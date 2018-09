Hoje nos jornais

Sábado:- "O pirata que roubou os segredos do Benfica"- "E-Toupeira: Como o Benfica tentou evitar a acusação"- "'Vendi tudo para pagar aos advogados. Vivo sozinho num apartamento alugado', Carlos Cruz"

Visão:- "O futuro dos empregos"- "A febre do Padel: João Lagos regressa com o desporto da moda"- "Política à mesa dos restaurantes do poder"

Correio da Manhã:- "Menores seduzidas na Net e violadas: Meninas de 12 e 14 anos atraídas no Instagram"- "Militares portugueses entram na Guerra Fria"- "Nova lei favorece inquilinos nas rendas em atraso"- "Papa convoca cimeira contra pedofilia"- "Erros médicos: Compressa esquecida na vagina de doente"- "Gang mata e tortura idosos em assaltos"- "Operação Marquês: Políticos e banqueiro na defesa de Sócrates"- "Benfica: Vitória aposta em Ferreyra"- "Jovem Leão: Jovane conquista lugar no onze"

Público:- "FMI quer Governo a poupar mais com função pública e pensionistas"- "União Europeia: Sanções históricas à Hungria de Orbán em marcha"- "Juncker pede união no combate ao populismo"- "Furacão 'Florence': Costa leste dos EUA em alerta máximo"- "Presidente da RTP pede aumento da taxa do audiovisual em 2019"- "Relações tensas entre o Bloco e o PS após braço-de-ferro sobre a 'taxa Robles'"- "Perto de 500 funcionários chegam ao pré-escolar antes do início das aulas"

Jornal de Notícias:- "Universidades privadas crescem com inscrições de alunos estrangeiros"- "Gangue torturava idosos para roubar ouro e dinheiro"- "PJ apreende telemóvel e computador a autarca de Pedrógão"- "EU: Vaga de nacionalismo exagerado preocupa Juncker -- Europa aprova defesa dos direitos de autor na net"- "Saúde: S. José manda para casa menino com lápis no ouvido"- "Ensino: FMI quer menos professores no Básico"- "Aveiro: Previstas 50 novas lojas em dois anos"- "20 anos depois Viagra continua líder"- "Sporting: Varandas visita FPF em missão diplomática"- "Benfica: Vitória poupa jogadores a pensar na Champions"- "F.C. Porto: Sérgio Oliveira renova até 2021"

Jornal i:- "Furacão Robles: Novo vereador do BE não reconduziu a filha, escolhida por Robles"- "PS desmente Catarina Martins: 'O governo não está a negociar' a taxa contra a especulação imobiliária"- "PSD: Rui Rio ameaça candidato a Oeiras com tribunal por dívidas da campanha"- "Pedrógão: MP desmente presidente da Câmara... e diz que há fortes indícios de vários crimes"- "Furacão Florence: 2,4 milhões vão ficar às escuras"- "Papa convoca bispos para discutir abuso sexual"- "Ministério Público está a investigar Torre de Picoas"- "Irmão de Marcelo convida PGR para falar sobre futuro da Justiça"

Negócios: - "Parque automóvel é o mais velho de sempre"- "Quase 10% das câmaras já recusaram descentralização"- "Portugal refém da dívida se crise global se repetir -- Como está o país 10 anos depois da derrocada do Lehman"- "Paula Amorim sozinha na corrida à Comporta"- "Tecnologia: Apple aposta em iPhone com ecrãs maiores"- "FMI quer novo brilharete no défice"- "Mobilidade: Rede Mobi.e vai ter mais 300 postos de carregamento até março"- "Matérias-primas: Furacão Florence faz petróleo ultrapassar os 80 dólares"

Record:- "Sporting: Cintra mostra o caminho: Passou a pasta a Varandas e reforçou aposta na formação"- "Benfica: 'Salvio é um Fórmula 1', Justo Aon, preparador físico pessoal do argentino"- "Sábado revela identidade do 'hacker' dos emails do Benfica"- "FC Porto: Sérgio Oliveira até 2021"- "Futsal feminino: O show das poderosas"- "Atletismo: Pichardo no Mundial por Portugal"- "Apresentado no Portimonense: 'Desejo renascer', Jackson"

A Bola:- "Namoro bem Real: Lopetegui veio ao Porto para tentar levar Herrera em janeiro"- "Portimonense: 'Obrigado pela oportunidade', Jackson finalmente apresentado no Algarve 'inacreditável', diz presidente da SAD"- "Benfica: Jardel um 'comando' cada vez mais capitão"- "Cervi volta cheio de moral"- "Sporting: Acordo à vista por Rui Patrício"- "Atletismo: Pichardo na seleção a partir de 2019"

O Jogo:- "'Má conduta dos adeptos é prioridade nossa', José Manuel Meirim, Presidente do Conselho de Disciplina aborda todos os temas de uma semana escaldante"- "Portimonenses: Aí está Jackson Matínez"- "FC Porto: Sérgio seguro até 2021"- "Benfica: Estoril devolve culpas"- "Sporting: Varandas começou pela FPF"

Com LUSA.