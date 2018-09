Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "Vale foge à prisão em jato privado"- "Condenado a nova pena de 10 anos - Diz que vive na Horta e gasta 20 mil euros de aluguer de avião"- "Acidente brutal: Colisão mata 6 trabalhadores jovens"- "Carrilho forçado a curso para agressores"- "Justiça não perdoa: proibida de dar aulas por maltratar alunos"- "Governo traça 'linha vermelha' à Venezuela"- "Professor de natação filma colegas nuas"- "Filho de José Eduardo dos Santos na cadeia"- "Leões perdem no minho e deixam escapar águias"- "Félix em risco para o clássico"- "Prémio da FIFA: Ronaldo perde para Modric"



Jornal i:"As histórias secretas de quem morreu em Pedrógão""Plataformas digitais lucram com protesto de taxistas""Pior país do mundo para as mulheres viverem""Sexismo e preconceito: Os acórdãos mais polémicos de Portugal""Filho de José Eduardo dos Santos preso preventivamente em Luanda""Hoje é o dia mundial do sonho: Mário Cordeiro escreve sobre a importância de sonhar""Venezuela: Santos Silva diz que teve uma 'conversa muito dura' com o homólogo"

Público: "Licenciaturas anteriores a 2006 já não vão valer como mestrados""Sociedade: O futuro deles está nas mãos da nova PGR""O mapa das obras polémicas e sob suspeita em Lisboa""Moreira culpa Costa por desfecho do caso Infarmed""Filho de José Eduardo dos Santos fica preso por fraude""Parlamento debate limites aos salários dos gestores""Prémios FIFA: Onze anos depois, Modric destrona Messi e Cristiano Ronaldo""Mapplethorpe: Serralves invocou lei que não proíbe entrada de menores em exposições""Escolas: Tutores mudaram comportamentos e até as notas dos alunos subiram"

Jornal de Notícias:"Braga 1-0 Sporting: Dyego Sousa cola minhotos ao topo""Seis mortos em estrada que espera obras há oito anos""Rui Moreira critica silêncio de António Costa no caso Infarmed""Superior: Cursos profissionais com recorde de alunos""Barcelos: Professora condenada por agredir crianças""Oeiras: Apanhado a gravar vídeos de colegas despidas""Venezuela: Ministro garante acesso a portugueses detidos"

Negócios: "Baixa de Lisboa deixa de ter bancos""António Comprido, secretário-geral da Apetro:'Preço elevado do petróleo é uma coisa negativa'""Barril acima de 80 dólares pode ficar ainda mais caro""Há menos de mil portugueses com contrato de teletrabalho""Famalicão exporta com sotaque alemão""Depósitos: Fundo de garantia perde 3 milhões [Notes:de euros] no BdP. Faz sentido?""Energia: Brasil dá primeira luz verde à oferta dos chineses sobre a EDP"

Record: - "Dyego pensa grande"- "Sp. Braga 1-0 Sporting - leões sofrem primeira derrota"- "José Peseiro: 'Este resultado não perturba'"- "António Salvador: 'Unidos para, se calhar, fazermos aquilo que nunca aconteceu'"- "Baganha faz denúncia à PGR"- "Entorse confirma-se: João Félix fora do clássico"- "Grimaldo ainda é uma hipótese"- "Adeus Luisão: Central despede-se nas próximas horas"- "FC Porto: Sérgio muda a tática"- "Modric The Best"

A Bola:- "SP. Braga 1-0 Sporting: Líder por vontade própria"- "Luisão termina carreira - rescinde contrato com a Luz por falta de utilização"- "João Félix pára duas semanas"- "FC Porto: 'Com Conceição não volto' - Mikel acusa o técnico de lhe ter impedido uma 'boa transferência'"- "Arsenal pretende Herrera para Janeiro"- "Modric o novo The Best"

O Jogo:- "Candidato, sim senhor"- "Golo de Dyego Sousa abate o leão e cola minhotos ao Benfica na liderança"- "Abel: 'Temos um motor novo e estamos a rodá-lo'"- "Peseiro: 'Temos um futuro risonho pela frente'"- "Anrónio Salvador: 'No Braga não há sacos vermelhos'"- "FC Porto: Cotação de Militão dispara"- "Mbemba já treina, mas precisa de fazer 'pré-época'"- "Benfica: Luisão vai rescindir"- "Domingos Soares Oliveira: 'Orçamento não contava com a Liga dos Campeões'"- "FIFA: Modric vence The Best"

Com LUSA.