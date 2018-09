Hoje nos jornais

Correio da Manhã: - "Viúva detida por morte de triatleta"- "Amante é o cúmplice do crime"- "Rosa Grilo finge desaparecimento do marido após homicídio"- "Oficial de justiça participa na morte e no encobrimento"- "Governo admite aumentos na Função Pública"- "Costa atacado por recuar no Infarmed"- "Professor condenado a 18 anos de cadeia"- "Escutas de Sócrates não salvam Penedos"- "Bombeiro tira dinheiro e ateia fogos para escapar"- "Corpo descoberto em incêndio"- "Câmaras regulam a 'lei da Uber'"- "Preço do petróleo volta a disparar"- "Benfica ao assalto da liderança isolada"

Público:- "Só 37% dos condenados por crimes sexuais vão mesmo para a prisão"- "Presidente da Associação Montepio tem salário de banqueiro"- "1934-2018 -- Helena Almeida: Uma grande artista europeia vibrante e irrepreensível"- "Brasil: Nordeste era de Lula, Bolsonaro deu uma dentada"- "Entradas no curso de Comandos atingem recorde"

Jornal i:- "A semana negra da tropa"- "Dia Mundial do Turismo: estará o turismo condenado a quotas?"- "Meo, Nos e Vodafone: Operadoras mostram cartão vermelho ao regulador"- "Pedrógão: Três histórias de quem tentou fugir à morte"- "Morreu Helena Almeida, uma das mais importantes artistas do século XX"- "Serralves: João Neto diz que ministro da Cultura já devia ter reagido"- "Mourinho muito perto da saída do Manchester United"- "Mulher de triatleta e o amante detidos por suspeita de homicídio"

Jornal de Notícias:- "Corrida aos tribunais para não perder apoios"- "Perguntámos aos deputados do Porto qual a sua posição sobre o Infarmed"- "Tancos: Dez crimes apontados ao diretor da PJ Militar"- "Beja: 18 anos de cadeia para professor pedófilo"- "Braga: Erros no estádio dão processo ao construtor"- "(Pinto da Costa) 'Benfica-F.C. Porto à porta fechada? Não acredito no Pai Natal"- "Serralves: Ex-diretor e gestores da Fundação em guerra de versões"- "V.F. de Xira: Viúva de triatleta e amante suspeitos de homicídio"

Negócios: - "Estado não sabe quantos funcionários tem nem o que ganham"- "Aviões de longo curso vão poder aterrar no aeroporto do Montijo"- "Despesa vai subir 1,9 mil milhões no orçamento de 2019"- "PS propõe que sejam as câmaras a licenciar táxis"- "Especial Rendas: esquerda dividida sobre benefícios fiscais"- "Banca: Auditor duvida da avaliação do terreno do NB nas Amoreiras"- "Entrevista: Agostinho Pereira de Miranda: 'Dívida de Angola é outro 'irritante', agora para nós'- "Revista: Jeff Bezos: Como o dono da Amazon se tornou o homem mais rico do planeta"; - "Nelson Évora: As confissões do atleta que vale o seu peso em ouro"

Sábado:- "Dores de Cabeça - As novas curas"- "Joana Marques Vidal despede-se com surpresa incómoda para o Governo"

Visão:- "Angola - Caça aos intocáveis"- "O que representa para o futuro do país a detenção do filho de José Eduardo dos Santos e o afastamento de outros poderosos"- "Matteo Salvini - O homem mais temido da Europa"- "Alentejo - O refúgio para fugir à crise na Venezuela"

Record:- "Rúben Ribeiro: 'Não fui mercenário', 'Nem quis prejudicar o Sporting'"- "Treina com amigos e aguarda o reconhecimento da justa causa"- "André Silva arraca com BIS"- "Beckham quer levar Nani para Miami"- "Jovane anseia pelo passaporte português"- "Salvio recuperável para Atenas"- "FIFA condena águias a pagar 3,5 milhões a Bilal"- "FC Porto: Everton em cima de Éder Militão"

O Jogo:- "Casillas dragão de ouro - Guarda-redes será distinguido como atleta do ano"- "Soares na reta final da recuperação a dez dias do clássico"- "Sporting: Peseiro quer outro central"- "Sporting: Marcelo pode sair já em janeiro e estado físico de Mathleu preocupa"- "Benfica: Paulo Gonçalves trabalha na SAD"- "Chaves-Benfica - Rui Vitória sem tempo para 'chorar Luisão'"- "Liga: G15 ataca IPDJ e lei de segurança"- "André Silva é o 'Pichichi' em Espanha"

A Bola:- "Chaves-Benfica: Líder à prova"- "Águias em deslocação difícil e privadas de Salvio e João Félix"- "As razões do despedimento de Bilal Ould-Chikh"- "Sporting: Insultos de Nani em Braga geram mal estar"- "FC Porto: Real Madrid e Barcelona atentos a Militão"- "Soares volta aos treinos"- "André Silva bisa no 3-0 do Sevilha ao Real"

Com LUSA.