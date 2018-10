Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Mário Centeno promete baixar impostos sobre a gasolina"

- "'O Luís não sabia da nossa relação'

- Revelações do amante de Rosa Grilo à Justiça"

- "Belém gasta meio milhão em horas extra"

- "Brincadeira mata jovem de 16 anos"

- "Remédios inovadores salvam 110 mil vidas"

- "Preço das casas subiu 6,2% apenas num ano"

- "Avião novo cai ao mar e faz 189 vítimas"

- "Ronaldo: 'Expliquei a situação à minha namorada'"

- "Michelle: Primeira-dama do Brasil - Caseira e religiosa. Tem 36 anos"

- "Benfica: Vieira tentou vender Rui Vitória"

- "Sporting: Novas SMS de Bruno: ´Se não ganharem vêm todos a pé´"

- "FC Porto: Magistratura investiga ligações"

Público:

- "Brasil: Bolsonaro quer ser o melhor amigo de Trump"

- "ADSE: Isenções atingem recorde com subidas do salário mínimo"

- "OE 2019: Imposto sobre a gasolina baixa três cêntimos"

- "Furo de Aljezur abandonado, Governo afasta novas licenças"

- "Medicamentos fazem com que SNS poupe 560 milhões ao ano"

Jornal de Notícias:

- "Empresas e hospitais alvo de extorsão por gangue internacional"

- "Vieira apanhado em conversa secreta para transferir Vitória"

- "'O pior foi para a minha mãe e para as minhas irmãs. Estão chocadas' Ronaldo fala sobre acusação de violação e espera 'verdade'"

- "Futebol: Há 20 anos que não havia um campeonato tão disputado"

- "Braga: Polícia vai a casa de Salvador para executar penhora"

- "Medicamentos inovadores evitaram 110 mil mortes"

- "Grande Porto: Seis câmaras entre as mais eficientes nas contas"

- "Generais de Bolsonaro com sede de poder"

- "Porto: Novos autocarros da STCP passam debaixo de viadutos"

- "Braga: Reclusos fazem casas para quem sai da cadeia"

- "Gasolina: Centeno tira três cêntimos"

Jornal i:

- "Juiz de caso Marquês decide se colégios vão a julgamento"

- "E-toupeira: Perícias da PJ a telemóveis de Paulo Gonçalves divulgadas em blogue"

- "Orçamento do Estado: 'A vã glória do défice zero'"

- "Medicamentos acrescentaram dois milhões de anos de vida saudável em Portugal"

- "Marcelo anuncia recandidatura à boleia da Web Summit"

- "Brasil: Derrotados preparam manifestações de protesto e organizam resistência"

Negócios:

- "Centeno só baixa preço da gasolina"

- "Governo rejeita indemnizar Galp por causa do furo em Aljezur"

- "Venda de Cimpor limpa perdas da InterCement no Brasil"

- "Com Bolsonaro, a ordem é para privatizar e em força"

- "Transportes: Travar porto do Barreiro custa oito mil milhões à economia"

- "Saúde: Indústria farmacêutica vale 2,3% do PIB"

- "Bolsa: Seguradoras disponíveis para aumentar risco das carteiras"

- "Palmela, um concelho à boleia de automóvel [Notes:Negócios é Portugal] "

O Jogo:

- "Super Óliver - Números do médio frente ao Feirense são esmagadores"

- "Julien Calero, ex-adjunto de Lopetegui: Intui melhor o jogo e disputa mais os duelos [Notes:Sílvio] "

- "Sílvio, ex-companheiro no At. Madrid: Está mais maduro e mais trabalhador´"

- "Vieira tratou da venda de Vitória"

- "Nani faz o melhor arranque de sempre"

- "Braga-Nacional: 'Ganhar sempre desgasta imenso'"



A Bola:

- "Vieira negociou saída de Vitória - Em dezembro de 2017, quando o Benfica tinha dito adeus à Champions"

- "Benfica: Euro30 milhões sem retorno - Reforços ainda não justificam investimento"

- "Belenenses pode ter de mudar de nome"

- "Sporting: O melhor arranque de sempre de Nani"

-"FC Porto: A história de um golo polémico... e trabalhado"

- "Liga: Tanto equilíbrio só há 20 anos"

- "Itália: Mereço a Bola de Ouro - Ronaldo em entrevista à ´France Football´"

Record:

- "Vitória apela às tropas - Treinador reuniu plantel e exigiu 'foco e reação' ao mau momento"

- "Conversa de Vieira com Boaventura sobre saída do técnico cai na net"

- "E-Toupeira: CM revela que PJ encontrou depósitos de milhares nas contas dos funcionários judiciais"

- "Sporting: Bas Dost louco para marcar"

- "Salin visitou guardião dos juvenis que sofre traumatismo cervical"- "Francisco Tavares vai coordenar departamento de performance desportiva"

- "FC Porto: Óliver mostra lado agressivo"

- "Belenenses: SAD impedida de usar símbolos e hino do clube"

- "Jogo Duplo: MP pede condenação para 27 arguidos e SAD do Leixões"

- "Ronaldo e Florentino: 'Nada do que ele dizia vinha do coração'"

Com LUSA.