Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Ministério Público investiga denúncia de ocultação de prova na Madeira"

- "'Quem tem quotas em atraso não é quem passa dificuldades'

- Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo"

- "Governo negoceia aumentos de 10 euros para todos os funcionários públicos"

- "'A lei da igualdade salarial vai mudar práticas organizacionais', Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade"

- "Banco de Portugal autoriza compra da Optimize pela DiF"

- "Parpública: Pereira Coutinho volta a perder no processo da Falagueira"

- "Banca: Santander Totta põe Deloitte a vender Popular Seguros"

Correio da Manhã:

- "Homicídio de triatleta: Amantes separam defesa: Rosa Grilo e António Joaquim com versões diferentes"

- "Função pública: Governo dobra aumento para 10 euros"

- "Carta a Costa: indústria alerta para custo excessivo da energia"

- "Benfica: Vitória repreende ação de Rúben Dias"

- "Sporting: Nani volta ao onze com braçadeira"

- "FC Porto-Galatasaray (1-0): Marega garante vitória no dragão"

- "Armas de Tancos: Major justifica mentira da PJ militar"

- "Abrantes: Encontrado corpo após incêndio"

- "Médicos tratam doentes em casa"

- "Processo em Las Vegas: Ronaldo acusado de mais 10 crimes"

Jornal de Notícias:

- "Receitas de IRS e IRC com negócio de casas crescem mais de 70%"

- "F.C Porto 1-0 Galatasaray: Marega à primeira"

- "Ronaldo acusado diz que a violação 'é um crime abjeto'"

- "Tancos: Arguidos da PJ Militar detetaram vigilância policial"

- "Corrupção: Benfica empurra suspeitas para toupeira e Gonçalves"

- "Brasil: Haddad, o 'menino bonito' de Lula"

- "Porto: Metro sem pagar vale 3.100 multas por mês"

- "Saúde: 25 Hospitais vão internar doentes ao domicílio"

- "Entrevista: 'Temos 60% dos estudantes em Lisboa e no Porto', Manuel Heitor, ministro da Ciência e Ensino Superior"

Jornal i:

- "Primeira parte de uma grande entrevista de Tomás Taveira ao i: 'Sou um grande arquiteto e sei mais do que estes gajos todos juntos'"

- "Dossiê: Dia mundial do animal"

- "Vistos Gold: Deputado do PSD acusado de conflito de interesses 'gritante'"

- "Pressão aumenta sobre Ronaldo que nega todas as acusações de violação"

- "Justiça: Ivo Rosa quer reunir-se com advogados da Operação Marquês"

- "Superespião Silva Carvalho vai lançar livro sobre as secretas"

Público:

- "Governo lança novo plano para apoiar portugueses na Venezuela"

- "Tories: Theresa May dançou sem mudar rumo ao seu 'Brexit'"

- "Champions: Marega, o ponta-de-lança improvisado, deu vitória ao Porto"

- "Exposição: A CGTP infiltrou-se em São Bento mas é só arte contemporânea"

- "Tecnologia: Se a WebSummit sair de Lisboa antes de 2028 paga 340 milhões [Notes:de euros] por ano"

- "Crimes sexuais: Vem aí mudanças no Código Penal"

- "Sindicatos levam greve para reunião com as Finanças"

- "Paulo Trigo Pereira [Notes:deputado do PS] : 'Há dois Mários Centenos'"

- "Direito de Resposta: Ministra do Mar não tem nem nunca teve negócios no Algarve"

Negócios:

- "Novo Banco ensombra Orçamento para 2019"

- "Brasil vai a votos com medo do que aí vem"

- "Mário Ferreira [Notes:empresário] : 'Construção é paga a peso de ouro e não quer trabalhar"

- "Função Pública: Governo negoceia aumentos de 10 euros para todos os funcionários"

- "Criptomoedas: Mais de metade dos investidores de bitcoins diz que não precisa de conselhos"

- "Automóvel: Parlamento Europeu fixa quota de 20% nas vendas de carros elétricos"

- "José Filipe Pinto: 'Todas as religiões acabam por legitimar a violência'"

- "Agostinho da Silva: O adeus ao senhor Torralta"

O Jogo:

- "FC Porto-Galatasaray (1-0): Marega e Basta"

- "Dragões já lideram o Grupo D com os mesmos pontos do Schalke 04"

- "Vorskla-Sporting: 'Nani vai jogar e ser capitão', José Peseiro"

- "Benfica: Vitória meteu Alfa na linha"

- "E-Toupeira: Requerimento de instrução isola Paulo Gonçalves"

A Bola:

- "Estreia para recordar: Marega resolve na primeira vez que marca na Champions"

- "Benfica: Meia distância é especialidade de Alfa"

- "'Paulo Gonçalves estava proibido pela SAD de praticar atos de que está acusado"

- "Vorskla-Sporting: 'Nani será titular e capitão', José Peseiro acaba com as dúvidas"

Record:

- "FC Porto-Galatasaray (1-0): Vale por três: Sem Aboubakar e Soares, resolve Marega"

- "Peseiro: 'Eu decidi: Nani vai jogar e ser capitão'"

- "Sporting: Varandas rejeitou 13 MEuro limpos. Wolverhampton fez proposta por Patrício"

- "Invasão à Academia: Tribunal da Relação confirma crime de terrorismo"

- "Benfica: Gabriel OK para o clássico"

- "Regulamento de segurança em causa: Porta fechada ameaça Seixal"

- "E-Toupeira: 'Nem indícios, nem provas' SAD alega total desconhecimento e 'isola' Paulo Gonçalves"

