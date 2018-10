Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "'Podemos pagar mais dois mil milhões ao FMI ainda este ano', secretário de Estado Adjunto e das Finanças"

- "'A Caixa Geral de Depósitos poderá distribuir um dividendo de 200 milhões de euros em 2019"

- "Cadeia de Lisboa fecha até 2020, abrindo porta a negócio de milhões"

- "Fidelidade procura nova sede em Lisboa e analisa Benfica e Expo"

- "'Ricos ficam mais ricos porque preferem ações em vez de imobiliário', Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos"

- "Joaquim Miranda Sarmento: 'Centeno não vai deixar uma vida fácil ao sucessor', alerta porta-voz do PSD para as Finanças"

- "Finanças Pessoais: As medidas do OE2019 que mudam as vidas das famílias e das empresas"

- "Agricultura: Exportações de vinho deverão exceder 800 milhões de euros"

- "Presidente do CRUP afirma que Ensino Superior tem de ser uma prioridade"

- "Ordem dos Contabilistas: Bastonária: 'Maiores preocupações estão nas relações com a AT'"

Correio da Manhã:

- "Gabinetes dos ministros custam 64,4 milhões"

- "Detidos por contratos viciados com dinheiro do Turismo do Norte"

- "Sertanense-Benfica (0-3): Jonas marca 5 meses depois"

- "Mãe bombeira pede ajuda para filho com cancro"

- "Fisco ignora maioria dos 94 mil milionários"

- "Surf: Neymar em Peniche apoia amigo"

- "Computador: PJ tem rasto dos segredos da Liga"

- "Dois anos de cadeia por apedrejar gato"

- "Marquês: Juízes afastam suspeitas contra Carlos Alexandre"

- "Assaltantes de idosos em fuga"

Público:

- "Costa manda investigar falhas na integração de precários"

- "'Quando é que eu fui feliz?' - António Lobo Antunes e o espanto da criação [Notes:Ípsilon] "

- "Guia para o que vai mudar no acesso à reforma antecipada"

- "Televisão: Três mulheres, a série que nos devolve o Portugal dos anos 60"

- "Governo tem parceria com empresário preso ontem"

- "Há 370 milhões para responder às alterações climáticas"

Jornal de Notícias:

- "Milionários deixam dívidas superiores a 1,5 mil milhões"

- "Fugiram pela janela do tribunal: Gémeos e sobrinho que assaltaram 30 idosos escaparam do TIC do Porto"

- "Líder do Turismo obrigava câmaras a contratar amigo"

- "E-mails: Benfica tem de notificar bloggers até segunda-feira"

- "Ministro admite regime de transição nas pensões antecipadas"

- "Taça: Jonas volta aos golos no triunfo sobre o Sertanense"

- "Literatura: Um outono cheio de motivos para ter um livro à cabeceira"

- "S. João: Nova pediatria avança em janeiro por ajuste direto"

Jornal i:

- "Grande entrevista de vida a Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais: 'Não me incomoda que me chamem comunista, até me podem chamar coisas piores'"

- "Oliveira do Hospital: Faixas negras para receber o ministro da Agricultura"

- "CTT investem 40 milhões em modernização"

- "Operação Marquês: MP quer julgamento de Hélder Bataglia em Portugal"

- "Telemóveis nas mãos de crianças? Saiba o que recomendam os especialistas"

- "Bolsonaro suspeito de receber financiamento indevido de campanha"

- "Operação Éter: Melchior Moreira e mulher de autarca de Santo Tirso detidos por corrupção"

Negócios:

- "Mexidas na lei podem atrasar reformas em quatro anos"

- "Fisco vai devolver as multas da via CTT"

- "Alexandre Schwartsman [Notes:ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil] : Com Bolsonaro 'teremos um Presidente que não tem nada na cabeça"

- "Portos: Greve a sul coloca Leixões em estado de contingência"

- "Geringonça só reverteu metade do 'enorme aumento' do IRS"

- "Taxas e taxinhas vão render mais de três mil milhões"

- "OE 2019 é o que gasta mais com famílias e menos com empresas"

- "Guia para os preços e os locais onde pode carregar o carro em todo o país"

A Bola:

- "Sertanense-Benfica (0-3): Rei e Príncipe: Jonas voltou aos golos, Gedson fez levantar o estádio"

- "'Nunca passei contratos para o exterior', Andreia Couto, ex-diretora da Liga"

- "Vila Real-FC Porto: 'O símbolo não chega para ganhar', André Pereira e Soares, sociedade à vista em Trás-os-Montes"

- "Sporting: Viviano já vê a estreia"

- "Taça de Portugal: Loures pronto para o leão e à espera da receita"

Record:

- "Voltou: Jonas marca primeiro golo da época em triunfo tranquilo"

- "Sporting: Wendel não sai em janeiro"

- "Vila Real-FC Porto: 'Presidente é soberano', Sérgio Conceição e a 'novela' Herrera"

- "Entrevista: José Gomes: 'Custa aceitar erro do VAR em Braga'"

- "Liga: Andreia Couto: 'É completamente falso', acusada de violar segredos da Liga"

- "Neymar em Peniche para ver Surf"

O Jogo:

- "Rafa turbo: Quinto golo da época para o extremo e arranque tranquilo na Taça"

- "Rui Vitória: 'Ganhámos mais do que um jogo'"

- "Vila Real-FC Porto: Sérgio encerra caso Herrera"

- "Sporting: Acuña chega e renova"

- "Braga: Bom cadastro liberta Wilson para o dérbi"

- "Liga: Andreia Couto suspeita de divulgar documentos"

Com LUSA.