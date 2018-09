Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "Estado gasta 1100 milhões fora da lei"- "Sporting: varandas emocionado: 'Respiro Sporting mas não sou o Sporting'"- "Bruno passa a noite no hospital por intoxicação medicamentosa"- "Colegas pagam funeral de professora assassinada pela filha"- "Fenprof acusa ministro de ser 'aldrabão'"- "PJ investiga morte suspeita na Festa do Avante"- "48 mil milhões sem proteção dos bancos"- "Docente fotografa e beija meninas"- "Rui Rio exige acusação no caso de Tancos"- "Benfica: Castillo e Gabriel titulares na Taça da Liga"- "Seleção joga hoje na Luz: Santos desconfia da nova Itália"- "FC Porto: Herrera na mira da Roma"- "Venda de livros rende 63 milhões"

Público:- "Europa lança taxas sobre navios para tirar lixo do fundo do mar" - "'É preciso abandonar a ideia de que já nos safámos da crise' - Entrevista a Jean Pisani-Ferry, fundador do 'think tank' Bruegel para as questões europeias" - "PCP pede mais força para travar aliança do PS à direita" - "O dia em que Rui Rio irritou pela primeira vez o Governo" - "Suécia - Sociais-democratas com pior resultado em 100 anos" - "Frederico Varandas quer vencer a fratura interna" - "Julgamento da Cova da Moura recomeça amanhã" - "Entrevista a Daniel Oliveira, diretor-geral da SIC: 'A Cristina Ferreira pensa a televisão tal como entendemos que ela deve ser hoje'"

i: - "Rio irrita ministro da Defesa com brincadeira sobre galinhas..." - "... e Jerónimo diz ao governo para 'não contar com o ovo no dito cujo da galinha" - "Educação - Conheça os cursos com as médias mais altas e mais baixas e os 20 com mais vagas para a segunda fase" - "A história do árbitro que enfurece os craques do ténis" - "Frederico Varandas, o militar médico que chega à liderança do Sporting" - "Descentralização - 'Propostas do governo para a saúde e educação não são claras", diz Manuel Machado" - "Caso Maddie - No último ano, equipa de investigadores britânicos veio duas vezes a Portugal" - "Casa - Como resolver problemas de condomínio. Saiba os cuidados a ter"

Jornal de Notícias: - "Medidas para baixar peso das mochilas ficaram na gaveta" - "Cada resgate no Gerês chega a custar 45 mil euros" - "Droga sobrevoa cadeia em zona sem guardas" - "Sporting - Frederico Varandas promete uma nova era e um clube unido" - "OUPA! O projeto que devolve o bairrismo ao Porto" - "Legionela - Torre para hospital onde houve surto espera aval das Finanças" - "PSD - Rui Rio lança ataque ao Governo e pede acusação em Tancos" - "Valongo - Restaurantes dão comida a famílias carenciadas" - "Vila Real - Ladrão enganado por falso detetor de ADN"

Negócios: - "Fisco vai cobrar dívidas à Ordem dos Advogados" - "Caixa põe fim a vazio na gestão das participadas" - "'Eleven Sports fez uma entrada agressiva' - Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV" - "Do risco à governação, as falhas que falta resolver" - "Banca - Lusitania Seguros paga juro de 10% ao Montepio" - "Sporting - Contas na lista de prioridades de Frederico Varandas" - "Gestão - Nova e Católica empatadas no 'ranking' do FT" - "Investidor Privado - Como encontrar o crédito certo para a casa?"

Record:- "'Vamos virar a página', Frederico Varandas promete Sporting unido"- "Benfica: Jonas nas mãos de especialista"- "Bernardo quer brilhar na Luz"- "FC Porto: Roma prepara 15 MEuro para Herrera"- "Futebol Feminino: Sporting-SP Braga (1-1): Guerreiras ganham Supertaça"- "Ténis: Djokovic renascido iguala Sampras"- "Festa no Restelo na apresentação do Belenenses: O tempo voltou para trás"

A Bola:- "Soldado de paz: Frederico Varandas tomou posse com emoção e uma promessa: Virar a página e unir o Sporting"- "Benfica: Nuno Gomes compara João Félix a Zidane"- "FC Porto: Renovação de Alex Telles no bom caminho"- "Seleção: 'Não esperem muitas alterações', Fernando Santos e a estrela na Liga das Nações"

O Jogo:- "'Militão não tem limites', André Jardine treinou-o nos Sub-20 do São Paulo e diz nunca ter visto um central tão completo"- "FC Porto: Marega afina pontaria na seleção"- "Portugal-Itália: Santos repete a fórmula"- "Sporting: 'Respiro Sporting, mas não sou o Sporting', Frederico Varandas"- "Benfica: Corchia custa sete milhões"- "Futebol feminino: Guerreiras fazem história"

