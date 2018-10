Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Reformas com aumento duplo em janeiro"

- "Motorista em contramão lança terror na 2.ª Circular"

- "Credor pede falência do Sporting"

- "SAD do Benfica suspeita nos mails"

- "João Rendeiro condenado: 400 mil Euro livram banqueiro da cadeia"

- "Naufrágio em Ovar: Mar arrasta pescadores"

- "Falsos polícias assaltam turista"

- "Furacão 'Leslie' deixa cemitério de rulotes na Figueira da Foz"

- "Profanam cripta de ex-combatentes"

Público:

- "OE2019: Fé no crescimento paga acordos com esquerda e baixa défice para 0,2%"

- "Fronteira com a Irlanda continua a travar solução para o 'Brexit'"

- "Serralves: O caso estranho do diretor que se autodestruiu"

- "Dois dias depois, ainda há 60 mil casas sem luz na região Centro"

- "Pais substituem 'babysitters' por telemóveis e 'tablets'"

Jornal de Notícias:

- "Justiça norte-americana não entrega 'bloggers' dos e-mails ao Benfica"

- "Região Centro faz contas a prejuízos de milhões"

- "Orçamento: Mário Centeno negociou com BE e PCP até à última"

- "Hora e meia perdido no mar"

- "Cantinas: Entre 20% e 40% dos alimentos atirados ao lixo"

- "Lisboa: Polícia trava pesado em contramão com o carro particular"

- "Remodelação: João Galamba assume pasta da Energia"

- "BPP: João Rendeiro paga 400 mil para evitar prisão"

- "Ronaldo: Três meses marcantes dentro e fora do relvado"

Jornal i:

- "Portugal às escuras"

- "PSP nega atentado terrorista na Segunda Circular"

- "Rendeiro condenado a cinco anos de prisão suspensa"

- "Carros sem condutor já circulam nas estradas portuguesas"

- "Meghan Markle: a afro-americana está grávida do príncipe"

- "Cinema: A cantora Lady Gaga conquista Hollywood"

- "Remodelação: João Galamba, o rebelde socrático, chega a secretário de Estado"

Negócios:

- "Orçamento fora de horas"

- "Pedro Coelho, responsável pelo UBS ETF Portugal e Espanha: 'Mercados emergentes e Itália preocupam muito os investidores"

- "Fatura da luz vai subir cinco cêntimos no próximo ano"

- "Galamba, um político de verbo fácil que falou pouco sobre energia"

- "Tecnologia: Talkdesk aposta no Porto"

- "Banca: CaixaBank fica com área de investimento do BPI"

- "Arrendamento: Votação do pacote das rendas adiada no Parlamento"

Record:

- "Varandas fecha Patrício: Presidente em Inglaterra para finalizar acordo com Wolverhampton"

- "Benfica: Rui Vitória enfrenta rival do primeiro triunfo"

- "FC Porto: Lazio tenta Brahimi já em janeiro"

- "Tiago Sá brilha na baliza arsenalista: 'Ser campeão pelo Sp. Braga também é um sonho meu'"

- "Histórias da Taça: Ganhou no Jamor e agora é barbeiro"- "NBA: Tudo sobre a nova época"

A Bola:

- "A última subida à barra: Na primeira entrevista desde que arrumou as luvas, A Bola desafiou Paulo Lopes a recriar a imagem de marca"

- "Liga dos Campeões: Porto e Guimarães à espera da 'final four'"

- "FC Porto: Beksitas em cima de Brahimi"

- "Acordo por Patrício avança"

- "Sporting: Miguel Luís espreita a estreia"

O Jogo:

- "Rampa para craques: Conheça o top 10 dos jogadores do FC Porto lançados em jogos da Taça de Portugal"

- "FC Porto: Danilo e Sérgio Oliveira de volta"

- "Sporting: Bas Dost a chegar"- "Benfica: Seferovic derruba Islândia"

- "Braga: Mistério Aiton"

- "V. Guimarães: Ola John para um mês"

- "FPF: Lucro de 7 MEuro faz crescer Cidade do Futebol"

Com LUSA.