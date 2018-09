Hoje nos jornais

O Jornal Económico:- "Amorim tem novos concorrentes na corrida à Comporta"- "PCP quer mais 45 milhões de impostos sobre imóveis e empresas"- "Linklaters e Garrigues partilham venda de ativos do Novo Banco"- "Comissões: bancos ganham 'renda' com custódia das ações do BES e Banif"- "Bolsas: O 'urso' chega aos mercados emergentes e ameaça contágio"- "Entrevista: Francisco Calheiros : 'A nossa economia não é sustentável sem o turismo'"

Correio da Manhã:- "Ordem para capturar pirata do Benfica: Homem dos emails vai ser alvo de mandados de detenção"- "Família alimenta raposa após fogo"- "Herdeiras de Amorim perdem milhões"- "Taça da Liga: 'Fazer melhor é chegar à final', "- "Novo processo: Disciplina pode encerrar Luz por mais um jogo"- "Época 2017/18: Gestão de Bruno pagou 3,8 milhões em prémios"- "Taxa de Rui Rio agrava crise interna no PSD"- "Dívida das câmaras atinge 4,5 mil milhões"- "Incumprimento da lei: Hospitais impedem familiares na Urgência"- "U2 aterram hoje em Lisboa para dois concertos"

Público:- "Mais de 80% das casas em Portugal são vendidas em menos de seis meses"- "Justiça de Angola vai responsabilizar corruptos"- "Macron admite o uso de tortura na guerra da Argélia"- "Atletismo: Há mais um candidato a campeão em Portugal"- "PSD quer mais privados a gerir hospitais públicos"- "Ípsilon: A sensação Robert Mapplethorne em Serralves"

Jornal de Notícias:- "Doentes psiquiátricos fechados em quartos com grades"- "'O meu filho tem medo de voltar a Portugal': Gaiense suspeito de roubo de e-mails do Benfica e documentação do F.C. Porto e Sporting"- "Economia: Despesas de condomínio sem dedução no IRS"- "Aviação: Ryanair trava regresso dos funcionários portugueses"- "PSD: Hugo Soares lidera chuva de críticas a Rio"- "Porto: Universitários chegaram mas não têm onde ficar"- "F. C. Porto: Brahimi é o mais valioso da Liga"- "Benfica: Águias arriscam um jogo de interdição"

Jornal i:- " : 'O Governo pode propor de novo Joana Marques Vidal para PGR"- "Sem concurso para entrada de pessoas, problemas no 112 continuam"- "PSD: Rui Rio sai do Conselho Nacional 'cheiinho' de críticas"- "Descentralização: São já 42 os municípios que não vão avançar em 2019"- "Queixas nos hospitais: As histórias mais insólitas e fatais"- "Benfica quer saber quem pagou a 'hacker'"- "Brasil: Movimento contra Bolsonaro já tem 1,5 milhões de mulheres"

Negócios:- "Portugal e Angola vão eliminar dupla tributação"- "De onde pode vir a próxima crise?: Carlos Costa escreve sobre os perigos de uma União Bancária incompleta"- "Fernando Carvalho Rodrigues: 'As pessoas com um teclado e um ecrã na frente julgam que são invisíveis e invencíveis"- "Habitação: Um terço dos que procuram casa desiste por causa do preço"- "Imobiliário: Taxa de Rio é aplicada em seis países europeus"- "Política monetária: Mario Draghi dobra avisos mas corta estímulos"- "Administração local: Autarquias ainda só investiram um sexto do orçamentado"- "TAP admite comprar aviões maiores"- "Toys 'R'R Us renasce e abre dez lojas em Portugal"

A Bola:- "Paulo Gonçalves está de saída: Diretor jurídico tem acordo com Luís Filipe Vieira para cessar funções"- "'Foi o diretor do FC Porto a exibir o produto do roubo', vice-presidente Varandas Fernandes comentou a descoberta do pirata informático"- "Sporting: Varandas muda tudo"- "FC Porto: Adrián em dupla com Marega"- "Futsal: Seleção feminina já está no primeiro euro da história"- "Liga: Proença propõe um voto para cada clube nas AG"- "A história do português campeão europeu de 'pool'"

O Jogo:- "'Herrera não abandonará a equipa', empresário garante que o 'capitão' nunca admitiria sair a meio da época"- "FC Porto: Conceição aponta à final da Taça da Liga"- "Benfica: Águias atacam rivais"- "Sporting: Gudelj: Panzer de longo alcance"- "Braga: Paulinho só com os leões"- "Entrevista: 'Estou a vencer esta luta', Tengarrinha fala sobre a batalha que o obrigou a encerrar carreira de jogador"

Record:- "Benfica ataca rivais: Águias ligam FC Porto e Sporting ao roubo dos e-mails"- "Benfica: Cervi protegido por 80 MEuro"- "Benfica: Taarabt ainda pode custar mais 4,5 MEuro"- "Sporting: Varandas pede união, confiança e ambição"- "Gudelj: 'A 8 participo mais no jogo'"- "Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho processam Sporting"- "FC Porto: Danilo estreia-se a titular"- "Sérgio Conceição: 'Vamos fazer 6 jogos em 24 dias'"- "Portugal-Finlândia (3-1): Apuradas!: Seleção garante presença inédita no Euro de Futsal"

Com LUSA.