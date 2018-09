Hoje nos jornais

Correio da Manhã:- "Roubo de Tancos decapita PJ Militar"- "Chefias suspeitas de abafar investigação ao desvio de armas"- "Processos de reformas no Estado aceleram"- "Vale e Azevedo finta Justiça"- "Cobrança do fisco sobe 5,5 milhões por dia e atinge 115 milhões"- "Explicador acusado de abusar de seis meninas"- "Sintra: Criança cai de varanda no jogo 'Baleia Azul'"- "Bancos rejeitam 'bolha' no mercado imobiliário"- "Cascais: Morador complica acesso a escola pública" - "Luisão sai magoado com Rui Vitória"- "Nani com braçadeira de capitão e risco"



Público: - "Judiciária militar é suspeita de ter protegido assaltante de Tancos" - "Bebidas alcoólicas - Consumo entre os jovens de 15 anos baixou para metade" - "Governo da Suécia cai e arrasta país para a incerteza" - "Tetraplégicos voltam a andar após estímulos elétricos" - "PS propõe TSU para travar discrepância nos salários" - "Serralves - 'Não programei a Joana Vasconcelos', diz Suzanne Cotter"



Jornal i: - "Tancos. Tudo sobre a inspeção 'forjada' da PJ Militar ao roubo das armas" - "Pedrógão. A história contada por quem perdeu a mulher e duas filhas" - "CML. Socialistas chumbaram propostas de investigação a Salgado" - "Benfica-FC Porto pode ser jogado à porta fechada" - "PS quer penalizar empresas com maior disparidade salarial"



Jornal de Notícias: - "PJ Militar e GNR fizeram pacto com assaltantes de Tancos" - "Ninguém para a praxe - Universidades desdobram-se em programas alternativos, mas alunos continuam a preferir receção tradicional" - "Um ano de João Lourenço marcado pelo combate à corrupção - Os novos desafios do Presidente de Angola" - "Saúde - Meses à espera de consulta para deixar de fumar" - "Sintra - Estendal salva menina que caiu de varanda" - "Leiria - Estrada da morte fora do plano de investimentos" - "Baganha acusa governo de pressão a favor das águias" - "Benfica-FC Porto - Castigo de jogo à porta fechada congela venda de bilhetes" - "Lágrimas de Luisão no adeus aos relvados" - "Braga - Cadastrado pega fogo a casa e fecha o pai e a mãe lá dentro"



Negócios: - "Como a banca vê o seu futuro" - "PS propõe baixar IRS para rendas acima de 5 anos" - "Jerónimo Martins compra lojas a concorrente na Polónia" - "Carlos Tavares acusa ERSE e AdC de inércia nos CMEC" - "Trump acusa OPEP de enganar o resto do mundo" - "Défice cai até agosto com os impostos a crescer" - "Amazon Web Services vai abrir escritório em Lisboa" - "Fed prepara-se para subir juros a cada três meses"



A Bola:- "Corredor da história"- "Benfica despediu-se do jogador com mais títulos conquistados pelo clube"- "Colegas, equipa técnica e dirigentes homenageiam Luisão no Estádio da Luz"- "Inglaterra: Lampard elimina José Mourinho"- "Liga: Venda de bilhetes suspensa para o clássico"- "Sporting: 'Sinto-me frustrado com a falta de qualidade que tenho vindo a apresentar' (Bruno Fernandes)"- " FC Porto: Aboubakar quer a Bola de Prata"



O Jogo:- "Contos do Dragão - Massagista Zé Luis viveu por dentro mais de metade dos 125 anos que o FC Porto completa na sexta-feira"- "Benfica: Luisão encerrou carreira, fez balanço e antecipou cargo na estrutura"- "'Faltou título internacional' - Águias montam exército jurídico"- "Braga: Dyego e triunfo da eficácia"- "Sporting: Viviano quer sair"- "Inácio rescinde sem indemnização"- "Bruno Fernandes penitencia-se: 'Nada justifica as minhas exibições'"- "V.Guimarães: Lucros pelo quarto ano consecutivo"- "Caso IPDJ: Baganha revela SMS polémico na Assembleia"- "Conselho de disciplina confirma jogos à porta fechada de Benfica e Braga"



Record:- "Luisão magoado com Vitória"- "Capitão queria despedir-se dos relvados em competição"- "Obrigado capitão"- "Vieira: 'És o meu companheiro de viagem. A tua e a minha estão longe de terminar'"- "Venda de bilhetes para o clássico suspensa"- "Brinca na Liga: Belenenses protesta jogo com o Aves"- "Sporting: Bruno Fernandes admite má fase: 'Estou frustrado com a minha falta de qualidade'"- "Inácio rescinde - 'Nunca fui problema. Abdiquei de três anos de contrato'"- "FC Porto: Caio Fernandes na mira"- "IPDJ: Braganha acusa secretário de Estado - Pressionado para beneficiar Benfica"

