Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "Pinho suspeito de lavar milhões"- "Ministério Público investiga se usou RERT para repatriar verbas de corrupção"- "Benfica 2-0 Desp. Aves - João Félix marca golão e sai lesionado"- "José Peseiro: 'Não somos calimeros'"- "ERC paga 2,4 milhões por ano em salários"- "Aterrorizam família e roubam Porshe"- "Peste suína africana preocupa autoridades"- "Piloto morre em corrida de motos"- "Finanças ilibam Lino no processo da TAP"- "Trágedia de Pedrógão: Aldeia mártir perde apoio a idosos"



Público:- "Cidades portuguesas são as menos vulneráveis ao aquecimento global"- "Reino Unido: Jeremy Corbyn aceita segundo referendo ao 'Brexit', mas prefere eleições já"- "Piloto de 40 anos morre no autódromo do Estoril"- "(Nuno Amado) 'Existe uma perceção negativa sobre os banqueiros"- "Processo Marquês: As diferenças entre Carlos Alexandre e Ivo Rosa"- "Serralves: 'O João Ribas nunca se demitiu de curador da exposição', diz administração"- "Cartografia: Pedro Nunes foi nomeado cosmógrafo-mor do reino e corrigiu o mapa Lisboa-Índia"



Jornal de Notícias:- "Curso superior custa sete mil euros por ano"- "Benfica 2-0 Aves: Félix mostra o caminho"- "Braga e Sporting à procura de três pontos e liderança"- "Itália: Golo de Ronaldo na vitória da Juventus"- "Motociclismo: Piloto morreu no Estoril após ficar sem travões"- "Técnica oficial de contas em rede de tráfico de droga internacional"- "Inspeção sem meios para vigiar castigos a professores"- "Polémica em Serralves leva cinco mil ao museu"- "Gondomar: Dois terços vão pagar rendas mais caras nos bairros"- "Braga: Tribunal soma quatro milhões ao preço do estádio"- "Entrevista: 'Ser cristão na Síria não é difícil"



Jornal i:- "Clima de guerra na Fundação Serralves"- "Morte de comando levanta suspeitas"- "Patente: Porque é que só os sapatos Louboutin podem ter as solas vermelhas?"- "Movimento 'Chega': André Ventura desafio Rio a candidatar-se à liderança... do PS"- "Fernando Pinto vai ter de explicar em tribunal negócio ruinoso para a TAP"- "Tudo o que precisa saber antes de escolher o crédito à habitação"- "Algarve: Taxa turística de 1,5 euros preocupa empresários do setor hoteleiro"



Jornal de Negócios:- "Preço das casas usadas sobe o dobro das novas"- "PIB já não precisa de acelerar para atingir a meta"- "Johan Lundgreen, CEO da Easy Jet: 'Tecnologia pode aliviar pressão no Humberto Delgado'"- "Soure é a favorita para novo aeroporto na região Centro"- "Teodora Cardoso: 'Não temos margem para subir nem descer impostos'"- "Investidor privado: Quanto custa uma transferência bancária? Os preços vistos à lupa"- "Ensino: Novo campus da Nova SBE é um laboratório de empresas"- "Luxo: Farfetch entra em bolsa muito mais cara do que o setor"



Record:- "Alegria e dor - João Félix abre caminho para o triunfo e sai lesionado"- "Águias na liderança provisória"- "Rui Vitória: 'Era esta a vitória que eu queria'"- "Sp. Braga/Sporting - Abel: 'Temos de ser grandes todos os dias'"- "Peseiro: 'Não somos calimeros'"- "FC Porto - Sérgio 'ataca' Danilo e Herrera"- "Frosinone 0 - 2 Juventus: Cheirinho do The Best"- "Motociclismo: Sérgio Leitão - Despiste mortal"



O Jogo:- "Benfica 2 - 0 Aves: Passeio no quintal de Pizzi"- "Rui Vitória: 'Impusemos dinâmica muito alta'" - "Braga - Sporting: Os outros candidatos"- "Varandas discursou para adeptos e exige jogo limpo"- "FC Porto: Sérgio só precisa de confiança"- "Itália: Ronaldo desbloqueia Juventus"



A Bola:- "João Félix: Foi titular, decisivo e o melhor em campo"- "O menino não engana - Abriu o marcador com um toque de classe"- "'Tem um talento muito grande mas vai ter de continuar a trabalhar' - Rui Vitória"- "Sporting: Leão com teste de fogo"- "FC porto: Sérgio marca metade fora da área"- "Itália: Tomou-lhe o gosto"- "Motociclismo: Tragédia no Estoril"

Com LUSA.