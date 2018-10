Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "IRS castiga aumentos salariais: Famílias vão pagar mais impostos"

- "Tempestade deixa prejuízos de milhões"

- "Terror em Alcochete: Bruno dá mote à claque na violência sobre jogadores"

- "Benfica já tem dados de bloggers"

- "FC Porto: 'Vampiros' atacam olival"

- "Carlos Silva: Banqueiro visado na sequela do caso Fizz"

- "Galamba alvo de críticas na energia"

- "Delator diz em tribunal: 'Chefes da PJ queriam 15% da droga'"

- "Ronaldo preparado para longa batalha jurídica"

- "Ordem dos Advogados baixa valor das quotas"

- "Mulher julgada por torturar e maltratar 30 cães que tinha dentro de casa"

- "Festival de Veneza aplaude 'O Primeiro Homem na Lua'"

- "Morre no primeiro treino após o mestrado"



Público:

- "OE2019: Todas as medidas importantes do Orçamento de 'todos os portugueses'"

- "Famílias ainda pagam mais IRS do que antes da crise"

- "Há 2,4 milhões de portugueses em risco de pobreza"

- "Serralves: Ex-diretor fala em 'censura', administração acusa-o de 'imaturidade' e 'deslealdade'"

- "Só o PCP e o CDS estão contra a 'nova polícia' dos políticos"

- "'Brexit': Líderes europeus dão mais tempo a Theresa May"



Jornal de Notícias:

- "Contas de Centeno dão mais 121 euros por mês à Função Pública"

- "Pais e avós criam patrulha e vigiam recreio [Notes:na Maia] "

- "F. C. Porto: Preparação da Taça em treino aberto de intensidade máxima"

- "Saúde: Nova secretária de Estado tinha batido com a porta em protesto"

- "Famalicão: Juízes anulam pagamento por morte de menino"

- "Exclusão: Há menos pobreza mas persiste no tempo"

- "Fogos: Mais de metade sem causas conhecidas este ano"

- "Furacão: Ainda há 30 mil casas às escuras"

- "Serralves: Choque de acusações perante os deputados"



Jornal i:

- "Orçamento de Estado: O sobe-e-desce que vai afetar a carteira dos portugueses"

- "Entrevista a Ricardo Gonçalves, ex-deputado do PS: 'Mário Centeno podia ser ministro do PSD"

- "Sindicato pede à Air France para não aumentar salários"

- "Tancos: 'Não vale tudo' [Notes:advogado do ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar] "

- "'É um insulto tratar como censores Serralves'"

- "Uber avaliada em 120 milhões pode entrar na bolsa em 2019"

- "EUA negoceiam com Riade a culpa saudita na morte de jornalista"

- "As estratégias das televisões para fidelizarem espetadores"

- "Usain Bolt farto de estar à experiência na Austrália"



Negócios:

- "Entrevista a Mário Centeno: 'O défice zero não é um íman'"

- "Função Pública: Corte nas progressões será de 30% em 2019"

- "Pensões: Alívio nas reformas antecipadas abrange CGA"

- "IRS: Mexidas no Orçamento só beneficiam ex-residentes"

- "Automóvel: Carros menos poluentes vão ter alívio fiscal"

- "Bebidas: Coca-Cola e Red Bull com imposto mais alto"

- "Empresas: Benefícios para o interior nas mãos de Bruxelas"

- "Infografia: de onde vem e para onde vai o dinheiro do Orçamento"

- "Análise: Moddy's vê défice bem acima do que prevê o Governo"



Record:

- "Samaris abre a porta aos rivais: grego sai da Luz no final da época mas quer ficar em Portugal"

- "Sporting: Wendel de castigo nos sub-23"

- "'Caso Patrício está resolvido', Frederico Varandas"

- "Entrevista Duscher: 'Presidente tem de ser boa pessoa"

- "FC Porto: Bazoer e Jorge podem estrear-se"

- "Sub-21: Golaços para chegar ao 'play-off'"



O Jogo:

- "'Vamos voltar a esmagar', André Pereira em exclusivo: Avançado promete regresso de um FC Porto avassalador"

- "FC Porto: Porta aberta de surpresa"

- "Sporting: Varandas exige reaver a coroa da formação"

- "Leões recebem 12 milhões por Rui Patrício"

- "Benfica: Querem levar Castillo"

- "Braga: 'Ailton não me deixa relaxar', lateral Sequeira agarra-se ao onze"

- "Portugal-Bósnia (4-2): Sub-21 chegam ao 'play-off' com golo à Maradona"



A Bola:

- "Porque secou a torneira de Alcochete?"

- "Rui Patrício rende Euro12 milhões"

- "FC Porto: SAD não desiste de Herrera e Brahimi"

- "Sub-21: Diogo Gonçalves à Maradona rumo ao 'play-off''"

- "Benfica: Rui Vitória pensa em dupla Jonas/Ferreyra"

Com LUSA.