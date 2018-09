Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Milhares de alunos ainda sem professores"

- "Sporting-Marítimo (3-1): Leão vence na estreia de Varandas"

- "Pirata foi colega de colaborador do FC Porto"

- "Rapper mata irmã de Djaló"

- "Exigências de esquerda orientam orçamento"

- "717 milhões de fatura elétrica sem dono"

- "Instrutores de tiro: Polícias contaminados sem direito a pensão"

- "Pedófilos julgados: Bebés em 171 mil fotos e vídeos pornográficos"

- "U2 encantam fãs em Lisboa"

Público:

- "Estado Novo: Filha de Franco Nogueira doa espólio nunca visto por historiadores"

- "Bancos ignoram regulador e aceleram no crédito de risco"

- "Entrevista a Tiago Brandão Rodrigues [Notes:ministro da Educação] : 'O Governo não enganou os docentes'"

- "Portugal já exporta quase mil milhões em medicamentos"

- "'Querem fazer do Vale dos Caídos um parque temático' [Notes:Líder da Fundação Franco] "

- "Protestos marcam semana de regresso ao Parlamento"

Jornal de Notícias:

- "Urgências têm 20% de médicos com idade para dispensa"

- "Uma voz com força para 20 mil [Notes:U2] "

- "Sporting 1-0 Marítimo: Leões a defender o título da Taça da Liga"

- "Juventus: Cristiano Ronaldo em dose dupla"

- "F.C. Porto: Quebrar jejum de 11 anos na Alemanha"

- "Famalicão: Religiosas escravizam e voltam a recrutar"

- "Vila do Conde: Indáqua cobra por serviço não prestado"

- "Telemóveis: Tarifários para jovens em risco de aumentar"

- "Educação: Ano escolar arranca em semana de plenários"

- "Holanda: Portugueses levam patrão a tribunal e ganham"



Jornal i:

- "Epidemia de lixo alastra em Lisboa"

- "Barreiro poderá ter concurso para novo terminal de contentores já em 2019"

- "Entrevista a Arturo Pérez-Reverte - 'Hoje, as personagens são todas feministas, ecologistas, respeitadores das minorias. E os leitores começam a ficar cansados disso"

- "Um milhão e meio de alunos começam hoje o ano letivo"

- "Papa Francisco desafiou mafiosos: 'Deixem de pensar apenas em vocês e no vosso dinheiro'"

- "Há mais imigrantes brasileiros a regressar ao seu país"

- "Saiba como evitar filas de espera nos serviços públicos"

Negócios:

- "Turistas já ocupam 34% das casas do centro"

- "Vila Galé quer explorar negócios agrícolas do Estado"

- "Augusto Santos Silva [Notes:ministro dos Negócios Estrangeiros] : 'Parceria com Angola vai subir para um nível estratégico'"

- "Os seis trabalhos de João Lourenço"

- "Investidor privado - Será que as estrelas da tecnologia vão começar a perder brilho?"

- "Banqueiro irlandês será o novo administrador financeiro do Novo Banco"

- "Bolsa - Como doze empresas estão a vender as suas ações"

- "Apoios - Governo acaba com discriminação de atletas olímpicos"

Record:

- "Sporting-Marítimo (3-1): Bruno está de volta: Médio brilha com dois golos e uma assistência"

- "Vieira de 'consciência totalmente tranquila': 'Quanto mais nos atacam mais força temos'"

- "FC Porto: Carlos Alberto, herói de Gelsenkirchen'2004: 'Guardarei aquele momento para sempre'"

- "Arábia Saudita: Jesus hesitou mas fica no Al Hilal"

- "Atletismo: Kipchoge bate recorde do mundo da maratona"

- "Ciclismo: Inglês Simon Yates conquista Vuleta"



A Bola:

- "Bruno traz a paz: Decisivo no campo em dia de união em Alvalade"

- "Varandas com Benedito na tribuna"

- "Atletismo: 'Filósofo' bate recorde do mundo da maratona"

- "Itália: Sii: Ao 28.º remate Ronaldo estreia-se a marcar pela Juventus. Com um bis"

- "Benfica: 'Tenho a consciência completamente tranquila', Luís Filipe Vieira"

- "FC Porto: Dragão repete hotel de 2004"



O Jogo:

- "Exibições de boas vindas: Primeiro jogo da era Varandas teve assinaturas de autor por Raphinha e Bruno Fernandes"

- "FC Porto: Casillas já entra a ganhar"- "Benfica: Vieira contra 'essa gente'"

- "Varzim-Belenenses (2-1): Poveiros lideram grupo C"

- "Atletismo: maratona tem novo recorde"

- "Cinco mortos em Luanda: Saída desordenada no final de um jogo de futebol acabou em tragédia"

Com LUSA.