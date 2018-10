Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Sonae falha venda em bolsa do Continente"

- "Fesap ameaça parar o país se aumentos não forem para todos"

- "'Orçamento deve continuar a promover a paz social', Agostinho Miranda, deputado do PS"

- "BCP convoca assembleia geral para novembro com objetivo de mudar os estatutos"

- "Fundo de Resolução terá receitas de 250 milhões este ano"

- "Governo adia reforma da supervisão financeira"

- "Seixal atrai investimento de mil milhões para turismo, hotelaria e saúde"

- "Rating: Moody's avalia Portugal hoje e saída do 'lixo' pode ser adiada devido ao risco de Itália"

- "Educação internacional: Universidade Católica gera impacto de 18 mil milhões na economia"



Correio da Manhã:

- "Para quem descontou 40 anos: Reforma sem sorte aos 63 anos"

- "'Bruno de Carvalho devia estar preso', advogado de funcionário do Sporting diz a juiz"

- "Nave russa cai durante lançamento"- "Maioria dos portugueses contra a mudança da hora"

- "Cavaco acusa Portas de 'infantilidade pouco patriótica'"

- "Ronaldo: Nem mais um cêntimo para a americana"

- "Combustíveis já estão 15 cêntimos mais caros"

- "Tripulantes do INEM multados em urgência"

- "Violador do Facebook leva mais quatro anos"



Público:

- "Força aérea recebe 115 milhões mas mantém aviões no Montijo"

- "Posse é hoje - Discreta, teimosa e frontal: a nova procuradora-geral vista pelos seus pares"

- "Caso Tancos: Saída de Azeredo do cargo já é defendida dentro do Governo"

- "PCP garante nova subida das pensões e manuais grátis até ao 12.º ano"

- "Seleção vence na Polónia e embala na Liga das Nações"

- "Ípsilon: Quando a dança se junta a Bach para responder a um mundo em descontrolo"

- "Exames vão contar o mesmo para acesso ao superior"

- "Deputados do PSD queixam-se de saneamento na bancada"

- "Polícias já têm bilhetes para protestar na WebSummit"



Jornal de Notícias:

- "Recuo na lei permite venda de salgados e doces nos hospitais"

- "Médicos querem cirurgias oncológicas nos serviços mínimos"

- "PCP garante manuais gratuitos até ao 12.º ano"

- "Vila do Conde: Empresa ilegal recebe resíduos de câmaras"

- "Um abraço à 'final four': Portugal começou a perder mas deu a volta à Polónia, venceu por 3-2 e pode apurar-se antes de voltar a jogar na Liga das Nações"

- "Bruno [Notes:de Carvalho] apresenta-se à justiça para evitar suposta detenção"

- "Ronaldo: Real Madrid nega pressões por acordo com ex-modelo"

- "F.C. Porto: Herrera exigiu seis milhões de euros na hora de renovar"



Jornal i:

- "Grande entrevista de vida ao padre Feytor Pinto: 'A sexualidade não é nada um pecado, é um dom de Deus'"

- "E-toupeira: Mais um megaprocesso distribuído a Ivo Rosa"

- "Dossiê. Arrendamento para estudantes: o desafio de encontrar um lugar para morar"

- "Bairros de Lisboa suspendem alojamento local"

- "Ucrânia e Turquia quiseram censurar Doclisboa"



Negócios:

- "Rendas: PS negoceia benefícios fiscais com a direita"

- "Maré negra nos mercados trava OPV da Sonae MC"

- "BES admite ficar com dinheiro de ex-gestores"

- "Jorge Pavão Sousa, diretor-geral da Eleven Sports: 'Os operadores de TV paga estão em cima de uma bomba-relógio'"

- "Orçamento: Reforças antecipadas aos 63 anos vão ter menos cortes"

- "Energia: Luz e gás baixam com descida do IVA sobre a potência"

- "Impostos: Geringonça devolveu o equivalente a 1% da receita fiscal"

- "Função pública: Governo aumenta salários sem subir peso no PIB"

- "Rating: Agência Moody's pode tirar hoje Portugal do 'lixo'"



Record:

- "Portugal dos Silvas: Bernardo, André e Rafa nos golos da vitória na Polónia"

- "FC Porto: Herrera e Brahimi de saída"

- "Benfica: Salvio prioritário"

- "Sporting: Raphinha em risco para o arsenal"

- "Acordo por Battaglia: Só falta pagar 500 mil euros ao SP. Braga em dezembro"

- "Bruno de Carvalho foi ao DCIAP mas não foi ouvido"

- "Loures entre o Restelo e receber leões em casa"



O Jogo:

- "Polónia-Portugal (2-3): Roda viva: Carrossel do ataque português deu volta aos polacos"

- "Portugal lidera o grupo 3 da liga das nações com 6 pontos e está a um passo da final-four"

- "FC Porto: 'Herrera queria seis milhões para renovar', Pinto da Costa esclareceu a situação do mexicano"

- "Sporting: Bruno tenta evitar prisão"- "Benfica: trio fora da Taça"- "Braga: Fortaleza de calibre Champions"

A Bola:

- "Portugal show: Seleção ganha e encanta sem Ronaldo"

- "Benfica: Thierry Henry quer levar João Tralhão"

- "Sporting: Detenção de funcionário trama Varandas"

- "DIAP trava jogada de Bruno de Carvalho"

- "FC Porto: o maior passivo de sempre"

- "FC Porto: Pinto da Costa confirma Euro6 milhões exigidos por Herrera"

Com LUSA.