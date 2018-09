Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Função Pública só ganha 1,60 euros por mês: Revela estudo das progressões na carreira"

- "Portugal-Itália (1-0): Classe portuguesa vence Itália"

- "Especulação no preço dos quartos aflige jovens universitários"

- "Filha desfere pancadas fatais"

- "Mulher morre em fuga ao marido"

- "Advogada burla padre em mais de meio milhão"

- "Carros de Palmela dão gás às exportações"

- "Buraco de milhões nas quotas das Ordens"

- "Sporting: Banco trava empréstimo de 60 milhões"



Público:

- "Portugal é o 10.º país mais democrático do mundo"

- "Futebol - A nova geração de Fernando Santos entrou a ganhar na Liga das Nações"

- "Para as imobiliárias, a 'selvajaria' na habitação não se combate com taxa do BE"

- "Saúde já negoceia redução do sal com a indústria"

- "As apostas dos partidos para o novo ano político"

- "Carlos Ramos, o árbitro inflexível que gosta de fado e Saramago"

- "Brasil - Aperta-se o cerco ao PT para avançar para Haddad e desistir de vez de Lula"

- "Catalunha - Mais de 400 mil nas ruas num teste ao ânimo do independentismo"



Jornal i:

- "Taxa Robles. Ninguém se entende"

- "Menezes Leitão [Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários] : 'A avançar irá arrasar totalmente o mercado da habitação'"

- "Leitão Amaro [PSD] : 'Parece que é um imposto para esconder o embaraço com o caso Robles'"

- "João Almeida [CDS] : 'O Bloco abriu a época das taxas e impostos'"

- "Mariana Mortágua [BE] : 'Combate à especulação está a ser negociado desde maio'"

- "Coreia do Sul. Epidemia de câmaras escondidas nas casas de banho assusta mulheres"

- "Comunicações. Altice admite chamar a polícia para Vodafone não aceder a postes"

- "Tancos. Marcelo anuncia que faltam dias ou semanas para MP apresentar conclusões"

- "Rio debaixo de fogo. 'Um líder não faz isto', diz Carlos Encarnação"

- "Pedrógão. 'Não foi reconstruída nenhuma casa que não tivesse ardido', garante autarca"

- "Portugal dá baile a Itália na estreia da Liga das Nações"



Jornal de Notícias:

- "Centros de saúde sem consulta para interromper gravidez"

- "Regresso às aulas de calculadora na mão"

- "Braga - Fórum abre as portas para dominar espetáculos no Norte"

- "Competências - Autarcas querem fazer contas com o Governo"

- "Assalto - Banco condenado a indemnizar clientes"

- "Grande Porto - Populações contestam falhas na recolha de lixo"

- "Bélgica - Corpo de estudante português encontrado em floresta"

- "Golo de André Silva derruba muralha italiana"

- "F.C. Porto - Militão titular na estreia pelo Brasil"

- "Sporting - Polémica com magistrados na lista de Varandas"



Negócios:

- "Professores pesam 25% nos gastos com progressões"

- "10 anos do colapso do Lehman Brothers: 7 gestores lembram o dia da queda do banco"

- "Anna Katherine Barnett-Hart, ex-funcionária do Goldman: 'Há potencial para outra bolha'"

- "Maria Celeste Hagatong, presidente da COSEC: 'O importante é que as empresas continuem a exportar para Angola'"

- "Gloria Guevara, CEO do World Travel & Tourism Council: 'Portugal não pode descansar sobre o sucesso no turismo'"

- "Mercados - Sporting dispara em bolsa e supera valor do Benfica"

- "Conjuntura - Combustíveis dão boleia às exportações"

- "Conversas de marketing - As estratégias do retalho para cativar um consumidor que tanto compra na loja como 'online'"



Record:

- "Bravíssimo! Seleção mata 'borrego' de 61 anos com grande exibição"

- "Sporting: Raul José desejado"

- "Adjunto de Jesus candidato a liderar 'scouting'"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira vai ter proposta para renovar"

- "E-Toupeira a pente fino"

- "Alarme português em Frankfurt"



O Jogo:

- "Promessas cumpridas: Selecionador repetiu aposta nos jovens e Portugal entrou a ganhar na Liga das nações"

- "Fernando Santos: 'Há um mês éramos uns coitadinhos'"

- "FC Porto: Baía: lenda começou há 30 anos"

- "Sporting: Quatro magistrados em risco"

- "Benfica: 'Soube aproveitar oportunidade', Seferovic recusa desistir e quer vingar na Luz"

- "Braga: 'Não foi preciso desertar para ganharem títulos', Bicada de Salvador na receção à vencedoras da Supertaça"



A Bola:

- "Asas para voar: Seleção entra a ganhar na Liga nas nações e mostra que sabe sorrir sem Ronaldo"

- "'Não está tudo bem mas há muita qualidade', Fernando Santos"

- "Benfica: Jonas de volta ao relvado"

- "Sporting: Varandas pede união, paixão, compromisso e rigor ao plantel ao plantel"

- "FC Porto: A lenda de Vítor Baía começou há 30 anos"

