Hoje nos jornais

O Jornal Económico:- "Banco de Portugal vai entregar dividendos recorde de 600 milhões"- "'A Associação Mutualista vai ter resultados positivos este ano', Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista do Montepio"- "Turismo de Portugal e companhias aéreas estão a estudar alternativas para nova ligação direta à China"- "Marcelo nomeia Lucília Gago para Procuradora-Geral da República"- "Universidades: Santa Clara: 'A Nova é uma das três mais importantes escolas de gestão alemã'"- "Portugal desce no índice de progresso social e sai do 'top 20'"- "Gestão de ativos: Fundos de investimento pressionam corte de custos de supervisão"

Correio da Manhã:- "Novas mensagens com código de 'missas'"- "Salários sobem 2,1% no próximo ano"- "Lucília Gago é a nova PGR"- "Predador do Facebook seduz crianças"- "Sporting-Qarabag (2-0): Leões embalados por Raphinha"- "Reforma: Emoções fortes na última aula"- "Salgado esconde doação de 1,6 milhões"- "Espanha volta a realizar descargas de risco"

Público:- "PGR: Costa e Marcelo trocam Marques Vidal por Lucília Gago"- "(Matcelo Rebelo de Sousa) - O dia em que o professor vestiu toga pela última vez"- "(Número 2 da Igreja Ortodoxa Russa) - 'Há certas pessoas' a quem a Europa deve negar a entrada'"- "UE diz a May que plano para o 'Brexit' é inaceitável"- "MP quer tirar mandato a autarca de Castelo Branco"- "Regras contra o assédio chegam aos recibos de vencimento"- "PPP: Consultor do Estado audita empresa familiar de inspetora"- "Deve ser legal? Debate junta ex-prostitutas em Lisboa"- "Ípsilon: O silêncio em Aline Frazão é música para os nossos ouvidos"

Jornal de Notícias:- "Polícia conhecia apoio do Benfica a claques"- "Demências vão duplicar a cada cinco anos"- "Contratações: Mais 11.400 funcionários públicos até 2019"- "Despedida: Marcelo deixa as aulas mas mantém os sonhos"- "Porto: S.João quer acelerar construção de nova ala pediátrica"- "Comboios: Grupo Arriva avança como alternativa à CP"- "PGR: Lucília Gago é a escolhida para liderar Ministério Público"- "Sporting 2-0 Qarabag: Entrada de leão na Liga Europa"- "Mudança: Carlos Daniel sai da RTP e vai dirigir canal de TV da Federação"

Jornal i:- "PJ aperta cerco ao hacker que roubou emails do Benfica"- "Grande entrevista a Fernando Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano - 'Há o mito de que o maçom está sempre a conspirar e que faz coisas horríveis'"- "Costa e Marcelo fintam todos e nomeiam Lucília Gago"

Negócios:- "Redução do IVA da energia custa 500 milhões"- "Costa Pinto e João Proença assinam manifesto de rutura no Montepio"- "Comporta: Consórcio de Amorim é mesmo o único candidato"- "Arredamento: Preferência dos inquilinos divide PS e partidos da Esquerda"- "Peritos pedem cortes nas deduções para financiar o SNS"- "Projetos agrícolas vão ter mais 100 milhões"- "Mota-Engil aproveita queda para comprar ações próprias"

Record:- "Olha que dupla!: Raphinha faz o primeiro e assiste Jovane"- "José Peseiro e o objetivo na Liga Europa: 'Há 13 anos disse que queria ganhar e houve quem gozasse'"- "Bruno de Carvalho pede suspensão das eleições"- "Renato foi ao balneário do Benfica"- "FC Porto: 'Liderar a luta contra todas as artimanhas', Pinto da Costa promete"

A Bola:- "No ritmo certo: Leão entra de pé direito com golos de Raphinha e Jovane Cabral"- "'Vamos lutar para ganhar todas as provas', José Peseiro"- "Benfica: Jonas muito perto do regresso"- "FC Porto: Herrera quer Euro3 M/Ano para renovar"- "Champions: Duarte Gomes analisa expulsão de Ronaldo"

O Jogo:- "Flechas à prova de bala: Raphinha e Jovane também se destacam na Europa"- "FC Porto: Maxi conta tudo"- "Benfica: Como Gonçalves montou a Liga'2014"- "Aves: Castilho ataca onze e Jonas a convocatória"- "Entrevista: 'Não preciso de ser o mesmo do FC Porto', Jackson Martinez está de volta, um ano e meio depois, mas só quer sentir-se melhor"

Com LUSA.