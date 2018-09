Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "'Fruta' do Benfica custa 200Euro"- "Benfica-Bayern (0-2): Luz celebra golo de Renato"- "Leão sem margem para erros na Europa"- "Ronaldo em lágrimas na Champions"- "Professores ameaçam parar escolas"- "Quatro arguidos nas obras de Pedrógão"- "Olympia: Especulação imobiliária em Lisboa ataca antigo cinema de pornografia"- "Governo recusa ceder à pressão dos taxistas contra a 'lei da Uber'"

Público:- "Governo guarda silêncio sobre dados da zona franca da Madeira"- "Táxis: Muita mobilização para poucos resultados práticos"- "Santana Lopes quer Aliança 'high profile', digital e 'low cost'"- "Luz verde para o avanço da nova ala pediátrica do São João"- "Última aula de Marcelo: Três alunas falam do mestre que as marcou"- "Pedro Pita Barros: Economista calcula que hospitais precisem de mais de 800 milhões em 2019"- "Liga dos Campeões: Renato Sanches marca ao Benfica o primeiro golo com a camisola do Bayern"

Jornal de Notícias:- "Falha informática deixa alunos do Superior sem bolsas"- "Novos e-mails comprometem Vieira e Paulo Gonçalves"- "Greve dos enfermeiros bloqueia cirurgias e consultas dois dias"- "Taxistas ameaçam com mais protestos se lei Uber se mantiver"- "Professor Marcelo diz adeus ao ensino"- "Braga: residência universitária no lugar da fábrica Confiança"- "Porto: Fiscalização não para estacionamento abusivo na Ribeira"- "Champions: Renato marca na oitava derrota seguida do Benfica"- "Ronaldo leva vermelho em Valência e sai a chorar"- "F.C. Porto: Casillas aponta à liderança do campeonato"- "Tondela: Presidente agride diretor de comunicação"

Jornal i:- "Marcelo afasta-se das 'intrigas' da recondução de Marques Vidal"- "Santana Lopes acredita que Aliança será um dos maiores partidos"- "A história do carteirista que andava de Bentley"- "Taxistas insistem na luta contra a Uber e prometem não desistir"- "Pedrógão Grande: Já há quatro arguidos no processo da reconstrução das casas"- "Banca: Já se podem fazer transferências bancárias em apenas dez segundos"- "Caravaggio não morreu de sífilis, mas sim de ferimentos num duelo"- "Renato Sanches aplaudido na Luz depois de marcar ao Benfica"

Negócios:- "Socialistas recuperam negócio do trespasse"- Inspeções do Fisco deixam de ter limites territoriais"- "Centeno avança com mudanças no funcionamento do Eurogrupo"- "Prozis vai criar 1.600 empregos na Maia e na Póvoa de Lanhoso"- "Transportes: Crescimento nos aeroportos dá sinais de abrandamento"- "Entrada em bolsa: Venda de 25% do retalho vai puxar pelo valor da Sonae"- "Banca: Carlos Tavares recusa venda do Montepio Crédito"- "Carregamentos são travão à venda de carros elétricos"

Visão:- "Alimentos que nos atacam"- "José Eduardo Martins [Notes:ex-deputado PSD] : 'O clima de tensão no PSD é estimulado pela direção"- "A febre do Fortnite: Há razões para os pais se preocuparem?"- "Pedrógão: A reunião secreta em que começaram os esquemas na reconstrução das casas"

Sábado:- "Os políticos mais ricos do país"- "Judiciária na pista do negócio dos emails do Benfica"- "Escolas alternativas onde não há testes nem toque de entrada"

O Jogo:- "Furacão Renato: Internacional português foi titular, marcou o segundo golo e ajudou a arrasar a Luz"- "Árbitro de baliza expulsa Ronaldo"- "FC Porto: 'A Liga é que nos dá de comer', Casillas, o rei da Champions, lembra quais são as prioridades"- "Sporting-Qarabag: 'Todos temos sonhos', José Peseiro levou os leões a uma das duas finais europeias da sua história"- "Acuña vai mesmo para a FIFA"- "Braga: 'Título? É cedo para falar disso mas é um objetivo', Claudemir pensa primeiro no Sporting"

A Bola:- "Arrepiante: Renato Sanches marcou na Luz, pediu desculpa e foi aplaudido de pé"-"Ronaldo expulso e em lágrimas"- "Sporting-Qarabag: 'Preparadíssimos', José Peseiro"- "FC Porto: 'O campeonato é que te dá de comer', Casillas"



Record:- "Renato volta a ver a Luz: Bancadas aplaudiram de pé a 'traição' do português"- "Ronaldo expulso em lágrimas"- "Novas revelações nos emails: Garay terá rendido o dobro"- "Sporting-Qarabag: 'Margem de erro é curta', José Peseiro avisa"- "FC Porto: Casillas explica dificuldades: 'Estão mais preparados para nós'"

Com LUSA.