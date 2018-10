Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "R. Madrid obriga Ronaldo a pagar"

- "Mata a mãe por 20 euros"

- "Militares põem casas do Estado a render"

- "Dívidas ao fisco pagas a prestações"

- "Abuso de poder a favor do FC Porto"

- "Marcelo e Cavaco escondem tensão"

- "Telemóvel trama viúva de triatleta"

- "Legionella detetada em residência universitária do Porto"

- "Presidenciais brasileiras: Haddad sob pressão para descolar de Lula"

- "Benfica: Vieira suspeito no caso dos emails"

- "Sporting: Funcionário preso pelo ataque a Alcochete"



Público:

- "Enfermeiros fizeram greves em mais de 100 dias deste ano"

- "Fomos estudantes por dois dias à procura de um quarto por 250 euros. Em vão..."

- "O último discurso: 'Êxito ou inêxito' das investigações depende do procurador-geral, avisa Joana Marques Vidal"

- "Vinho Madeira do século XVIII descoberto atrás de uma parede"

- "Contas certas do OE levam Governo a falar em vitória"

- "Financiamento dos hospitais deve depender dos resultados"

- "Haddad afasta-se de Lula para disputar votos ao centro"



Jornal de Notícias:

- "Alívio no IRS em 2019 para recibos verdes"

- "Toupeira do Benfica alega erro processual"

- "Águias multadas em 750 euros por 'tourada' no clássico"

- "Sporting: Invasão a Alcochete com mais dois detidos"

- "Regulamento: Ofertas a árbitros limitadas a 150 euros"

- "Há falta de médicos na pedopsiquiatria dos hospitais"

- "Fátima: Casas da Igreja em vias de escapar à nova taxa turística"

- "Aviação: Ryanair não aceita pagar voos cancelados"

- "Marques Vidal quer Parlamento a validar candidatos a PGR"

- "Porto: Universidade escondeu legionella a estudantes"

- "Paulo Cunha e Silva eleito figura do ano pela Universidade do Porto"



Jornal i:

- "Marquês: Ivo Rosa quer saber se precisa de proteção policial"

- "Ordem deixa prescrever queixa da advogada da Bragaparques contra Ricardo Sá Fernandes"

- "Grande entrevista ao economista João Salgueiro: 'O terceiro pior crescimento da Europa é um bom resultado?'"

- "OE: Esquerda exige mais para a função pública, pensões e energia"

- "Troika: Cavaco Silva revela 'más nomeações' entre Sócrates e Passos"

- "CTT: Há menos balcões mas mais pontos de acesso à rede postal"

- "'Dormio': Cientistas desenvolvem forma de ver o que sonhamos"

- "Venezuela. Deputado da oposição morreu na sede dos serviços secretos"



Negócios:

- "BCP admite que está vulnerável a uma OPA"

- "'Quadro de regras comunitárias é demasiado complexo', Vítor Gaspar, diretor do FMI"

- "Corte nas novas progressões chega aos 66% em 2019"

- "Subida da luz? 'A partir de 2018 é que vai ser a loucura', alerta deixado por Manuel Azevedo, presidente executivo da empresa Energia Simples"

- "Audição a deputado do PS escolhido para a ERSE vai ser adiada"

- "Investimento turco em Portugal cresce à boleia dos vistos gold"

- "Matérias-primas: Preço do petróleo está a entrar na 'zona vermelha'"



A Bola:

- "Ataque a Alcochete: Aperta-se o cerco"

- "Sporting: Bas Dost e Mathieu avaliados por especialistas"

- "Seleção: Avaria no avião atrasa viagem para a Polónia"

- "Benfica: Domingos Soares de Oliveira desmente Godinho Lopes"

- "Rafa vive melhor fase na Luz"

- "Provocação no fim do clássico vale multa"

- "FC Porto: Inter observa Éder Militão"



O Jogo:

- "Herrera manda: 'Um portista só baixa a cabeça para beijar o símbolo'"

- "Braga: Wilson está fora do dérbi"

- "Sporting: Oficial de ligação aos adeptos detido"

- "Seleção: Vem aí a nova seleção polaca"

- "Benfica: Fonseca defende Ferreyra"

- "M. United e Lyon seguem Rúben Dias"



Record:

- "Ricciardi acusa: Candidato derrotado nas eleições assume-se como oposição: 'Sporting está em pré-falência'"

- "Oficial de ligação aos adeptos presos por envolvimento no ataque a Alcochete"

- "Benfica: Ferreyra também se queixa das costas"

- "Melhor Pizzi de sempre é mais influente do que nunca na equipa"

- "FC Porto: Inter em cima de Militão"

- "Seleção chegou à meia-noite à Polónia"

- "Arbitragem: Bruno Paixão repreendido"

- "Académica: Acordo com João Alves"

- "Jardim por um fio no Mónaco"

Com LUSA.