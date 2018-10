Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Azeredo sabia da farsa de Tancos: General garante à justiça"

- "Viúva esconde lucro de 400 mil euros"

- "Duas mulheres mortas em queimadas"

- "Cavaco ataca Portas e Costa"

- "Lokomotiv-Fc Porto (1-3) Portistas lideram grupo da Champions"

- "Vitória iliba Conti da derrota na Holanda"

- "Sporting: Peseiro quer ficar à frente do Arsenal"

- "Prevenção: Infiltrados da Judiciária em redes terroristas para travar atentados"

- "Orçamento: Reforço de 51 milhões para pessoal na Justiça"

Sábado:

- "Vinte escapadas de outono: Novos destinos do Minho ao Alentejo e do Douro ao Algarve"

- "Quem são as mulheres e os filhos dos jihadistas portugueses"

- "A saga dos refugiados que escapam da miséria na Venezuela"

Visão:

- "Sítios mágicos para caminhadas de outono"

- "Crise à vista: Economia italiana está a preocupar o mundo"

- "Brasil: A 'nova ordem' de Bolsonaro"

- "Dino D'Santiago: Entrevista ao cantor que conquistou Madonna"

- "Populismo: Vai Portugal escapar à vaga?"

Jornal de Notícias:

- "Autarca de Viseu investigado por ligações à corrupção no turismo"

- "Lokomotiva azul e branca"

- "Hillary, Obama e CNN recebem bombas no correio"

- "Governo recua e já não tem acordo para descentralizar"

- "Porto: Quartéis e seminários vão ser casa de estudantes"

- "Guarda: Médico só usava próteses da patente que vendeu"

- "Ministro adia decisões sobre reformas antecipadas"

Público:

- " [Notes:Tancos] Ex-chefe de gabinete diz que informou Azeredo da encenação"

- "Brasil: Os miúdos que se fartaram de Dilma e semearam a nova direita"

- "Assunção Cristas: 'Entre Bolsonaro e Haddad, escolhia não votar"

- "Futebol: FC Porto a todo o vapor na Liga dos Campeões"

- "Terrorismo: Bombas enviadas a Barack Obama e Hillary Clinton assustam América"

- "Arte: Mirós em Serralves por 25 anos, nova exposição possível em 2019"

- "Casas: Preços arrefecem centro histórico de Lisboa"

- "GNR vai recuperar algum tempo de serviço"

- "Substituto de Roseta com interesses no alojamento local"

Jornal i:

- "Socialistas furiosos com livro de Cavaco"

- "Pânico da América: Hillary, Obama, George Soros e CNN, entre outros, receberam encomendas com bombas-tubo"

- "Helena Roseta ao i: 'Ninguém me avisou' que ia ser expulsa da comissão"

- "Brasil: Uma favela na linha de comboio que não vota Bolsonaro"

- "Ratos e pagamentos em atraso provocam greve nos monumentos"

- "Oslo: Bar histórico do Cais do Sodré tem ordem de despejo"

- "Champions: Porto invicto bate Lokomotiv em Moscovo"

Negócios:

- "Bónus para emigrantes pode violar a Constituição"

- "Vieira da Silva deixa cair travão às pensões antecipadas"

- "Novo Banco conta com BCE para aliviar esforço do Estado"

- "Regulação: Bancos já têm 50 créditos ao consumo por via digital"

- "Concessão: Estado e bancos aprovam venda de 7,5% da Lusoponte à Mota-Engil e Vinci"

- "Entrevista: Pedro Rebello de Sousa [Notes:jurista] : 'Populismo está a crescer pela via do mundo digital'"

- "Inapa compra empresa que lhe vai dar liderança no mercado alemão"

- "Fundição lança plano estratégico para atrair jovens para a indústria"

Record:

- "Lokomotiv-FC Porto (1-3): Embalados: Triunfo categórico em Moscovo abre porta dos 'oitavos'"

- "Sporting: 'Seremos tão ou mais fortes do que Benfica e o FC Porto"

- "Mathieu está de volta, Bas Dost já treina"

- "Benfica: Poupanças à vista"

- "Estádio da Luz de parabéns: 15 anos, 435 jogos, 17.218.753 espectadores"

A Bola:

- "Locomotiva azul: Dragões saem de Moscovo com a vitória e a liderança isolada"

- "Sporting-Arsenal: Leão realista"

- "Benfica: 'ranking' sempre a baixar"

- "Viagem à Baja de Portalegre"

O Jogo:

- "Dragão em fuga: Corona foi chave numa vitória que aponta os portistas aos 'oitavos'"

- "Sporting-Arsenal: 'Gunners' são para abater"

- "Benfica: Salvio mostra convites"

- "V. Guimarães-Braga: Vinte mil esperados no dérbi"

