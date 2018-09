Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Toupeira espia árbitros para o Benfica: Assessor com ficheiros privados"- "Benfica: Paulo Gonçalves responde por 79 crimes"- "PS de Costa saca votos ao PSD de Rio e ao Bloco de Catarina"- "Função Pública ameaça com greves"- "Predador sexual em prisão preventiva"- "Máfia cobra juros de 5% ao dia nos casinos"- "Na banca: Comissões comparadas"- "Trump boicotado na Casa Branca"- "Sporting com buraco de 122 milhões de euros"

Público:

- "Governo vai gastar mais 152 milhões com progressões de carreiras"- "Grande entrevista a Maria Filomena Mónica: 'O movimento #Metoo gera puritanismo e medo'"- "Benfica: Acusação diz que Luís Filipe Vieira está envolvido"- "Programa eleitoral: CDS quer tornar mais fácil o teletrabalhado"- "Testemunhas de Jeová: Revista da organização incentiva mulheres a suportarem violência doméstica"- "Incêndios: Reconstrução de casas cria dúvidas"- "Aparelho do PS preocupado com ferrovia e investimento"- "Manfred Weber já é candidato a presidente da Comissão"

Jornal i:

- "MP diz que toupeiras serviam para evitar acusações e julgamentos"- "PS responde a Carlos Silva, líder da UGT e socialista, que defendeu que a 'austeridade não acabou'"- "Maria Antónia Almeida Santos, porta-voz do PS: ' Não quer ver a realidade'"- "Habitação: Standard & Poor's volta a fazer soar o alarme: A procura aumenta mas as casas à venda são escassas"- "Surto de doença em avião da Emirates. Piloto português está bem de saúde"- "Filme sobre Tiradentes: 'O colonialismo está presente no ADN brasileiro'"

Jornal de Notícias:

- "Vieira sabia de tudo mas nega crimes"- "Mortes na estrada voltaram a subir e novas medidas ficaram na gaveta"- "Professores: Plenários e greves param escolas duas semanas"- "Seleção: Revolução suave dá destaque aos mais novos"- "Associação Industrial do Minho acaba e deixa dívida de 12 milhões "- "(Trump): 'Vamos matá-los a todos. Entramos lá e acabamos com eles'"

Negócios:

- "Função Pública com aumento médio de 5,6% em dois anos"- "Caso Robles tira votos ao Bloco"- "ESFG quer tirar nove milhões aos credores do BES"- "Tecnologia: Portuguesa Bold vendida a grupo francês"- "Gonçalo Matias, diretor da Católica Global School of Law: 'Ordem cria barreiras no acesso à advocacia´"- "Tensão nos mercados emergentes assusta investidores"- "Madeira e Finanças separadas por 80 milhões "

Sábado:- "O Alentejo de Ljubomir"- "Especial Manuel Salgado: O verdadeiro dono da Câmara de Lisboa"- "Greve dos estivadores em Setúbal: Autoeuropa pondera passar a exportar carros para a Espanha"

Visão:- "As mudanças que vêm aí nas escolas"- "Igreja: Os conservadores que cercam o papa Francisco"- "Bolsonaro: Pode o Brasil eleger o Trump Tropical?"- "Plantas Tóxicas: Os perigos escondidos nos jardins"

Record:- "'Confiem na SAD', Luís Filipe Vieira arrasa acusação e sai em defesa do Benfica"- "Benfica: SAD acusada de 30 crimes, Paulo Gonçalves de 79"- "Sporting: Jovane renova até 2023"- "Portugal-Croácia: Portugal contra Modric sem Ronaldo"- "FC Porto: Otávio está num terço dos golos"- "Atletismo: Russa desclassificada por 'doping': Nadine ganha bronze mundial 9 anos depois"

A Bola:- "E-problema: SAD e Paulo Gonçalves acusados de 109 crimes"- "Sporting: Jovane 'blindado' por Euro60 milhões"- "FC Porto: Danilo na Taça da Liga"- "Seleção: Regresso ao 4x3x3 clássico"

O Jogo:- "Alex renova e Jorge espreita: FC Porto melhora contrato do lateral-esquerdo mas também está a precaver-lhe a saída"- "Dragon Force: dos 400 aos 6 mil alunos"- "Benfica: Vieira sabia, diz MP"- "Sporting: Águias unem leões"- "Portugal-Croácia: Santos o apreciador de Modric"

Com LUSA.