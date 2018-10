Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Nova tabela salarial na função pública"

- "150 mil motards abençoados em Fátima"

- "'Descoberta das armas foi uma grande mentira', confissão de suspeito a amigo escutada pela Polícia Judiciária"

- "Acabou dinheiro para procurar Maddie"

- "Prova física do curso de comandos leva cinco ao hospital"

- "Morte de triatleta: Amantes queriam corpo devorado por javalis"

- "Professores iniciam hoje uma semana de greve por regiões"

- "Pescadores de norte a sul contra a proibição da pesca de sardinha"

- "Vitória quer Jonas contra o FC Porto"

- "Nani só regressa se mudar de atitude"- "Braga conquista liderança isolada"

Jornal de Notícias:

- "Procuradores e juízes jubilados ganham mais do que a trabalhar"

- "Reportagem: Crack a céu aberto no Aleixo"

- "Atraso nas listas de espera para cirurgias afeta 62 mil doentes"

- "Dispensa sindical retira 359 professores das salas de aula"

- "Major que atendeu denúncia de Tancos quer contar tudo"

- "Menina portuguesa com doença rara comove França"

- "Braga: Guerreiros conquistam liderança no Jamor"

- "F.C Porto: Conceição mobiliza grupo à volta de Aboubakar"

Público:

- "Renascer: Após os fogos, aldeia de Arganil recorre a crowfounding para transformar lagar em projeto educativo"

- "Este foi o setembro mais quente desde que há registo em Portugal"

- "Entrevista ao diretor-geral da TVI, Bruno Santos: 'A TVI quer continuar e vai continuar a ser líder'"

- "Braga isolado na liderança após goleada"- "PSD abre porta ao PS para apertar lei sindical da PSP"



Jornal I:

- "As guerras de Marcelo com Cavaco"

- "Ronaldo pode ser julgado nos EUA por violação"

- "Pai mata agressor do filho com próprio carro"

- "Universidade Nova SBE: Sejam bem-vindos ao futuro"

- "Marques Mendes acredita que Passos quer regressar à liderança do PSD"

- "Educação: Queixa dos professores contra o Estado nos tribunais europeus avança em 2019"

- "Pedrógão: Capítulo proibido. Histórias de quem tentou socorrer"



Negócios:

- "Comparador de comissões da banca arranca hoje"

- "Totta reforça parceria nos seguros com holandeses da Aegon"

- "Guerra comercial dos EUA preocupa Navigator"

- "Poupanças do Metro de Lisboa com FMI pagam swaps"

- "Conversa Capital: Pedro Pinto Coelho [líder da Associação Fintech e Insurtech Portugal e presidente executivo do BNI Europa] : 'Espero que Portugal elimine em breve os cheques'"

- "As ações que podem ser o 'ouro negro' da sua carteira"

- "Bolsa: Musk desembolsa 34,5 milhões [Notes:de euros] para escapar a acusação de fraude"

- "Função Pública: Governo, Bloco e PCP negoceiam aumentos fixos no Estado"



Record:-

"Nani põe pedra no assunto: Plantel respeita decisão mas considera castigo exagerado"

- "Belenenses-Sp. Braga (0-3): guerreiros na liderança"

- "Benfica: Conti titular em Atenas"

- "Unidos por Aboubakar"

- "Taça de Portugal: Cinco equipas da 2ª. Liga eliminadas"

A Bola:

- "Belenenses-Sc Braga (0-3): Sigam o líder"

- "Benfica: Ataque na máxima força"- "Sporting: A lei de Varandas"

- "FC Porto: Abraço coletivo a Aboubakar"

O Jogo:

- "Sós: Abel conduz bracarenses à liderança isolada seis anos depois"

- "FC Porto: Marega no centro do ataque"

- "Benfica: Armados até aos dentes"

- "Sporting: O melhor Peseiro da carreira"

- "V. GuimarãesV. Setúbal (1-1): Triunfo fugiu depois dos 90'"

- "Taça: Cinco equipas da II Liga eliminadas"

- "Ciclismo: Rui Costa regressa ao top 10"

