Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Reformas pagas com 9 meses de atraso: Processos parados na Segurança Social"

- "Viagem a Angola: Costa de ganga em desfile militar"

- "Colega pirata ganha protagonismo com mails"

- "Benfica deixa cair Paulo Gonçalves"

- "Cinco escolas fechadas por falta de auxiliares"

- "Vila Franca de Xira: Padrasto suspeito de torturar bebé"

- "FC Porto: Dragão regressa ao palco dos sonhos"

- "Recebe Bayern: Vitória aposta em Fejsa e Semedo contra bávaros"

- "Taxistas voltam à rua contra a 'lei da Uber'"

- "Guimarães: Juiz condenado por violência doméstica"

- "Mais 4 mil milhões para Forças Armadas"

Público:

- "Governo quer ter dentistas em todos os concelhos até 2020"

- "Depois da tempestade a bonança entre Portugal e Angola"

- "Integração de precários no Estado derrapa para 2019"

- Ensino perdeu quase 90 mil estudantes em 12 anos"

Jornal de Notícias:

- "Inquérito nas escolas para saber quem é filho de ciganos ou africanos"

- " [Notes:Primeiro-ministro em Angola] 'O passado ficou no museu'"

- "Três facadas a colega no recreio por causa de 'post' no Facebook"

- "Sentença: Juiz com pena suspensa por violência sobre a mulher"

- "Porto: Isenções fiscais para fixar jovens com rendas acessíveis"

- "Região Norte: 80% das empresas familiares têm mais de 50 anos"

- "'Champions' já rendeu 715 milhões aos clubes portugueses"

- " [Notes:Pinto da Costa] 'Estamos a formar uma grande equipa e temos de sonhar'"

- "'E-Toupeira': Benfica confirma demissão de Paulo Gonçalves"

- "Função Pública: Milhares sem avaliação e à espera de aumentos salariais"

Jornal i:

- "PSD em ebulição: André Ventura recolhe 2.500 assinaturas para destituir Rui Rio"

- " [Notes:António] Costa em Angola: A polémica das calças de ganga"

- "Bancos emprestaram 20 milhões por dia para crédito ao consumo"

- "Governo garante que salário mínimo será de 600 euros"

- "Escolas dizem que faltam três mil funcionários"

- "PJ regressou ontem a Pedrógão para recolher mais provas"

- "O isolamento de Taiwan. Já só restam 17 países amigos"

- "Paulo Gonçalves deixa o Benfica para se dedicar à sua defesa"

Negócios:

- "Empresas já estão a sentir alta do preço da energia"

- "Promessas, otimismo e emoção: O primeiro dia de [Notes:António] Costa em Angola"

- "Metade do crédito ao consumo é para comprar automóvel"

- "Espanhóis asseguram emprego na oferta à CGD"

- "Porque sobem tão pouco os salários?"

- Brexit: Simplificação é arma para captar gestoras de ativos"

- "Banca: SIBS avança com venda de capital a parceiro estratégico"

- "Valor da marca Nos ultrapassa o da Meo"



O Jogo:

- "'Há novos autos e terão consequências', secretário de Estado do Desporto em grande entrevista"

- "Sporting: Acuña arrisca acabar na FIFA"

- "Benfica: Gonçalves já deixou a Luz"

- "Braga: Abel quer as lotações de Jardim"

- "Schalke 04-FC Porto: Casillas não vai em recordes"



A Bola:

- "Confirmação por unanimidade: Vieira quis que a saída de Paulo Gonçalves fosse assumida por todos os administradores da SAD do Benfica"

- "FC Porto: 'Temos o sonho de conquistar a Champions', a ambição de Casillas na véspera de fazer história"

- "Schalke-FC Porto: José Mourinho envia mensagem de incentivo"

- "Sporting: Gudelj entusiasma"

- "Atletismo: Pichardo renova com o Benfica"



Record:

- "O sonho do senhor Champions: Casillas ambiciona o título europeu pelo FC Porto"

- "Sporting: Nani pronto para a Europa"

- "Benfica: Seferovic à frente"

- "'Só tenho uma nacionalidade. Sou português!', Pichardo renova e quer ouro olímpico e máximo mundial"

- "Ponte Frielas: A história de uma goleada: Liliana nunca tinha ido à baliza"

Com LUSA.