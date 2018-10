Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

-"FC Porto antecipa 169 milhões em receitas"

- "Quatro mortos em colisões brutais"

- "Turbulência nas Forças Armadas: 'Casos são todos muito graves', Almirante Silva Ribeiro"

- "Meninas e idosos violados e filmados"- "Governo corta 15 milhões em remédios"

- "Benfica: Gedson e Gabriel em luta pela titularidade"

- "Sporting: Bas Dost, Mathieu e Raphinha de fora da Liga Europa"

- "Liga quer lucro de nova casa de apostas"

- "Montalegre: Tiro acidental mata caçador"

- "Portugal precisa de 20 mil milhões até 2040 para ter energia limpa"

- "Trump rasga acordo nuclear com a Rússia"

Público:

- "Tempestade Bolsonaro varre as ruas do Brasil"

- "Rastreios de cancro ficaram abaixo metas em 2017"

- "Donald Trump rasga acordo nuclear com a Rússia"

- "Fake News: Como um sindicato de polícias decidiu atacar o ministro com imagens falsas"

- "Há cem camas para estudantes vazias por falta de obras"

Jornal de Notícias:

- "Casas de pobres da igreja pagam impostos de luxo"

- "Robôs invadem as escolas"

- "Ministério poupa três milhões [Notes:de euros] nas fardas dos polícias"

- "Dois terços dos governantes são da região de Lisboa"

- "Mísseis: Trump rasga acordo com a Rússia"

- "Cinema: Bilhetes em saldo para travar perda de espetadores"

- "Liga dos Campeões: Salvio para a história e Felipe não para"

- "Presidente do Braga sem bens nem dinheiro para saldar dívidas"

- "Gangue dos foragidos suspeito de balear homem na cabeça"

- "A vida madrasta dos sem-abrigo do Porto"

Jornal i:

- "Carlos Carreiras: 'Sinto que não tenho capacidades para ser primeiro-ministro (...) e Rui Rio acha que tem'"

- "Braga: "Junta de freguesia prestou falsas declarações para 'herdar' vivenda".

- "Mensagem polémica antes da tempestade: EMEL queixa-se de 'preconceito'".

- "Tabaco: 'Imposto mínimo' afeta fumadores que optem por marcas mais baratas"

- "Opinião: 'O fascismo está quase a fazer cem anos' -- ensaio de Alfredo Barroso"

- "Amadeo de Souza-Cardoso: O mentor de vanguardas que queria ser arquiteto"

- "Finanças pessoais: Tudo o que precisa de saber antes de escolher um seguro de saúde"

Negócios:

- "Santa Casa já pagou mas ainda não entrou no Montepio"

- "Governo desiste de majorar benefícios para PPR do Estado"

- "Editais do Fisco vão ser publicados na internet"

- "Compra de malparado do Novo Banco tem três candidatos"

- "Conversa Capital: Paulo Duarte, Líder da ANF [Notes:Associação Nacional de Farmácias] : "'Não há condições para baixar o preço dos medicamentos'"

- "Transportes: Eurodeputados exigem redução das emissões poluentes dos camiões"

O Jogo:

- "'O FC Porto vai ganhar', Yuran, ex-glória russa dos dragões, sem dúvidas sobre o próximo duelo da Champions"

- "Taça de Portugal: Dyego impõe a lei da bomba"

- "Benfica: 'Salvio vai sempre para cima', Tagliafico, lateral argentino do Ajax, prevê problemas com o compatriota"

- "Sporting: Wendel está de volta"

- "Lusitano-Nacional (4-3): Madeirenses tombam"

A Bola:

- "'Não vejo muito futebol. Prefiro ler, fazer pilates e lutar boxe', Manuel Fernandes abre o livro antes de receber o FC Porto"

- "FC Porto: Galeno só volta na próxima época"

- "Benfica: 'Apostem no contra-ataque', receita de Van Hooijdonk para Amesterdão"

- "Sporting: 'Fatia' de Gelson é solução"

- "40 anos da primeira transmissão de campeonato"

- "Taça de Portugal: Tombo Nacional [Notes:Lusitano de Vildemoinhos- Nacional 4-3]

Record:

- "Antigo presidente da SAD conta tudo: 'Jesus não voltou por um fio', Sousa Cintra"

- "Tentativa de acordo com Gelson: Varandas reúne-se esta semana com At. Madrid"

- "Benfica: Nega ao Galatasaray por Seferovic"

- "FC Porto: Brahimi sem assistências e menos dribles"

- "Nacional cai em Vildemoinhos: Lusitano faz surpresa para Carlos Lopes ver"

Com LUSA.