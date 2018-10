Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Função pública com aumentos de 5 euros/mês"

- "Liga dos Campeões: Benfica na Grécia sem pensar no clássico"

- "Assassínio de triatleta: Filho menor com direito a indemnização de viúva homicida"

- "Doente abusada em cama de hospital"

- "Roubo de armas em Tancos: Major detido queria louvores de Marcelo"

- "Diferença nas comissões bancárias é de 75 euros"

- "Dizem os sindicatos: 75% dos professores aderiram à greve"

- "Vila Franca de Xira: Atropela e mata rival do filho por vingança"

- "Sporting: Nani regressa na Ucrânia"

Jornal de Notícias:

- "Milhares de condutores apanhados com a carta caducada"

- "Caloiros despidos e agredidos à pazada"

- "Benfica na Grécia, [Notes:Rui Vitória] : Lutar até à exaustão para voltar a vencer'"

- "Hospitais sufocados por dívidas de olhos postos no Orçamento"

- "Salários: Aumentos na Função Pública de cinco a 35 euros"

- "São João da Madeira: PS e BE querem anexar freguesia da Feira"

- "F.C Porto: Lesão de Aboubakar limita plano de ataque"

- "Braga: Clube e cidade já sonham ter título de campeão"

- "Falhas nas cantinas deixam crianças sem comida"



Público:

- "TAP quer mais de metade do capital retido em Luanda"

- "1924-2018: Charles Aznavour: O incansável obreiro da canção"

- "Nobel da Medicina: Destravar o sistema imunitário para combater o cancro"

- "Professores: O que têm dito os partidos da 'gerigonça' sobre o tempo de serviço"

- "Detido o militar que coordenava a investigação ao assalto a Tancos"

- "Madeira: Quem ganha com votos dos retornados da Venezuela?"

- "O Rio de Janeiro tem medo e vai votar Bolsonaro"

Jornal i:

- "Entrevista a Margarida Saavedra, ex-vereadora da CML: 'A Torre de Picoas é um elefante na cidade de Lisboa"

- "Rui Rio quer pagar a estudantes para irem de 'Erasmus' para o interior"

- "Charles Aznavour: Morreu o pequeno gigante da canção francesa"

- "O Lux faz hoje 20 anos: 'O Manuel Reis nunca pensou o Lux como uma discoteca. Foi sempre mais um laboratório', Rui Vargas ao i"

- "Greve de professores e CP dificultam a vida a milhares de famílias"

- "Pedrógão: Histórias de fenómenos provocados pelo incêndio"

Negócios:

- "IRS pode ter bónus duplo em 2019"

- "ANA assegura concessão do Montijo até 2062"

- "Progressões: Despesa do Estado com professores sobe 19% até 2023"

- "Fundo de Resolução: NB antecipa injeção de 726 milhões [Notes:de euros] em 2019"

- "Energia: Mexia critica mudanças das 'regras do jogo' nos CMEC"

- "As cinco fragilidades da Europa numa crise"

- "Tesla recupera valor em bolsa, mas não a reputação"

- "O que está a mudar no imobiliário em Portugal"



Record:

- "AEK-Benfica: Abrir a porta. Triunfo na Grécia renovará ambições na Champions"

- "Vieira ficou em Lisboa: TAD decide hoje se clássico com o FC Porto tem público"

- "Sporting: Nani titular e capitão"

- "Mourinho sobre brasas"

- "FC Porto: Marega ansioso por marcar"

- "Aves-Portimonenses (3-0): Hat trick de Vítor Gomes"

A Bola:

- "Sair do zero: Águia tenta os primeiros pontos na Champions"

- "FC Porto: Marega procura estreia a marcar na Liga dos Campeões"

- "Sporting: Nani tem de provar merecer a braçadeira"

- "SC Braga: Adeptos cheios de fé no título"

- "Aves-Portimonense (3-0): O primeiro 'hat trick' de Vítor Gomes"

O Jogo:

- "Santos abençoa regresso: Danilo volta à Liga dos Campeões e o selecionador fez questão de o ver ao vivo"

- "Braga: 'Vai manter-se nos primeiros lugares', ex-guarda-redes Quim"

- "AEK-Benfica: Os três desafios da águia"

- "Sporting: Tudo sobre o caso Nani"

- "V. Guimarães: Já são seis erros capitais"

- "Reportagem: era garantido: Carlos Mendes foi às compras. O segredo do Pedras Salgadas na Taça"

Com LUSA.