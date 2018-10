Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Preços travam mercado das rendas"

- "Ajax-Benfica (1-0): Águia cai na maldição do minuto 92"

- "FC Porto: Conceição desconfia de russos"

- "Terror em Alcochete: Tribunal ataca Bruno de Carvalho"

- "Viúva Rosa: Versão de rapto em pijama desmentida por ida às compras"

- "Orçamento esquece alojamento"

- "Família vende crianças a idosos"

- "Fogo em vacaria mata 560 animais"

- "Parlamento chumba deputado socialista"

- "Vendidos na Internet: Caçados remédios ilegais da ereção"

Público:

- "Infrações financeiras de Santana na mira do Tribunal de Contas"

- "Itália: Bruxelas chumba pela primeira vez um orçamento mas Governo de Giuseppe Conte promete luta"

- "Kamov auditados antes de passarem para a Força Aérea"

- "Helena Roseta: 'OE não deu importância à habitação'"

- "Brasil: tensão até ao fim entre Haddad e Bolsonaro"

- "Deputado do PS tem parecer desfavorável do Parlamento"

- "Benfica: A maldição do minuto 90 na Arena de Amesterdão"

- "Ritalina: O Parlamento deve proibir receitas médicas em nome da defesa das crianças?"

- "Saúde: Os seres humanos já ingerem plásticos. A ciência prova-o com fezes"

Jornal de Notícias:

- "Megaoperação da PJ apanha rede chinesa de fuga ao fisco"

- "Ajax 1-0 Benfica: Final infeliz"

- "F. C. Porto: Conceição exige dragão vivo na batalha de Moscovo"

- "Manchester: Mourinho foi a pé mas não chegou para ganhar a CR7"

- "V. Guimarães: Rivalidade com Braga tem mil anos de história"

- "'Águias' pedem 60 dias à Justiça dos EUA para identificar 'bloggers'"

- "Turismo: Oferta de hotéis no Grande Porto duplica"

- "Animais: Câmaras querem adiar proibição do abate"

- "Fertilidade: PS propõe regime de transição na procriação assistida"

- "Pintura: Quadros de Miró vão ficar 25 anos em Serralves"

Jornal i:

- " [Notes:Helena Roseta] Lei das rendas: 'Adiamento das votações 'pode pôr em causa a democracia'"

- "Cavaco Silva acha que a comunicação social é subserviente com António Costa"

- "Orçamento do Estado: Centeno rejeita críticas e garante que 'as contas estão certas'"

- "Universidade de Trás-os-Montes: Professores pressionados para assinarem adenda que os prejudica no ordenado"

- "Entrevista à freira síria Annie Demerjian: 'A morte tornou-se familiar e já não nos impressionava'"

- "Vital Moreira: redução das propinas é medida 'eleiçoeira'"

- "Benfica perde ao cair do pano na Arena de Amesterdão"

- "Morreu Gilberto Benetton, a costura do império"

Negócios:

- "Crise de Itália arrasta bolsas para mínimos"

- "Centeno recusa défice escondido mas há dúvidas"

- "Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária: Fisco 'vai ter dose brutal de informação' sobre empresas"

- "Parlamento 'chumba' Carlos Pereira na ERSE"

- "BPI tem melhores nove meses desde há 11 anos"

- "Telecomunicações: Tribunal diz que a brasileira Oi podia votar nas eleições da Pharol"

- "Financiamento: Ex-administrador do Banco de Portugal junta-se a ex-Banif e cria 'start-up'"

- "Tecnologia: Portuguesa Gstep vai tratar das finanças públicas de Moçambique"

A Bola:

- "Ajax-Benfica (1-0): Amesterdor"

- "Benfica cai de forma inglória no mesmo palco e no mesmo minuto (90+2) onde perdeu a Liga Europa para o Chelsea em 2013"

- "'Temos de estar atentos e vivos no jogo', Sérgio Conceição"

- "Sporting: Acuña por mais dois anos"

O Jogo:

- "Oitavos são uma odysseia: Traição de Grimaldo ao guarda-redes grego deixa águias a fazer contas"

- "Rui Vitória: 'Não merecíamos a crueldade'"

- "Lokomotiv-FC Porto: O jogo de Éder e Marega"

- "Sporting: 'Arsenal é fabuloso mas aqui não manda', entrevista a Peres, patrão da equipa que bateu os ingleses em 1969/70"

- "Braga: SAD prevê 21 milhões em vendas"

- "V. Guimarães: Rafa promete 'entrar com tudo'"

Record:

- "Inglório: Derrota aos 90'2 complica continuidade na Champions"

- "Sporting: Acuña renova até 2023"- "Lokomotiv-FC Porto: 'Temos de estar alerta', Sérgio Conceição"

- "Processo no TAD é a causa: Fifa diz que Gelson é caso para os tribunais"

- "CR7 e Dybala tramam Mourinho"

- "Bernardo faz golo e Fonseca perde"

