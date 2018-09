Hoje nos jornais

Negócios:- "Fidelidade já está a vender casas da polémica"- "A fábrica das letras: Imprensa Nacional nasceu há 250 anos"- "Festa do Avante deu prejuízo de um milhão em quatro anos"- "Natalidade: Portugal perdeu até 19 mil bebés com a emigração"- "Sporting: As propostas dos candidatos para as finanças do clube"- "Ações: Bolsa de Lisboa com o pior ciclo de quedas em 20 meses"- "Transportes: Governo descarta privatização do longo curso"- "Como se constrói um Presidente 'pop star'"

Correio da Manhã:- "Crimes combinados em código: Uma das toupeiras era o 'amigo 66' de Paulo Gonçalves"- "Militares da missão da República Centro-Africana: Heróis regressam a casa"- "Jovem recebe moto de prenda e morre em despiste"- "Professores: sindicatos aceitam trocar tempo por reformas"- "Ermesinde: Professor de dança abusa de 10 meninos"- "Bolsonaro: candidato esfaqueado no Brasil"- "Roubam dinheiro e ouro da casa de padre"- "Segurança Social: Dispara despesa com pensões antecipadas"- "Portugal-Croácia (1-1): Pepe marca no centenário"- "Sporting: Tribunal arrasa Bruno de Carvalho"

Jornal de Notícias:- "Tarefeiros tapam buracos nas escolas a 3,8 euros à hora"- "Ter mais do que um filho já é um luxo"- "Toupeira do Benfica espiou árbitros do Apito Dourado"- "Pepe lidera equipa de sangue novo no empate com a Croácia"- "Professor de dança abusou de rapazes durante anos"- "Brasil: Candidato da extrema-direita esfaqueado em ação de campanha"- "Porto: Meio século de músicas para ver na Feira no Livro"

Jornal i:- "Entrevista ao tenente-coronel Pedro Tinoco Faria, organizador do almoço de solidariedade com Pipa Amorim, ex-comandante dos comandos: 'A maçonaria é quem manda na tropa'"- "Sporting: Quem sucede a Bruno de Carvalho"- "Padre americano reconhece filho ao fim de 25 anos. Por cá, há 18 padres com filhos"- "Comissões: Rede da Euronet já tem centenas de caixas e quer ser igual ao Multibanco"- "Fim da hora de verão pode aumentar conta da luz mas ajuda no rendimento escolar"- "Artigo anónimo no 'New York Times' põe Trump à beira de um ataque de nervos"

Público:- "Armando Vara tenta invalidar maioria das provas do caso Sócrates"- "BE quer evitar exclusão de precários sem habilitações"- "Contratos de PPP suspeitos já custaram 836 milhões ao Estado"- "Militares terão vagas garantidas nas forças de segurança"- "Casa Branca: Resistência ou 'golpe de Estado'?"- "A ascensão de Trump segundo Diana Soller e Tiago Moreira de Sá"- "Ípsilon: Spike Lee quer dar bronca: 'As pessoas percebem que a ascensão da direita não está apenas confinada aos EUA'"

O Jornal Económico:- "Mercadona investe 130 milhões em produtos portugueses"- "CP exige ao Governo 1.400 milhões para os próximos 15 anos"- "Eleições no Sporting, Rui Jorge Rego: 'O presidente do clube não deve acumular com a presidência da SAD'"- "Nomeação: Destino da Uber Eats está nas mãos do português Rui Bento"

Record:- "Sporting: Últimos trunfos: Candidatos apresentam alegações finais"- "Benfica: Paulo Gonçalves mais isolado"- "Benfica: Rui Gomes da Silva: 'Vai haver eleições antecipadas e serei candidato'"- "Portugal-Croácia (1-1): Com Pepe e 100 Pepe"- "FC Porto: Bazoer um protótipo de Rijkaard"- "Atletismo: Jovem velocista do Sporting não resistiu a acidente de viação: Adeus trágico de Ricardo Ribeiro"

A Bola:- "Sangue novo e um velho herói: Bons sinais da seleção frente ao vice-campeão do mundo"- "Benfica: Águias tentaram afastar procurador"- "Sporting: Reforço 'in loco'"- "FC Porto: Tottenham namora Herrera"

O Jogo:- "Sem baliza está ótimo assim: Seleção de promessas foi brilhante a chegar ao ataque e péssima depois disso"- "Sporting: Guerra à volta do défice"- "FC Porto: Sérgio: futebol é para pensar"- "Benfica: E-toupeira: ex-árbitros constituem-se assistentes"- "V. Guimarães: 'Vamos lutar pelo título' Júlio Mendes fala da entrada de investidores na SAD"

