FC Porto: Marchisio debaixo de olho"

Record:

- "Mãos na massa: Vitória histórica e encaixe milionário"

- "Rui Vitória: 'Quem andava a subtrair os 43 milhões agora que os some'"

- "Sorteio é hoje: Encarnados juntam-se a FC Porto"

- "Sporting: Rui Fonte e Lapadula em cima da mesa"

- "Sporting: Tavares Pereira: 'Chegámos a este ponto por má gestão'"

- "FC Porto: Médio holandês do Wolfsburgo: Bazoer negociado"

- "Ronaldo poupado por Fernando Santos"

O Jogo:

- "Foi só faturar: Benfiquistas somaram goleada aos 43 milhões da entrada na Champions"

- "Rui Vitória: 'É fundamental o respeito e nós merecemo-lo'"

- "FC Porto: Conceição exige mais agressividade"

- "Esperança por Brahimi e Corona para o Moreirense"

- "Sporting: 48 horas por um avançado"

- "Seleção: Ronaldo pediu dispensa dos próximos jogos"

- "Mercado: Rio Ave contrata guarda-redes ao rival Varzim"

