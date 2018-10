Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "RTP recebe 5 mil milhões em 17 anos"

- "Homicídio de triatleta: Rosa planeia morte de Luís com 44 dias de antecedência"

- "Sporting-Arsenal (0-1): Coates e árbitro tramam leões"

- "Professor pedófilo em prisão preventiva"

- "Roubo de armamento em Tancos: Telemóvel prova mentira de Azeredo"

- "Benfica não chama Vieira a tribunal"

- "Cinco mil polícias no parlamento exigem aumentos"

- "Subsídio de Natal põe contas no vermelho"

- "Juiz só quer fazer três audiências mensais na Operação Marquês"

-"Empresa de Évora vence a gigante Google"

Público:

- "Manifestação: Polícias infringem a lei"

- "Houve mais greves durante o Governo Costa do que com Passos"

- "Brasil: Apoiantes de Haddad esperam a 'virada'"

- "Marcelo manda recados à justiça por causa do processo Tancos"

- "Sobretaxa do IRS acabou mas rende 144 milhões [Notes:de euros] este ano"

- "Comandos: Recruta está sob proteção de testemunhas"

- "Suspeita de corrupção por um jantar em Madrid"

- "Ípsilon: A pura beleza de Cat Power depois de desistir da fuga para a Austrália"

Jornal de Notícias:

- "Tensão entre polícias nas escadas do parlamento"

- "Ainda falta pagar 107 milhões [Notes:de euros] dos estádios do Euro"

- "Tony [Notes:Carreira] quer tempo para o que virá depois"

- "Liga Europa: Leões sem pedalada (0-1) frente ao Arsenal"

- "Dérbi minhoto: Presidentes das câmaras de Guimarães e Braga dão o onze e rejeitam empate"

- "Turismo: Autarca de Viseu teve negócio com suspeito de ser o seu testa de ferro"

- "Tancos: Oposição aperta cerco a Costa"

- "Porto: Posse de terreno da Selminho decidida em tribunal"

Jornal i:

- "A arte de um escândalo"

- "O clima está a mudar a agricultura em Portugal"

- "Polícias transformam AR em barril de pólvora"

- "Greves: Hoje o país vai parar: Escolas fechadas, hospitais sem consultas e lixo por recolher"

- "Tancos: Azeredo Lopes quer ser ouvido pelo Ministério Público"

- "Meteorologia: Temperaturas descem dez graus. Neve deve aparecer"

- "DGO: Estado regista excedente de 1,3 milhões [Notes:de euros] até setembro"

- "Brasil: Será que a maré vai mudar a favor de Haddad?"

Negócios:

- "Um deles será o novo Presidente do Brasil"

- "Novo regime de pensões antecipadas pode chegar à Função Pública"

- "Entrevista a Catarina Albuquerque [Notes:ceo da Sanitation and Water for All] : 'Precisamos de uma mudança de hábitos. Eu fiquei um ano sem comprar roupa'"

- "Imobiliária: Amorim aguarda 87 respostas para comprar Comporta"

- "Automóvel: Pré-acordo na Autoeuropa paga domingos a dobrar"

- "Património: Terrenos sem dono vão passar para as mãos do Estado"

- "Zona Euro: Draghi 'confiante' em acordo com Itália"

O Jornal Económico:

- "Entrevista, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas: 'Uma tributação mais uniforme permitiria aumentar a poupança"

- "Mil milhões em impostos para financiar Segurança Social"

- "Eleven Sports não passa faturas, mas garante legalidade"

- "Associação Montepio: Tomás Correia recandidata-se à presidência da Mutualista"

- "Entrevista: 'Somincor tem potencial de prolongar a vida útil da mina de Neves-Corvo', Kanneth Norris Administrador"

- "Investigação: Candidata a líder da JS ganha 110 mil euros em ajustes diretos na Câmara Municipal de Lisboa"

- "Mercados: Flexdeal prepara-se para entrar em bolsa com oferta de ações para investidores institucionais"

- "Economia circular vai obrigar a nova regulação na área do ambiente e dos resíduos"

- "Factos vs Mentiras: O valor da verdade em tempos de 'Fake News'"

Record:

- "Sporting-Arsenal (0-1): Erro sai caro. Coates falha corte e legaliza golo dos ingleses"

- "Benfica: Svilar é para renovar e emprestar"

- "Bruno Varela faz apelo por tia com leucemia"

- "V. Guimarães-Sp. Braga: Risco e polémica levam PSP a alterar segurança"

- "FC Porto: Felipe exigente: 'Precisamos de ser ainda melhores'"

O Jogo:

- "Coates traiu Renan: Erro do central anula uma grande exibição do guarda-redes"

- "FC Porto: 'Precisamos de dar um pouco mais', Felipe fala em evolução, mas admite que há espaço para melhorar"

- "V. Guimarães-Braga: O Afonso Henriques também joga"

- "Benfica: Vlachodimos surpreende na Alemanha"

A Bola:

- "Uma questão de Arsenal: Gigantesca diferença de armas na inequívoca vitória dos ingleses"

- "Benfica: Europa acorda para Vlachodimos"

- "FC Porto: 'Vamos continuar da mesma forma'"

- "Futebol: O indiano dos distritais que está a fazer história Sahil Tavora"

- "Todo o Terreno: 'Adoro Portugal', Stéphane Peterhansel cabeça de cartaz da baja Portalegre"

- "FIFA aperta a malha aos empréstimos"

Com Lusa.