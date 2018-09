Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "Benfica tenta travar novos mails: Ficheiros secretos barrados na Net"- "'Agressor confessa: 'O bebé não se calava e eu perdi a cabeça'"- "Luanda promete pagar dívidas às empresas"- "Portagens só pagam 23% do custo das PPP"- "Schalke- FC Porto (1-1): Dragão desperdiça milhões"- "Benfica: Vitória quer Benfica arrogante"- "Trabalhos temporários: Técnica saca 90 mil Euro a 110 trabalhadores"- "Habitação: Mais uma semana para acertar impostos"- "Contas públicas: Juros da dívida levam 23,9 milhões por dia"

Público:- "Um quarto das escolas públicas não faz reutilização de manuais"- "Supremo Tribunal de Justiça: Novo presidente só tem idade para meio mandato"- "Venezuela: Madeira vai gastar 4,6 milhões a integrar emigrantes"- "Portugal e Angola trocam elogios e fazem negócios"- "Governo só abre ADSE a novos beneficiários após estudo"- "FCP empatou com o Schalke 04 no estádio onde já foi feliz"- "China pode usar a moeda como arma no conflito com os EUA"- "Emmys: E no fim quem ganhou foi a Guerra dos Tronos"

Jornal i:- "Santana em Road Show - Aliança, o 23.º partido, nasce hoje com entrega de assinaturas no Tribunal Constitucional"- "Operação Marquês. Sorteio eletrónico decide na próxima semana se juiz é Carlos Alexandre ou Ivo Rosa"- "Caso das calças de ganga - 'Houve uma óbvia falha do embaixador', diz ex-porta-voz do MNE" - "Roteiro. O que não pode perder no arquipélago da Madeira"- "Denúncia de destruição de provas. Ana Gomes questiona serviços prisionais"- "Venezuela. Maduro criticado por comer em restaurante de luxo"

Jornal de Notícias:- "23% das pessoas envolvidas em acidentes tinham consumido drogas"- "Suspeito de espancar bebé fica em liberdade"- "Liga dos Campeões. Dragão de combate - F.C Porto falhou penálti, esteve a perder, mas conseguiu empate (1-1) contra o Schalke na Alemanha"- "Vitória quer 'arrogância' para vencer Bayern na Luz"- "Saúde: Reduzir listas de espera com prémios objetivos"- "Empresa arrisca multa em inquérito racista nas escolas"- "Juiz exigia 50 mil euros se companheira não casasse em 60 dias"- "Porto: Mais três mil lugares passam a ter parcómetros"- "P. de Ferreira: Rastreio foi engodo na venda de colchões"

Negócios:- "PS vai acabar com 'balcão dos despejos'"- "Salgado liberta imóveis históricos para construção de luxo"- "Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola: 'Houve uma grande empatia' entre Lourenço e Costa"- "Banca: Caixa pode ganhar 30 milhões com Espanha"- "Matéria-prima: Petróleo ficou 40% mais caro no último ano"- "Automóvel: Multa aos fabricantes alemães por cartel pode chegar aos 50 mil milhões"- "EDP: Concessão das barragens foi 'contra interesse nacional', diz José Penedos"- "Condomínio: Solicitadores querem multas para prédios sem fundo de reserva"- "Subvenções: Socialistas apresentam proposta para divulgar beneficiários"

O Jogo:- "Um ponto de partida: Empate na Alemanha soube a pouco, depois de penálti desperdiçado"- "Benfica-Bayern: lesão de Jonas ataca Ferreyra"- "Sporting: Bas Dost de baixa outro mês"- "Rali: Piloto [Notes:Bruno Magalhães] português desiste do título por falta de verba"

A Bola:- "Schalke-FC Porto (1-1): Um pássaro na mão: Resultado satisfatório na Alemanha apesar da exibição cinzenta...como o equipamento"- "Benfica-Bayern: Positivamente arrogantes"- "Sporting: 'A expectativa é alta', Bruno Fernandes quer ir longe na Liga Europa"

Record:- "Inspirador: Dragões empatam em Gelsenkirchen em bom arranque na Champions"- "Benfica-Bayern: 'Temos de ter a arrogância de querer ganhar', Rui Vitória ambicioso"- "Sporting: Raphinha aponta ao escrete"- "Barcelona-PSV (4-0): E Messi marcou 3!"- "Tondela: Presidente acusado de agressão"

Com LUSA.