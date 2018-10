Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Governo dá golpe nas reformas antecipadas"

- "População desespera sem luz"

- "Contas do Sporting: Bruno paga 800 mil euros a escritório de sogro e de vice"

- "Sorteio de juiz sob suspeita"

- "Aeroporto de Lisboa: Polícia rouba dinheiro de carteira"

- "Professor universitário critica beijo a avós"

- "Chefe do Exército: Tancos provoca mais uma demissão na Defesa"

- "Crime na Turquia: Jornalista esquartejado vivo em consulado"

Público:

- "Reforma antecipada limitada aos 60 com 40 anos de descontos"

- "Entrevista a Catarina Martins. BE quer papel assinado após 2019: 'Gostamos de ter as coisas escritas e claras'"

- "Sistema que distribui processos avaliado após afirmações de 'superjuiz'"

- "'Brexit' só acaba no prazo com mais tempo de negociações"

- "Défice de 2019 já inclui 400 milhões para o Novo Banco"

- "Chefe do Exército resigna após reunião com ministro"

- "Foi o interior que mais alunos perdeu no ensino superior"

- "Pfizer: Estudos sobre bactéria e cancro gástrico dão prémio"

- "As teses da nova ministra: Exclusividade para médicos e mais funções para enfermeiros?"

- "Floresta: Marcelo arrancou eucaliptos. 'Fantochada' ou 'pedagogia'?

Jornal de Notícias:

- "Benfica contrata russos para investigar e-mails"

- "Venda de carros elétricos em alta"

- "Cobrança de taxa da Proteção Civil divide câmaras"

- "Operação Marquês: Carlos Alexandre alvo de inquérito por criticar sorteio de juiz"

- "Furacão: Prejuízo de 74 milhões e famílias desesperadas sem luz"

- "Exército: Saída polémica de Rovisco Duarte"

- "Maia: Casos de bullying chegam ao Parlamento"

- "Rússia: Jovem mata 19 estudantes em escola da Crimeia"

- "Automobilismo: Tiago Monteiro de volta às corridas"

Jornal i:

- "Justiça: Carlos Alexandre põe sorteio da Operação Marquês em causa"

- "Associação Lisbonense de Proprietários não poupa Orçamento do Estado: 'O arrendamento forçado de imóveis é o regresso ao gonçalvismo"

- "Canadá é o segundo país do mundo a legalizar a canábis"

- "Dossiê: Os traumas dos militares que voltam da guerra"

- "Exército: Chefe do Estado-Maior pede demissão depois da polémica de Tancos"

- "Leslie: Ministro Eduardo Cabrita não emitiu despacho de alerta"

- "Brasil: Polícia acusa Temer de receber suborno de 1,5 milhões de euros"

Negócios:

- "Pensões antecipadas só para quem trabalha desde os 20"

- "Contributo dos impostos para Segurança Social duplica"

- "Fisco aperta controlo às empresas com fim do PEC"

- "Portugal mais otimista na previsão do PIB do que Espanha"

- "Receitas dos aeroportos vão baixar custos das PPP"

- "Rendas passam a ter duração mínima de um ano"

- "Energia: Carlos Pereira fez exame técnico no Parlamento"

- "Investimento: JPMorgan diz que vai ser mais difícil ganhar dinheiro"

- "Faurecia escolhe a Feira para instalar centro de operações"

- "Entrevista a Ricardo Alves Silves [Notes:advogado] : Petróleo de Timor é uma oportunidade para as empresas nacionais"

Visão:

- "Júlio Fogaça: Os segredos do líder-tabu que o PCP apagou da sua história"

- "Orçamento: Tudo o que vai mudar na sua carreira"

- "Reportagem: O homem-lobo abandonado na selva em criança"

Sábado:

- "As memórias explosivas do superespião português: Toda a teia de operações ilegais dos favores no Freeport aos assaltos a partidos"

- "Pegões, a aldeia-modelo que Salazar criou a 70 km de Lisboa"

- "Quatro anos de Orçamentos da geringonça à lupa: Alívio no IRS? O de 2019 ainda via estar acima do de 2010..."

O Jogo:

- "Laterais voadores: FC Porto deve estrear João Pedro e Jorge, dupla que há três anos levou o Brasil à final do Mundial de sub-20"

- "V. Guimarães: Teixeira em risco para o dérbi"

- "Sertanense-Benfica: Rui Vitória: 'Tenho um projeto, sei lá quando vou sair'"

- "Sporting: Miguel Luís trocou o dragão pelo coração"

- "Braga: Investimento gerou prejuízo"

- "Futsal feminino: Portuguesas de ouro"



A Bola:

- "Andreia Couto despedida: Ex-diretora da Liga suspeita de passar contratos para o exterior"

- "Seleção feminina de futsal conquista o ouro"

- "Taça de Portugal: Almoço é o prémio se Vila Real afastar o dragão"

- "Sporting: Cláudio Ramos é desejo para janeiro"

- "Sertanense-Benfica: Ataque inédito em onze com muitas mudanças"

- "FC Porto: Sérgio Conceição quer acabar com a maldição"

Record:

- "Patrício perdoa 5 milhões: Abdicou de prémio de assinatura e permitiu acordo entre clubes"

- "Beto: 'Gostava que o Loures marcasse pelo menos um golo'"

- "Benfica: Vitória estreia mais três miúdos"

- "FC Porto: Roma pode chegar aos 15 MEuro por Herrera"

- "VAR aumentou acerto dos árbitros para 95,3%

- "Jogos Olímpicos da Juventude: Ouro para Futsal feminino!"

Com LUSA.