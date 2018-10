Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Escândalo nas Finanças: Fisco trava correção do IMI"

- "Deve mais de 14 milhões: Primo de Salgado declarado insolvente"

- "Bolsonaro é o novo Presidente do Brasil"

- "FC Porto-Feirense (2-0): Dragão agarra liderança"

- "Sporting-Boavista (3-0): Leão encosta aos rivais"

- "Benfica: Vieira chocado com derrota no Jamor"

- "Proteção Civil perde 77 milhões de euros"

- "Greve nas escolas sob ameaça de faltas"

- "Pai, filho e cunhado morrem atropelados na mesma estrada"

- "Maior desfile de sempre: Quatro mil vão marchar em Lisboa"

Público:

- "Bolsonaro: Extrema-direita chega à presidência num Brasil dividido"

- "Chegar tarde ao secundário faz disparar o insucesso"

- "Portugal é o quarto país da UE que mais usa o Plano Juncker"

- " [Notes:José Sarmento de Matos] Morreu o historiador de arte que quis ser olisipógrafo"

- "Lewis Hamilton iguala Fangio e faz história na Fórmula 1"

- "F.C. Porto não treme e regressa à liderança da Liga"

Jornal de Notícias:

- "Bolsonaro promete 'resgatar' o Brasil: Militar na reserva eleito Presidente com 55% dos votos"

- "Governo decidiu sozinho ocultar pensões de políticos"

- "F.C Porto 2-0 Feirense: Comando na mão"

- "Sporting: Super-Nani aparece no triunfo sobre o Boavista"

- "Benfica: Filipe Vieira pressionado para despedir Rui Vitória"

- "Saúde: 220 mil falham rastreio do cancro da mama"

- "Orçamento: Estado injeta 886 milhões de euros no BPN e no Banif"

Jornal i:

- "O capitão que chega a Presidente: 'Defenderei a liberdade e a democracia'

- Mais de 56 milhões de brasileiros deram o seu voto a Bolsonaro"

- "Cuidadores informais: OE não contempla verbas para quem cuida"

- "Ministro da Defesa diz que é preciso aprender com os erros passados"

- "Melchior Moreira [Notes:presidente do Turismo de Porto] terá patrocinado clube para obter apoio para candidatura à Liga"

- "Igreja espanhola: Vítimas de abusos sexuais quebram o silêncio"

- "Dia Mundial da Poupança: Faça um check-up às suas finanças"

Negócios:

- "Metro de Lisboa investiu apenas 10% do previsto"

- "Conversa capital, João Vieira Lopes [Notes:Confederação do Comércio e Serviços de Portugal] : 'Para aumentar salários é preciso baixar a carga fiscal'"

- "Marca Cimpor mantém-se em Portugal após venda a turcos"

- "Bónus para emigrantes não atrai salários elevados"

- "Bolsonaro vai ser Presidente do Brasil"

- "Investidor privado: Saiba como se proteger do 'furacão' dos mercados"

- "Tecnológicas atiram S&P 500 para pior mês desde a crise"

O Jogo:

- "Campeão chega-se à frente: Portistas entram a todo o gás para agarrar o comando. Filipe e Marega fizeram os golos"

- "Sporting: Nani a dobrar"

- "Benfica: Jonas contra a pólvora seca"

- "Especialistas defendem regresso do Pistolas à titularidade"

- "Braga: Abel procura melhor arranque da história"

- "Espanha: Barça esmaga Real (5-1) e Lopetegui cai hoje"

A Bola:

- "Diabos à solta: Leões dão boa imagem com Diaby em destaque e Nani na pele de goleador"

- "FC Porto: Líder com avaria no protoloco"

- "Benfica: Vieira está com Vitória"

- "Fórmula 1: Hamilton campeão"

- "Espanha: Humilhado e (quase) despedido [Notes:Lopetegui, treinador do Real de Madrid] "

Record:

- "Leão acorda: Vitória mais robusta recoloca Sporting na luta"

- "FC Porto: O campeão voltou"

- "Benfica: Rui Vitória seguro"

- "Espanha: Barça esmaga Real: 5-1 com hat trick de Suárez"- "Manchested United-Everton (2-1): Mourinho bate Marco Silva"

- "Fórmula 1: Hamilton celebra o penta"

Com LUSA.