Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Ministério Público vai poder aceder aos dados do fisco sem autorização de um juiz"

- "Bastonário denuncia falhas no 'acompanhamento' das infraestruturas de Portugal"

- "Gestor proposto para 'chairman' do Montepio está em risco devido a artigo de opinião"

- "'Eleições no Sporting: 'Não devemos atirar para a praça pública as dívidas do clube', Dias Ferreira, candidato á presidência"

- "Ryanair promete reembolsar quem quiser cancelar reservas"

- "Springwater admite analisar ativos da Herdade da Comporta"

- "Procura de escritórios atinge recordes, mas faltam espaços"

Correio da Manhã:

- "Professores custam mais 60 milhões: Foram contratados mais três mil docentes"

- "Câmaras sacam 300 euros por habitante em IMI, IMT e IUC"

- "Emoção no adeus a Luís Grilo: Homicídio do triatleta planeado ao pormenor"

- "Função Pública: 30 mil esperam atualização do salário"

- "Inquérito à Comporta já soma 15 arguidos"

- "Benfica: 'Vejo reforços no Seixal', Luís Filipe Vieira"

- "Liga dos Campeões: Vitória começa caminhada na Luz contra os bávaros"

- "FC Porto: Conceição viaja até à Alemanha na 1.ª jornada"

- "Sporting: Conhece hoje adversários europeus"

- "CM reforça liderança nas vendas"

Público:

- "Mais vagas e candidaturas nos cursos superiores profissionais"

- "Inovação: Carne desenvolvida em laboratório deverá chegar a restaurantes ainda este ano"

- "Duplica o número de professores a contrato"

- "Após um mês e meio de silêncio, Rui Rio está de regresso à política"

- "Conseguirá o papa aguentar o ataque dos conservadores?"

- "Anna Calvi: Cinco anos depois, volta aos discos com Hunter"

- "Sinclair Lewis: O primeiro Nobel norte-americano previu Trump em 1935"

- "Profissão de verão: Inês Carvalho é 'pet sitter', uma alternativa aos hotéis para animais [Notes:P2 Verão] "

Jornal de Notícias:

- "Compras de emigrantes fazem agosto valer mais do que o Natal"

- "Liga dos Campeões: Um sorteio que permite sonhar"

- "Nove em cada dez fundos seguros perdem dinheiro"

- "Seis mil professores contratados, metade com horários completos"

- "Descentralizar: Ministro diz que recusa de autarquias não tem valor jurídico"

- "Justiça: Clínico alterou auto de junta médica a ex-militar"

- "Porto: Pedaços de fachada no Aleixo a cair para a rua"

- "F.C. Porto: Jorge chega do Mónaco e há um médio a caminho"

Jornal i:

- "Terramoto no PSD: Rui Rio põe em tribunal candidatos do partido às autárquicas"

- "Raio-X do regresso às aulas"

- "Entrevista ao egiptólogo Mark Lehner, o Indiana Jones da vida real: 'Construir as pirâmides não foi tão difícil quanto construir um automóvel"

- "Presidenciais no Brasil. O líder das sondagens tem oito segundos de tempo de antena"

- "Incêndios em Pedrógão. MP investiga 21 processos de fraude na reconstrução"

- "MOTELx. Festival de cinema de terror assinala 200 anos de Frankenstein"

- "Liga dos Campeões. F.C. Porto tem grupo acessível. Benfica apanha Bayern"

Negócios:

- "Madeira abre guerra com o Governo para baixar juros"

- "Mota-Engil escolhida pela Petrobras para construir plataformas"

- "Autoeuropa já garantiu melhor ano de sempre"

- "Bolsa: Lucros do PSI-20 subiram 20% no primeiro semestre"

- "Função Pública: Falta de habilitações pode ditar exclusão de precários"

- "Transportes: Empresas públicas ganharam passageiros"

- "Como os tentáculos de Draghi chegam a Portugal"

- "Ronaldo na Juventus: Uma transferência para tirar o futebol italiano do nevoeiro"

- "Antonio Muñoz Molina: O processo de criação é um processo de sonambulismo"

A Bola:

- "Leão pensa em Prijovic: Sporting tenta sérvio que anteontem marcou ao Benfica"

- "Benfica: Salvio quer Euro3 milhões/ano para renovar"

- "FC Porto: Jorge é o lateral-esquerdo"

- "SC Braga: lesão de Matheus abre vaga na baliza"

- "Portimonense: Jackson a caminho"

- "'Em novembro não haverá dinheiro para os ordenados', José Maria Ricciardi"

- "Liga dos Campeões: Sorteio foi simpático"

O Jogo:

- "Jorge e Bazoer certos: FC Porto reforça-se no Mónaco e no Wolfsburgo: empréstimos com opções de compra"

- "Champions: sorteio animador para dois"- "Sporting: Tudo por Prijovic"

- "Benfica: Plantel fechado sem Ramires"

- "Chaves-Braga: lesão de Matheus trava saída de Marafona"

- "V. Guimarães-Tondela: 'Temos um plantel, não uma equipa', Luís Castro fala das constantes mexidas no onze"

Record:

- "Pronto para renovar: Salvio será jogador livre já em janeiro"

- "Leões em Sevilha por Muriel"

- "Eleições no Sporting: Acosta em Lisboa com Varandas"

- "FC Porto: Jorge confirmado, Bazoer negoceia"

- "Jogador do ano da UEFA: Modric bate Ronaldo"

- "US Open: João Sousa na 3.ª ronda"

Com LUSA.