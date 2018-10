Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Viúva de férias com marido morto: Rosa Grilo e amante em passeios românticos"

- "8 mortos no mesmo local em 4 semanas"

- "Câmara de Lisboa: Casa do presidente custa 893Euro por noite"

- "Casal burla famílias com casas de férias"

- "Revelação em Livro: Cavaco duvidou de Azeredo Lopes"

- "Orçamento de 2019 terá défice superior ao anunciado por Centeno"

- "Presos 210 carteiristas de janeiro a setembro"

- "'Metam a Taça no cu', mensagem de Bruno [Notes:de Carvalho] para Geraldes na semana da final no Jamor"

- "'Vamos procurar a vitória', Benfica avança confiante e ambicioso para o jogo de hoje frente ao Ajax"

Jornal de Notícias:

- "Falhas nas farmácias deixam 45 milhões de medicamentos por aviar"

- "Vida precária de estudante: Despesas levam alunos do superior a desistir dos cursos"

- "Ronaldo: `Sou exemplo dentro e fora do campo'"- "F.C. Porto: Pinto da Costa em Moscovo sem medo de Éder"

- "Ajax-Benfica: Escolas de formação em duelo pelos milhões da Champions"

- "Investigação: Adolescente foi raptada na Nigéria e obrigada a prostituir-se no Porto"

- "Monção: Bombeiros já podem ser ativados pelo 112 espanhol"

- "Impostos: Fisco quer saber saldos dos planos poupança reforma"

- "Brasil: Bolsonaro ameaça banir militantes do PT"

Negócios:

- "Alojamento local vai ser suspenso nas grandes avenidas"

- "PSD junta-se à Esquerda para travar lei das rendas"

- "Entrevista a Miguel Albuquerque [Notes:Presidente do Governo Regional da Madeira] : 'Hospitais, rodovias e comboios. Estão a cair aos pedaços'"

- "UTAO sugere que orçamento esconde um défice maior"

- "Start-up portuguesa ganha processo contra a Google"

- "Afastar gestores custou tanto ao Montepio como prémio ao pessoal"

- "Portos: Avaliação ambiental atrasa grandes projetos"

- "Empreendedorismo: Como podem as empresas aproveitar o fundo 200M"

Jornal i:

- "Faz o que eu digo não faças o que eu faço", Fernando Medina quer limitar alojamento local na cidade, mas arrenda 'palácio' do presidente por 2.600 euros mensais"

- "#Elesnão: 'Para mim, votar no Haddad é como votar no Bolsonaro', reportagem"

- "China inaugura hoje a maior ponte do mundo"

- "Tiago Barbosa Ribeiro [Notes:deputado do PS] : 'Não gostaria de ter João Galamba como adversário político'"

- "Cavaco diz que Costa é um 'artista' e um 'mestre' em empurrar os problemas"

- "Incêndios: Movimento de apoio a lesados de outubro responde a ministro"

- "Dossiê sobre censura: Estará a liberdade de expressão em risco?"

- "Dino D'Santiago: 'Sou uma herança feliz do colonialismo"

Público:

- "Rendas: Novos contratos vão ter duração mínima de três anos"

- "Entrevista ao [Notes:ministro do Trabalho] Vieira da Silva: Reformas antecipadas? 'O que está no OE não é nenhuma retirada de direitos'"

- "Ex-ministros condenam divulgação de imagens na PSP"

- "Centeno lembra a Bruxelas sucesso dos anos anteriores"

- "Ministério da Defesa investiga polícia Judiciária Militar"

- "Prisões estão menos lotadas, mas ainda há casos extremos"

- "Brasil: No país de Pelé, Bolsonaro também está a ganhar no futebol"

- "Liga dos Campeões: Jovens, dominadores e virtuosos: este é o Ajax que o Benfica defronta hoje"

- "Artes visuais: Quando são as autarquias a dar o exemplo e a fazer mexer o mercado da arte"

A Bola:

- "Ajax-Benfica: Eles [Notes:Eusébio e Cruyff] estão a ver. Dois clubes históricos a jogar o futuro europeu em nome do passado"

- "FC Porto: Otávio nas contas de Conceição"- "Sporting: Bruno e Acuña voltam às origens"

- "Juventus: 'Sou um exemplo dentro e fora do campo', Ronaldo"

- "Liga: Acordo para a saída de Andreia Couto"

Record:

- "Tudo pela vitória: Águias com máxima ambição"

- "FC Porto: Alex Telles ameaça é real"

- "Sporting: Mathieu volta à luta"

- "CR7 diz ser um 'homem feliz' e um 'exemplo': A verdade vem sempre ao de cima'"

O Jogo:

- "'O Sérgio contagia um grupo como ninguém', Zé Luís, agora no Spartak, trabalhou com Conceição em Braga e vê-o a ir longe na Champions"

- "FC Porto: Otávio recuperou e aponta ao onze"

- "Ajax-Benfica: Vitória não pensa no 'pontinho'"

- "Sporting: Varandas pede ajuda a Jorge Mendes"

- "Braga: SAD prevê lucro recorde para 2018/19"

- "Champions: 'Sei que sou um exemplo dentro e fora do campo', Ronaldo"

Com LUSA